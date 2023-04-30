Новиков отказал «Динамо» в продлении контракта. 19-летний игрок может уехать в «Баффало» – он выбран клубом в 6-м раунде драфта

Теги возможные переходы Баффало НХЛ КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Никита Новиков Хоккей

Никита Новиков решил не подписывать новый контракт с московским «Динамо».

19-летний хоккеист отказался от продления соглашения с бело-голубыми на два года.

Защитник может продолжить карьеру в системе «Баффало». Клуб выбрал игрока под 188-м номером в шестом раунде драфта НХЛ-2021.

В нынешнем сезоне Никита Новиков провел 62 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и записал на свой счет 5 (2+3) очков при полезности «минус 3». Среднее игровое время – 10:38.

В плей-офф хоккеист сыграл шесть матчей и не отметился результативными действиями.

8 комментариев

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Аморалинни
Ответ Unnamed80
Как бы не закончилось все повторением истории с Иваном Федотовым
Федотов нарушил закон, купив военник
Новиков спокойно уедет
+3
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Мистер Кафель
Такой сырой.
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progexpNN
В Баффало хорошо работают с проспектами в фарм клубе. А с учетом целого сезона в КХЛ, у Новикова будут хорошие перспективы за 2-3 сезона пробиться в основу Баффало.
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Kabardinka
Красавчик
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