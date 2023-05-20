Швейцария победила Канаду, выиграв все пять матчей на ЧМ-2023. 39-летний Амбюль забил победный гол
Сборная Швейцарии обыграла сборную Канады на ЧМ-2023.
Команда тренера Патрика Фишера победила канадских хоккеистов со счетом 3:2 в матче группового этапа турнира.
Автор победной шайбы в составе швейцарцев – 39-летний Андрес Амбюль, проводящий свой 18-й чемпионат мира. Он забил в третьем периоде, сделав счет 3:1.
Сборная Швейцарии выиграла все пять матчей на чемпионате мира с общим счетом 22:4.
До этого команда переиграла сборные Словении (7:0), Норвегии (3:0), Казахстана (5:0) и Словакии (4:2).
Швейцария набрала 15 очков и занимает первое место в группе B.
Амбюль всё ещё играет?! наверное даже Ягр озадачен, что рано со Сборной завязал)))
немцы хорошо прогрессируют, вопросов нет, но у Свиссов и состав бодрее и опыта гораздо больше