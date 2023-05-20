Швейцария победила Канаду, выиграв все пять матчей на ЧМ-2023. 39-летний Амбюль забил победный гол

Теги Сборная Канады по хоккею Патрик Фишер НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею Андрес Амбюль ЧМ по хоккею Хоккей

Сборная Швейцарии обыграла сборную Канады на ЧМ-2023.

Команда тренера Патрика Фишера победила канадских хоккеистов со счетом 3:2 в матче группового этапа турнира.

Автор победной шайбы в составе швейцарцев – 39-летний Андрес Амбюль, проводящий свой 18-й чемпионат мира. Он забил в третьем периоде, сделав счет 3:1.

Сборная Швейцарии выиграла все пять матчей на чемпионате мира с общим счетом 22:4.

До этого команда переиграла сборные Словении (7:0), Норвегии (3:0), Казахстана (5:0) и Словакии (4:2).

Швейцария набрала 15 очков и занимает первое место в группе B.

28 комментариев

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Азамат011989
Ничего удивительного в этой новости нет. Особенно, если учесть, что у них состав близкий к оптимальному, а у Канады состав седьмой-восьмой. Вообще Швейцария без пяти минут топ-сборная. Осталось выиграть наконец ЧМ и пошуметь серьезно на Олимпиаде ( с НХЛ).
+17
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+13
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Эд..19
По графику прошлого года. Тогда 7 побед в группе, в том числе над Канадой - 6:3. Правда, в четверти проиграли США. Но вряд ли сейчас наступят на те же грабли. Да и США будут первыми в другой группе ;-)
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Ko Vi
Сыры будут в полуфинале как минимум, состав у них собрался вполне себе, притапливаю за них
Амбюль всё ещё играет?! наверное даже Ягр озадачен, что рано со Сборной завязал)))
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RembaXXX
Ответ Эд..19
По графику прошлого года. Тогда 7 побед в группе, в том числе над Канадой - 6:3. Правда, в четверти проиграли США. Но вряд ли сейчас наступят на те же грабли. Да и США будут первыми в другой группе ;-)
Немцы в четверти с очень большой вероятностью, довольно опасная команда, так что прогнозы не хочется делать, в прошлом году уверен был в медалях, но все закончилось плачевно.
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Эд..19
Ответ Олег Мохов
В четвертьфинале опять без шансов влетят какой-нить Дании.
Данию они отделают под орех )) Но там 4-й будет Германия. Опасно. Но второй год подряд швейцарцы в четверти не вылетят.
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Misson
Ответ Slanselap
Как минимум банкиры могут запросто снова обосраться в четверти об ту же Германию. Тем более не имея в своем составе Йоси. А банкиры с Йоси и без него две разные вещи.
На состав и игру Швейцарии на этом ЧМ посмотрите. Они вполне могут до финала дойти.
+5
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Slanselap
Ответ Ko Vi
Сыры будут в полуфинале как минимум, состав у них собрался вполне себе, притапливаю за них Амбюль всё ещё играет?! наверное даже Ягр озадачен, что рано со Сборной завязал)))
Как минимум банкиры могут запросто снова обосраться в четверти об ту же Германию. Тем более не имея в своем составе Йоси. А банкиры с Йоси и без него две разные вещи.
+3
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RembaXXX
Ответ Slanselap
Он и не приезжал у него травма.
Я так и думал, просто на спортсе он вдруг в составе, думал может чего то я не знаю.
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Booligan
Ответ Азамат011989
Ничего удивительного в этой новости нет. Особенно, если учесть, что у них состав близкий к оптимальному, а у Канады состав седьмой-восьмой. Вообще Швейцария без пяти минут топ-сборная. Осталось выиграть наконец ЧМ и пошуметь серьезно на Олимпиаде ( с НХЛ).
Этих пяти минут у них не будет никогда. Прогноз надёжный как швейцарские часы. Уже 30 лет стучатся в топы, финны за это время из полных нулей стали чемпионами мира
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bufyar
Ответ Booligan
У них нет менталитета победителей. Хоккей в стране появился одним из первых в Европе, финансовые условия шикарные, легионеры всегда жаловали, расстояния маленькие, а чего-то не хватает
Понятно чего - яиц.
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Slanselap
Ответ Ko Vi
ну а немцы без Драза, а немцы с ним и без него - две большие разницы, у Свиссов семь НХЛ-цев, Хишир и Фиала, тоже вполне себе могут сделать разницу немцы хорошо прогрессируют, вопросов нет, но у Свиссов и состав бодрее и опыта гораздо больше
И невозмутимая сволочь статистика, показывающая, что банкиры после 18 года регулярно сливаются в четверти, и сливались даже об немцев не имеющих в составе Драза. Я бы был в более бодром настроении играй за банкиров сейчас Йоси потому что с ним и без него это тоже две разные сборные. Но все рассуждения про Швейцарию оставляю в стороне пока не увижу итоги четвертьфинала, а там уже можно будет рассуждать.
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Ko Vi
Ответ Slanselap
Как минимум банкиры могут запросто снова обосраться в четверти об ту же Германию. Тем более не имея в своем составе Йоси. А банкиры с Йоси и без него две разные вещи.
ну а немцы без Драза, а немцы с ним и без него - две большие разницы, у Свиссов семь НХЛ-цев, Хишир и Фиала, тоже вполне себе могут сделать разницу
немцы хорошо прогрессируют, вопросов нет, но у Свиссов и состав бодрее и опыта гораздо больше
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Slanselap
Ответ RembaXXX
Там вроде Акира приехал.
Он и не приезжал у него травма.
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Booligan
Ответ Ko Vi
Сыры будут в полуфинале как минимум, состав у них собрался вполне себе, притапливаю за них Амбюль всё ещё играет?! наверное даже Ягр озадачен, что рано со Сборной завязал)))
У них нет менталитета победителей. Хоккей в стране появился одним из первых в Европе, финансовые условия шикарные, легионеры всегда жаловали, расстояния маленькие, а чего-то не хватает
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RembaXXX
Ответ Ko Vi
Сыры будут в полуфинале как минимум, состав у них собрался вполне себе, притапливаю за них Амбюль всё ещё играет?! наверное даже Ягр озадачен, что рано со Сборной завязал)))
У Амбюля сегодня победный гол Канаде!)
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RembaXXX
Ответ Slanselap
И вполне могут обосраться как в предыдущие годы в четвертьфинале. Собственно как и происходит все последние ЧМ после 18 года. Отличное выступление и хороший состав пока ничего не гарантирует, тем более не гарантирует, что Дженони "выключиться" и начнет детские шайбы пропускать. Сам топлю за банкиров, но особых надежд не питаю пока не дойдут до полуфинала.
Там вроде Акира приехал.
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Slanselap
Ответ Misson
На состав и игру Швейцарии на этом ЧМ посмотрите. Они вполне могут до финала дойти.
И вполне могут обосраться как в предыдущие годы в четвертьфинале. Собственно как и происходит все последние ЧМ после 18 года. Отличное выступление и хороший состав пока ничего не гарантирует, тем более не гарантирует, что Дженони "выключиться" и начнет детские шайбы пропускать. Сам топлю за банкиров, но особых надежд не питаю пока не дойдут до полуфинала.
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Cube Litening C:68X
Ответ Canada go
Так и есть ,это состав из 3-4 звеньев в НХЛ,тобишь примерно 8-9 состав Канады
20-ти очковые ролевики из команд которые всегда проигрывают,они привыкли проигрывать..Но тут им выпал шанс проявить себя,на турнире с невысоким уровнем игроков и игры,но этим они не воспользуются..😬
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Canada go
Ответ Сергей Кот
сейчас где-то на швейцарских спорт сайтах, в комментах, все пишут что это 10-й состав Канады, чему вы радуетесь)
Так и есть ,это состав из 3-4 звеньев в НХЛ,тобишь примерно 8-9 состав Канады
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Uriah Heep
У Швейцарии действительно приличная команда. И Амбюль все никак не наиграется.
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makar gusev
Ставлю на первое золото!
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Booligan
Как и любая горная нация, швейцарцы низкорослы. И как и любая южная нация они склонны расслабляться. Поэтому те же чехи при прочих равных задавят массой а те же финны накажут за ошибку. Хоккей в Швейцарии само по себе явление уникальное, во всем мире это спорт суровых здоровых китобоев, а не утонченных сыроделов.
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Олег Мохов
В четвертьфинале опять без шансов влетят какой-нить Дании.
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Александр Василич
Отличный матч!
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