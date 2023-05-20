Форвард «Нефтехимика» Камара о России: «Люди очень трудолюбивые, хорошие и честные. Мне нравится Нижнекамск»

Энтони Камара ответил на вопрос касательно впечатлений о России.

– Что на тебя больше всего произвело впечатление в России?

– В первую очередь хорошие, очень честные и очень трудолюбивые люди.

– Много ли различий между русскими и канадцами?

– Различия только в языке. В моем понимании больше ничего.

– Как тебе Нижнекамск, понравился?

– Мне нравится и город Нижнекамск, и люди, которые там живут.

– Какой канадский город ты мог бы сравнить с Нижнекамском?

– Например, Гамильтон, Онтарио, – сказал нападающий « » .