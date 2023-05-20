«Торонто» был близок к продлению контракта с Дубасом. На отказ Шенахана повлияли слова менеджера об усталости
«Торонто» был близок к продлению контракта с генменеджером Кайлом Дубасом.
Президент «Лифс» Брендан Шенахан сказал, что его позиция начала меняться после пресс-конференции менеджера, на которой тот говорил об усталости.
По его словам, до этого стороны практически согласовали основные параметры нового контракта. При этом Шенахан рекомендовал Дубасу не проводить пресс-конференцию до его подписания.
«Во время просмотра пресс-конференции Кайла в моем мышлении произошел резкий сдвиг. Я понял, что он может не захотеть быть генеральным менеджером, и я должен отнестись к этому очень серьезно», – сказал Шенахан.
Пресс-конференция Дубаса состоялась в понедельник. В четверг его агент представил новые финансовые пожелания по контракту. Сам менеджер в тот же день написал Шенахану и выразил заинтересованность в том, чтобы остаться в команде.
Президент «Лифс» сказал, что после долгих раздумий он принял решение сообщить Дубасу о том, что контракт с ним продлен не будет.
«После этой пресс-конференции в понедельник я стал менее уверен в будущем Кайла в команде. Я не исключал его из планов, но должен был подумать о других вариантах», – сказал Шенахан.
Он также подчеркнул, что финансовые условия нового соглашения не стали причиной итогового разрыва.
Кроме того, Шенахан сообщил, что опыт будет хорошим преимуществом для нового генерального менеджера, но он намерен непредвзято отнестись ко всем кандидатам. Новое назначение должно состояться в ближайшее время.
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Вообще в целом это обычная ситуация, когда обе стороны хотят продавить друг друга на своих условиях. Не договорились - разошлись, ничего необычного.
Также читаю, что он игрок чистого льда, не дай бог, чтобы его соперник форчековал (в играх с Флоридой и отчасти с Тампой, которые видела так и играл).
Если все это правда, то немедленно менять, если уж Тавареса невозможно.
По поводу оправданий: мы не слышали версию Дубаса, и вообще он отказался от комментариев, поэтому у нас есть только одна трактовка данных событий. Из-за этого я не готов однозначно встать на сторону Шэнахана, а скорее воспринимаю это как сложные переговоры двух самодостаточных личностей, не желавших уступать друг другу. Конечно, Шэнахану пришлось объясняться, потому что фанбаза Торонто хорошо относится к Дубасу, плюс и болельщики, и медиа ждали скорее ухода Кифа, а тут появляются такие новости.
А с тем, что Шэнахану после такого жёсткого решения придётся усердно поработать и разрулить трудную ситуацию, я согласен полностью. Если раньше Дубас отвечал перед общественостью за решения, то теперь Брэндану надо брать на себя ответственность.
Первым действием нового ГМ ожидаю обмен Марнера.