Дубас покинул пост генменеджера «Торонто»
Кайл Дубас покидает пост генерального менеджера «Торонто».
Об этом сообщил президент «Лифс» Брендан Шенахан.
Срок контракта 37-летнего Дубаса истекает 30 июня, он не вернется в «Торонто» в следующем сезоне.
Дубас стал генеральным менеджером клуба в мае 2018 года. За это время «Торонто» выиграл только одну серию плей-офф (в этом году) и проиграл 5.
Теперь решение по Кифу будет принимать новый ГМ, но забавно, что чисто технически он в любом случае уже пережил Дубаса в Торонто.
Мы не знаем, что Кайл планировал поменять в Лифс сейчас (если планировал вообще), но в целом я считаю, что он заслуживал ещё одного шанса. Может, он сам захотел уйти, это тоже вероятный вариант. Уверен, что в будущем Дубас будет долго и успешно работать в НХЛ. На своей первой работе он прошёл через всё: рвачи-игроки, пытающиеся выжать по максимуму с организации; завышенные ожидания; огромное давление от болельщиков в связи с популярностью франшизы и долгой кубковой засухой; неудачи в плей-офф; постоянная головная боль из-за забитой платёжки.
А Торонто ждут большие изменения. И, похоже, это только первая часть.
И теперь обмен кого-то из пары Нюландер-Марнер до 1 июля стал еще более реальным, после этой даты у Марнера полный запрет на обмен, у Нюландера частичный - список из 10 команд, куда обменять будет нельзя. А до этого времени делай, что хочешь
https://youtu.be/lzCS4f2TEb8
Пока что нам остаётся только подводить итоги противоречивой работы Дубаса.