«Торонто» был близок к продлению контракта с Дубасом. На отказ Шенахана повлияли слова менеджера об усталости

Теги Торонто Брендан Шенахан НХЛ Кайл Дубас Хоккей

«Торонто» был близок к продлению контракта с генменеджером Кайлом Дубасом.

Президент «Лифс» Брендан Шенахан сказал, что его позиция начала меняться после пресс-конференции менеджера, на которой тот говорил об усталости. 

По его словам, до этого стороны практически согласовали основные параметры нового контракта. При этом Шенахан рекомендовал Дубасу не проводить пресс-конференцию до его подписания. 

«Во время просмотра пресс-конференции Кайла в моем мышлении произошел резкий сдвиг. Я понял, что он может не захотеть быть генеральным менеджером, и я должен отнестись к этому очень серьезно», – сказал Шенахан. 

Пресс-конференция Дубаса состоялась в понедельник. В четверг его агент представил новые финансовые пожелания по контракту. Сам менеджер в тот же день написал Шенахану и выразил заинтересованность в том, чтобы остаться в команде. 

Президент «Лифс» сказал, что после долгих раздумий он принял решение сообщить Дубасу о том, что контракт с ним продлен не будет. 

«После этой пресс-конференции в понедельник я стал менее уверен в будущем Кайла в команде. Я не исключал его из планов, но должен был подумать о других вариантах», – сказал Шенахан.

Он также подчеркнул, что финансовые условия нового соглашения не стали причиной итогового разрыва.

Кроме того, Шенахан сообщил, что опыт будет хорошим преимуществом для нового генерального менеджера, но он намерен непредвзято отнестись ко всем кандидатам. Новое назначение должно состояться в ближайшее время. 

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19 комментариев

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Иван Павлов
Ответ Alex the brave
Дубас проделал отличную работу, а то что произошло дальше это детсад, просто смех разбирает от действий Брендана.
То, что произошло дальше - это изменение требований от Дубаса уже после предварительных контактов и соглашений. Всё было нормально, после пресс-конференции Дубаса с ним в среду встретился Шэнахан, желая решить ряд вопросов, а в четверг агент Дубаса выкатывает новые условия с большей зарплатой и необходимостью гарантий свободы действий. Шэнахан на уступки не пошёл. Здесь почему-то об этом не написали, хотя полный расклад переговоров включает в себя эти важные моменты.

Вообще в целом это обычная ситуация, когда обе стороны хотят продавить друг друга на своих условиях. Не договорились - разошлись, ничего необычного.
+29
-1
+28
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Alex the brave
Дубас проделал отличную работу, а то что произошло дальше это детсад, просто смех разбирает от действий Брендана.
+15
-9
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Сергей Орлов
"Язык мой – враг мой".
+6
-2
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Иван Павлов
Ответ Cbj Fan
Болельщики Торонто, правда, что Марнер и Пол (не знаю, кто это) владеют раздевалкой, Марнер так сказать рак в команде? Чисто вопрос. Также читаю, что он игрок чистого льда, не дай бог, чтобы его соперник форчековал (в играх с Флоридой и отчасти с Тампой, которые видела так и играл). Если все это правда, то немедленно менять, если уж Тавареса невозможно.
Пол Марнер - это отец Митча Марнера. По слухам именно он принимал многие решения по карьере сына и активно участвовал в переговорах по контракту, в общем похоже он занимается гиперопекой, и это в том числе влияет на характер Митча.
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Cbj Fan
Болельщики Торонто, правда, что Марнер и Пол (не знаю, кто это) владеют раздевалкой, Марнер так сказать рак в команде? Чисто вопрос.
Также читаю, что он игрок чистого льда, не дай бог, чтобы его соперник форчековал (в играх с Флоридой и отчасти с Тампой, которые видела так и играл).
Если все это правда, то немедленно менять, если уж Тавареса невозможно.
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Иван Павлов
Ответ Барин
Когда ждать увольнения Кифа?
Думаю, это решение примет уже новый генеральный менеджер.
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Ответ Иван Павлов
То, что произошло дальше - это изменение требований от Дубаса уже после предварительных контактов и соглашений. Всё было нормально, после пресс-конференции Дубаса с ним в среду встретился Шэнахан, желая решить ряд вопросов, а в четверг агент Дубаса выкатывает новые условия с большей зарплатой и необходимостью гарантий свободы действий. Шэнахан на уступки не пошёл. Здесь почему-то об этом не написали, хотя полный расклад переговоров включает в себя эти важные моменты. Вообще в целом это обычная ситуация, когда обе стороны хотят продавить друг друга на своих условиях. Не договорились - разошлись, ничего необычного.
Кстати, всё больше разговоров про "автономию" Дубаса. Пока всё на уровне слухов. Есть такие, что Шенни не давал проводить некоторые обмены.
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Джон Мщузавсех
Ну, это тарантасы, там все понты, теперь пуст ищут, что получше, бгг
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Иван Павлов
Ответ Alex the brave
Там не обсуждают сами участники финансовые вопросы, только через агентов, поэтому про какие-то фин договоренности звучит глупо. И все эти оправдательные объяснения Брендана, выглядят как минимум нелепо. Но это его решение и он будет за это отвечать в троекратном размере, после такого расставания.
Всё это обсуждалось до пресс-конференции Дубаса и лично (Кайл выражал заинтересованность в сохранении должности), и через агентов прорабатывались финансовые вопросы. В первоисточнике можно почитать об этом - переговоры велись в продуктивном ключе, и проект контракта был предложен Дубасу сразу после вылета от Флориды.

По поводу оправданий: мы не слышали версию Дубаса, и вообще он отказался от комментариев, поэтому у нас есть только одна трактовка данных событий. Из-за этого я не готов однозначно встать на сторону Шэнахана, а скорее воспринимаю это как сложные переговоры двух самодостаточных личностей, не желавших уступать друг другу. Конечно, Шэнахану пришлось объясняться, потому что фанбаза Торонто хорошо относится к Дубасу, плюс и болельщики, и медиа ждали скорее ухода Кифа, а тут появляются такие новости.

А с тем, что Шэнахану после такого жёсткого решения придётся усердно поработать и разрулить трудную ситуацию, я согласен полностью. Если раньше Дубас отвечал перед общественостью за решения, то теперь Брэндану надо брать на себя ответственность.
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Барин
Ответ Иван Павлов
Всё это обсуждалось до пресс-конференции Дубаса и лично (Кайл выражал заинтересованность в сохранении должности), и через агентов прорабатывались финансовые вопросы. В первоисточнике можно почитать об этом - переговоры велись в продуктивном ключе, и проект контракта был предложен Дубасу сразу после вылета от Флориды. По поводу оправданий: мы не слышали версию Дубаса, и вообще он отказался от комментариев, поэтому у нас есть только одна трактовка данных событий. Из-за этого я не готов однозначно встать на сторону Шэнахана, а скорее воспринимаю это как сложные переговоры двух самодостаточных личностей, не желавших уступать друг другу. Конечно, Шэнахану пришлось объясняться, потому что фанбаза Торонто хорошо относится к Дубасу, плюс и болельщики, и медиа ждали скорее ухода Кифа, а тут появляются такие новости. А с тем, что Шэнахану после такого жёсткого решения придётся усердно поработать и разрулить трудную ситуацию, я согласен полностью. Если раньше Дубас отвечал перед общественостью за решения, то теперь Брэндану надо брать на себя ответственность.
Когда ждать увольнения Кифа?
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Cbj Fan
Ответ Alex the brave
Дубас проделал отличную работу, а то что произошло дальше это детсад, просто смех разбирает от действий Брендана.
Поэтому Торонто долго не могло пройти первый раунд и когда получилось, должна была помочь усталость Тампы. 😉
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Slot_Receiver
Ответ Иван Павлов
То, что произошло дальше - это изменение требований от Дубаса уже после предварительных контактов и соглашений. Всё было нормально, после пресс-конференции Дубаса с ним в среду встретился Шэнахан, желая решить ряд вопросов, а в четверг агент Дубаса выкатывает новые условия с большей зарплатой и необходимостью гарантий свободы действий. Шэнахан на уступки не пошёл. Здесь почему-то об этом не написали, хотя полный расклад переговоров включает в себя эти важные моменты. Вообще в целом это обычная ситуация, когда обе стороны хотят продавить друг друга на своих условиях. Не договорились - разошлись, ничего необычного.
Если послушать прессуху Шенахана, то кое что видится очень странным. Чтобы так поменять свое мнение меньше чем за неделю (про вторник и среду еще было сказано, что продление оставалось в силе) нужна веская причина. Если все переговоры через агента, то зачем в дополнение к новым условиям через агента идет письмо лично от Дубаса с выражением согласия. И вообще, зачем выносить такие подробности, буквально play-by-play последней недели, если только не хочется свалить всю вину на другую сторону. непродление Дубаса не какое-то экстраординарное событие с учетом результатов его работы, а вполне один из вариантов. Так что если бы расстались с простой формулировкой "спасибо и до свидания", то это было бы вполне ожидаемо. Но нет, уволили с подробностями в прессе. Многие используют слово bizarre в описании выступления Шэнахэна. Теперь по всем раскладам очередь Дубаса рассказывать почему в этой истории на самом деле Шэнахэн является козлом :) Слухи об их "так себе " отношениях ходили давно.
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Ответ Slot_Receiver
Если послушать прессуху Шенахана, то кое что видится очень странным. Чтобы так поменять свое мнение меньше чем за неделю (про вторник и среду еще было сказано, что продление оставалось в силе) нужна веская причина. Если все переговоры через агента, то зачем в дополнение к новым условиям через агента идет письмо лично от Дубаса с выражением согласия. И вообще, зачем выносить такие подробности, буквально play-by-play последней недели, если только не хочется свалить всю вину на другую сторону. непродление Дубаса не какое-то экстраординарное событие с учетом результатов его работы, а вполне один из вариантов. Так что если бы расстались с простой формулировкой "спасибо и до свидания", то это было бы вполне ожидаемо. Но нет, уволили с подробностями в прессе. Многие используют слово bizarre в описании выступления Шэнахэна. Теперь по всем раскладам очередь Дубаса рассказывать почему в этой истории на самом деле Шэнахэн является козлом :) Слухи об их "так себе " отношениях ходили давно.
Дубас сыграл Пола Марнера, Шенни раскусил его. Вот и весь сказ. Другими словами, Шенни сделал то, что не смог сделать Дубас в переговорах со своими звёздами. Мониторю Leafs Twitter много лет. Мнения разделились, но подавляющее большинство болельщиков одобряет последний ход.
Первым действием нового ГМ ожидаю обмен Марнера.
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Spit@ma
Ответ Slot_Receiver
Если послушать прессуху Шенахана, то кое что видится очень странным. Чтобы так поменять свое мнение меньше чем за неделю (про вторник и среду еще было сказано, что продление оставалось в силе) нужна веская причина. Если все переговоры через агента, то зачем в дополнение к новым условиям через агента идет письмо лично от Дубаса с выражением согласия. И вообще, зачем выносить такие подробности, буквально play-by-play последней недели, если только не хочется свалить всю вину на другую сторону. непродление Дубаса не какое-то экстраординарное событие с учетом результатов его работы, а вполне один из вариантов. Так что если бы расстались с простой формулировкой "спасибо и до свидания", то это было бы вполне ожидаемо. Но нет, уволили с подробностями в прессе. Многие используют слово bizarre в описании выступления Шэнахэна. Теперь по всем раскладам очередь Дубаса рассказывать почему в этой истории на самом деле Шэнахэн является козлом :) Слухи об их "так себе " отношениях ходили давно.
Вы кстати делаете верное предположение, как по мне. Что-то произошло меньше чем на неделю. Резкое. И раз так, у меня два варианта - или Шэнахан узнал, что Дубас за его спиной общается с пингвинами (или кем-то еще), или Дубас стал метить на должность Шэнахана
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забил на оборону
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Ответ Барин
Когда ждать увольнения Кифа?
Правильный ответ - никогда. У Кифа контракт заканчивается 30 Июня. Очевидно что не будет продления. Он, кстати в списке НЙР на аналогичную позицию.
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Барин
Ответ забил на оборону
Правильный ответ - никогда. У Кифа контракт заканчивается 30 Июня. Очевидно что не будет продления. Он, кстати в списке НЙР на аналогичную позицию.
Вижу, ты даже слезинки не проронишь)
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забил на оборону
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Барин
Вижу, ты даже слезинки не проронишь)
Увы, сам себе удивляюсь. Провожали Дубаса с Кифом, порвали два баяна.
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ДнепрЧемпион1983
Допзделся:) ну пусть отдохнет. Лет 10
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