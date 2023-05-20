Швеция выиграла все пять матчей на ЧМ-2023 с общим счетом 19:2. У команды три игры на ноль
Сборная Швеции одержала пятую победу подряд на ЧМ по хоккею.
Шведская команда под руководством Сэма Халлама обыграла сборную Франции (4:0) в матче группового этапа ЧМ-2023.
Шведы выиграли все пять игр на турнире с общим счетом 19:2. Три из пяти игр сборная провела на ноль.
Прежде шведская сборная победила команды Германии (1:0), Австрии (5:0), Финляндии (2:1 Б) и Венгрии (7:1).
Два шатаута сделал голкипер Ларс Юханссон, один – Йеспер Валльстедт.
Сборная Швеции набрала 14 очков и занимает второе место в группе A.
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