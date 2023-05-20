«Торонто» был близок к продлению контракта с Дубасом. На отказ Шенахана повлияли слова менеджера об усталости

«Торонто» был близок к продлению контракта с генменеджером Кайлом Дубасом.

Президент «Лифс» сказал, что его позиция начала меняться после пресс-конференции менеджера, на которой тот говорил об усталости.

По его словам, до этого стороны практически согласовали основные параметры нового контракта. При этом Шенахан рекомендовал Дубасу не проводить пресс-конференцию до его подписания.

«Во время просмотра пресс-конференции в моем мышлении произошел резкий сдвиг. Я понял, что он может не захотеть быть генеральным менеджером, и я должен отнестись к этому очень серьезно», – сказал Шенахан.

Пресс-конференция Дубаса состоялась в понедельник. В четверг его агент представил новые финансовые пожелания по контракту. Сам менеджер в тот же день написал Шенахану и выразил заинтересованность в том, чтобы остаться в команде.

Президент «Лифс» сказал, что после долгих раздумий он принял решение сообщить Дубасу о том, что контракт с ним продлен не будет.

«После этой пресс-конференции в понедельник я стал менее уверен в будущем Кайла в команде. Я не исключал его из планов, но должен был подумать о других вариантах», – сказал Шенахан.

Он также подчеркнул, что финансовые условия нового соглашения не стали причиной итогового разрыва.

Кроме того, Шенахан сообщил, что опыт будет хорошим преимуществом для нового генерального менеджера, но он намерен непредвзято отнестись ко всем кандидатам. Новое назначение должно состояться в ближайшее время.

Дубас не будет работать генменеджером в новом сезоне НХЛ, если уйдет из «Торонто»: «У меня нет сил идти куда-то еще»