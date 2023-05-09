Андрей Коваленко: «Бобровский и «Флорида» заставляют вспомнить золотой поход Руа и «Монреаля» 30-летней давности»
Андрей Коваленко назвал «Флориду» и Сергея Бобровского главным сюрпризом плей-офф НХЛ.
– Главный сюрприз плей-офф?
– «Флорида» и Сергей Бобровский. Нашего вратаря в последние годы иногда критиковали в прессе, для НХЛ это нормальное явление, к европейцам и особенно к русским там особый подход. И все мы с ним когда-то сталкивались.
Но видно, что психологически Бобровский после этого перезагрузился, ушло давление, он спокоен и ведет команду за собой. Удивительная победа над «Бостоном», который в регулярке бил все рекорды, стала первым шагом.
Теперь из-за игры Бобровского «горит» другой фаворит, «Торонто» – 0-3. Тот самый «Торонто», который не оставил шансов «Тампе».
Считаю, что с таким вратарем, как нынешний Бобровский, «Флорида» может выиграть как минимум Восток.
– В ваше время такие клубы-сенсации были?
– Знаете, Бобровский и «Флорида» заставляют вспомнить золотой поход Патрика Руа и «Монреаля» 30-летней давности.
Тогда мы с «Квебеком» били все клубные рекорды, с высокого посева вышли в плей-офф и в последний момент получили в соперники «Монреаль», который в кубковую зону еле вполз. На старте выиграли два домашних матча – и подумали, что с этим клубом потратим минимум сил.
Дальше началась классика хоккея НХЛ. Благодаря отличной игре Руа «Монреаль» собрался, одержал четыре победы подряд, прошел всех остальных соперников на Востоке, вышел в финале на «Лос-Анджелес» Уэйна Гретцки и в пяти матчах взял Кубок Стэнли. Именно тогда взошла звезда Руа.
Чем-то нынешняя «Флорида» напоминает тот «Монреаль». В нынешней расстановке, когда все самые популярные в России клубы вылетели, есть смысл за «Флориду» поболеть, – заявил олимпийский чемпион.
А Флориде и Бобу лично желаю взять Кубок Стэнли. А почему бы и нет?!
Монреаль-1993, который, со слов Русского Танка, еле вполз в кубковую зону, отстал от Квебека, что "бил все рекорды франшизы", всего на 2 очка, занял 6-е место по очкам в лиге по итогам регулярки, опередив последнюю команду своей конференции, зацепившуюся за ПО, на 16 очков! Всем бы так вползать в ПО как тому Монреалю!
Ну и фраза про то, что именно в ПО-1993 взошла звезда Руа, тоже, мягко говоря, некорректна. К тому моменту у Святого Патрика был уже Конн Смайт, 3 Везины, 4 Дженнингса и номинация на Харт в предшествующем сезоне. Вернее было бы сказать, что Руа своим выступлением в ПО-1993 подтвердил и укрепил свой статус суперзвезды вратарского цеха и будущей легенды НХЛ.
Ну, вообще-то у него уже был Конь и 3 Везины.