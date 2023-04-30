Новиков отказал «Динамо» в продлении контракта. 19-летний игрок может уехать в «Баффало» – он выбран клубом в 6-м раунде драфта
Никита Новиков решил не подписывать новый контракт с московским «Динамо».
19-летний хоккеист отказался от продления соглашения с бело-голубыми на два года.
Защитник может продолжить карьеру в системе «Баффало». Клуб выбрал игрока под 188-м номером в шестом раунде драфта НХЛ-2021.
В нынешнем сезоне Никита Новиков провел 62 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и записал на свой счет 5 (2+3) очков при полезности «минус 3». Среднее игровое время – 10:38.
В плей-офф хоккеист сыграл шесть матчей и не отметился результативными действиями.
Новиков спокойно уедет