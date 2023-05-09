Андрей Коваленко: «Бобровский и «Флорида» заставляют вспомнить золотой поход Руа и «Монреаля» 30-летней давности»

Теги Монреаль Торонто Флорида Кубок Стэнли Андрей Коваленко Сергей Бобровский НХЛ Патрик Руа Хоккей

Андрей Коваленко назвал «Флориду» и Сергея Бобровского главным сюрпризом плей-офф НХЛ.

– Главный сюрприз плей-офф?

– «Флорида» и Сергей Бобровский. Нашего вратаря в последние годы иногда критиковали в прессе, для НХЛ это нормальное явление, к европейцам и особенно к русским там особый подход. И все мы с ним когда-то сталкивались.

Но видно, что психологически Бобровский после этого перезагрузился, ушло давление, он спокоен и ведет команду за собой. Удивительная победа над «Бостоном», который в регулярке бил все рекорды, стала первым шагом.

Теперь из-за игры Бобровского «горит» другой фаворит, «Торонто» – 0-3. Тот самый «Торонто», который не оставил шансов «Тампе». 

Считаю, что с таким вратарем, как нынешний Бобровский, «Флорида» может выиграть как минимум Восток.

– В ваше время такие клубы-сенсации были?

– Знаете, Бобровский и «Флорида» заставляют вспомнить золотой поход Патрика Руа и «Монреаля» 30-летней давности.

Тогда мы с «Квебеком» били все клубные рекорды, с высокого посева вышли в плей-офф и в последний момент получили в соперники «Монреаль», который в кубковую зону еле вполз. На старте выиграли два домашних матча – и подумали, что с этим клубом потратим минимум сил.

Дальше началась классика хоккея НХЛ. Благодаря отличной игре Руа «Монреаль» собрался, одержал четыре победы подряд, прошел всех остальных соперников на Востоке, вышел в финале на «Лос-Анджелес» Уэйна Гретцки и в пяти матчах взял Кубок Стэнли. Именно тогда взошла звезда Руа.

Чем-то нынешняя «Флорида» напоминает тот «Монреаль». В нынешней расстановке, когда все самые популярные в России клубы вылетели, есть смысл за «Флориду» поболеть, – заявил олимпийский чемпион.

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10 комментариев

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ARAMIS777
Всё-таки главный сюрпрАЙз это Сиэтл.
А Флориде и Бобу лично желаю взять Кубок Стэнли. А почему бы и нет?!
+16
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Vankouver
Коваленко, видимо, память подводит.
Монреаль-1993, который, со слов Русского Танка, еле вполз в кубковую зону, отстал от Квебека, что "бил все рекорды франшизы", всего на 2 очка, занял 6-е место по очкам в лиге по итогам регулярки, опередив последнюю команду своей конференции, зацепившуюся за ПО, на 16 очков! Всем бы так вползать в ПО как тому Монреалю!

Ну и фраза про то, что именно в ПО-1993 взошла звезда Руа, тоже, мягко говоря, некорректна. К тому моменту у Святого Патрика был уже Конн Смайт, 3 Везины, 4 Дженнингса и номинация на Харт в предшествующем сезоне. Вернее было бы сказать, что Руа своим выступлением в ПО-1993 подтвердил и укрепил свой статус суперзвезды вратарского цеха и будущей легенды НХЛ.
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Демид Котов
Гений на Бобровском вспомнил молодость и две Визины!
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Pink Floyd1276
«Именно тогда взошла звезда Руа».
Ну, вообще-то у него уже был Конь и 3 Везины.
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Splin
Максорли надо сказать спасибо, за КС🤣🤣🤣
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jonnysilverhand01
Бобровский бери Стенли ! Пора бы уже
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Crenk
Там ещё и Барков наполовину наш
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LOsP06GH
Ответ Crenk
Там ещё и Барков наполовину наш
Но чёт выглядит бледно совсем, без огонька играет, возможно травма.
0
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Crenk
Ответ LOsP06GH
Но чёт выглядит бледно совсем, без огонька играет, возможно травма.
Не феерически но довольно надежно играет
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