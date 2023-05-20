Форвард «Нефтехимика» Камара о России: «Люди очень трудолюбивые, хорошие и честные. Мне нравится Нижнекамск»
Энтони Камара ответил на вопрос касательно впечатлений о России.
– Что на тебя больше всего произвело впечатление в России?
– В первую очередь хорошие, очень честные и очень трудолюбивые люди.
– Много ли различий между русскими и канадцами?
– Различия только в языке. В моем понимании больше ничего.
– Как тебе Нижнекамск, понравился?
– Мне нравится и город Нижнекамск, и люди, которые там живут.
– Какой канадский город ты мог бы сравнить с Нижнекамском?
– Например, Гамильтон, Онтарио, – сказал нападающий «Нефтехимика» Энтони Камара.
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