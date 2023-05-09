Андрей Коваленко: «Бобровский и «Флорида» заставляют вспомнить золотой поход Руа и «Монреаля» 30-летней давности»

Андрей Коваленко назвал «Флориду» и Сергея Бобровского главным сюрпризом плей-офф НХЛ.

– Главный сюрприз плей-офф?

– «Флорида» и . Нашего вратаря в последние годы иногда критиковали в прессе, для НХЛ это нормальное явление, к европейцам и особенно к русским там особый подход. И все мы с ним когда-то сталкивались.

Но видно, что психологически Бобровский после этого перезагрузился, ушло давление, он спокоен и ведет команду за собой. Удивительная победа над «Бостоном», который в регулярке бил все рекорды, стала первым шагом.

Теперь из-за игры Бобровского «горит» другой фаворит, « » – 0-3. Тот самый «Торонто», который не оставил шансов «Тампе».

Считаю, что с таким вратарем, как нынешний Бобровский, «Флорида» может выиграть как минимум Восток.

– В ваше время такие клубы-сенсации были?

– Знаете, Бобровский и «Флорида» заставляют вспомнить золотой поход и « » 30-летней давности.

Тогда мы с «Квебеком» били все клубные рекорды, с высокого посева вышли в плей-офф и в последний момент получили в соперники «Монреаль», который в кубковую зону еле вполз. На старте выиграли два домашних матча – и подумали, что с этим клубом потратим минимум сил.

Дальше началась классика хоккея . Благодаря отличной игре Руа «Монреаль» собрался, одержал четыре победы подряд, прошел всех остальных соперников на Востоке, вышел в финале на «Лос-Анджелес» Уэйна Гретцки и в пяти матчах взял Кубок Стэнли. Именно тогда взошла звезда Руа.

Чем-то нынешняя «Флорида» напоминает тот «Монреаль». В нынешней расстановке, когда все самые популярные в России клубы вылетели, есть смысл за «Флориду» поболеть, – заявил олимпийский чемпион.