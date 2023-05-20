Швеция выиграла все пять матчей на ЧМ-2023 с общим счетом 19:2. У команды три игры на ноль

Теги Сборная Швеции по хоккею ЧМ по хоккею Ларс Юханссон Йеспер Валльстедт Сэм Халлам Хоккей

Сборная Швеции одержала пятую победу подряд на ЧМ по хоккею.

Шведская команда под руководством Сэма Халлама обыграла сборную Франции (4:0) в матче группового этапа ЧМ-2023.

Шведы выиграли все пять игр на турнире с общим счетом 19:2. Три из пяти игр сборная провела на ноль.

Прежде шведская сборная победила команды Германии (1:0), Австрии (5:0), Финляндии (2:1 Б) и Венгрии (7:1).

Два шатаута сделал голкипер Ларс Юханссон, один – Йеспер Валльстедт.

Сборная Швеции набрала 14 очков и занимает второе место в группе A.

2 комментария

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Cube Litening C:68X
Явные претенденты на золото в этот раз,глядя на их состав в начале турнира,этого не сказал бы..Но тут все на таком уровне..😁
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Олег Мохов
Вратарская линия-лучшая на турнире.
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