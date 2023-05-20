Швеция выиграла все пять матчей на ЧМ-2023 с общим счетом 19:2. У команды три игры на ноль

Сборная Швеции одержала пятую победу подряд на ЧМ по хоккею.

Шведская команда под руководством Сэма Халлама обыграла сборную Франции (4:0) в матче группового этапа ЧМ-2023.

Шведы выиграли все пять игр на турнире с общим счетом 19:2. Три из пяти игр сборная провела на ноль.

Прежде шведская сборная победила команды Германии (1:0), Австрии (5:0), Финляндии (2:1 Б) и Венгрии (7:1).

Два шатаута сделал голкипер , один – Йеспер Валльстедт.

набрала 14 очков и занимает второе место в группе A.