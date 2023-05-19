Дубас покинул пост генменеджера «Торонто»

Теги Торонто Брендан Шенахан НХЛ отставки Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас покидает пост генерального менеджера «Торонто».

Об этом сообщил президент «Лифс» Брендан Шенахан.

Срок контракта 37-летнего Дубаса истекает 30 июня, он не вернется в «Торонто» в следующем сезоне.

Дубас стал генеральным менеджером клуба в мае 2018 года. За это время «Торонто» выиграл только одну серию плей-офф (в этом году) и проиграл 5.

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59 комментариев

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JacketsBench
Ответ Groove
Офигеть, ему 37 всего, значит он эту должность в 32 получил. За какие заслуги интересно?
В Марлис вместе с Кифом чемпионами стали
+26
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Garikus89
Видимо, отказался с Кифом расставаться, других причин не вижу. Идеальный дедлайн, великолепный состав, только с корешем Мюрреем своим налажал, но в остальном на бумаге все было шикарно.
+25
-6
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Кавабунга Шреддоголовый
Таварес, Мэттьюс и Марнер: "мы будем скучать, спасибо за миллионы, что нам выписал!"
+21
-5
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Lacrosse-style goal
Надо Листкам поспособствовать переезду Аризоны в Квебек и самим на запад проситься🤓 а то там на Востоке воздуху выйти негде. Так и будут в ранних раундах булькать
+11
-1
+10
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Garikus89
Ответ Иван Павлов
Да даже ошибку с Мюрреем можно в целом исправить по прошлогодней схеме обмена Мразека, это не так трудно. Если Дубас реально и сейчас держался за Кифа до последнего, тогда это весомая причина для увольнения. Думаю, в течение лета будут появляться какие-то инсайды о том, что Дубас собирался делать в это межсезонье, пока всё это гадания на кофейной гуще.
Он сказал, что в течение недели решит: либо остается в Торонто, либо год будет отдыхать, в другие команды не пойдет. Ну, мб ему Питтсбург предложит что-то весомое, тогда изменит свое решение. В любом случае удачи ему, он отлично поработал. А смекуечки над контрактами Марнера и Мэттьюса оставим диванным гениям, которые бы их подписали существенно дешевле)
+12
-3
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Groove
Офигеть, ему 37 всего, значит он эту должность в 32 получил. За какие заслуги интересно?
+9
-1
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Иван Павлов
Как я и писал ранее, Дубас пал жертвой безволия ключевых игроков и своей веры в Кифа. На core-4 Дубас рассчитывал как на лидеров, выписав им большие контракты, но они неоднократно подвели его в плей-офф. А Кифа нужно было менять после серии с Монреалем.

Теперь решение по Кифу будет принимать новый ГМ, но забавно, что чисто технически он в любом случае уже пережил Дубаса в Торонто.

Мы не знаем, что Кайл планировал поменять в Лифс сейчас (если планировал вообще), но в целом я считаю, что он заслуживал ещё одного шанса. Может, он сам захотел уйти, это тоже вероятный вариант. Уверен, что в будущем Дубас будет долго и успешно работать в НХЛ. На своей первой работе он прошёл через всё: рвачи-игроки, пытающиеся выжать по максимуму с организации; завышенные ожидания; огромное давление от болельщиков в связи с популярностью франшизы и долгой кубковой засухой; неудачи в плей-офф; постоянная головная боль из-за забитой платёжки.

А Торонто ждут большие изменения. И, похоже, это только первая часть.
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T0ughguy
Ответ забил на оборону
Ничего существенного Дубас не собирался делать. Свою главную ошибку он совершил ещё на заре карьеры, а именно обещания. Сначала Ниландеру, что не будет его трейдить, а потом Таваресу, что не будет никого из молодых звёзд трейдить. Ну, и плюс реально преданность Кифу, граничащая с безумием. Короче, я смотрю, что я один на всём белом свете считаю что Лифс сегодня выиграли. Кстати о позиции тренера. Не знаю была ли здесь новость. Вчера Беттман сказал что по окончании сезона встретится с Кью на предмет выдачи тому индульгенции. Делайте ваши ставки на имя нового тренера Лифс.
У Дубаса был аналог Вашиков, такая же команда без яиц, ну те смогли вытащить Торца которому понадобилось 4 года в топовой франшизе. Листьям нужно было искать своего Торца или менять лидеров. Перспектив пока у команды не вижу, в конфе есть Флорида, Каролина, прлсыпаются Дьяволы, Бафало, Отава, у Бостона не будет ребилда на десятилетие, отдохнет Тампа, возможно Рейнджеры начнут развиваться правильно. Пройдя 1 раунд листья все равно сольют кому то из списка выше.
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EMK
Дал дуба
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Евгений Бачин
Кореша своего Кифа тоже забирай с собой
+4
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Stanley Cup
Жаль. Хотелось бы увидеть как Дубас выписывает четырём топ - нападающим новые жирные контракты
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BananaMama
Сколько уже ГМов, тренеров, игроков меняется, а Торонто как было не выше 2 раунда, так и остается. Идите всей толпой, с владельцем, игроками, местной прессой и фанатами, к Фрэнку Маховличу, просите у него прощения, пока он жив - может на старости лет смягчится и снимет проклятие. Бенфика вон не успела, поторопитесь, ему уже 85...
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bizonn007
Говорил я тебе, место проклятое, а ты - руки из ж*опы, руки из ж*опы! (с)
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Direct free kick
Ответ Cbj Fan
Сегодня у части болельщиков Торонто Рождество. Ну и судья по отзывам, часть бы рада избавилась от Тавареса и Марнера, а также Броди как минимум. 😉 Лично я не удивляюсь, Марнер хорош, когда не слишком тщательного форчекинга, когда есть, его нет. Таварес играет на 5 миллионов, а и то не уверена.
Таварес играет на 5? На 5,5 уж тогда в период 2012-2018)) Сейчас он если и переплачен, то на 1-2 не больше
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oberkorn
Скучно в хоккейной Канаде стало. Надо встряхнуть это болото. Бержевен, велкам то торонтопад
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забил на оборону
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Ответ JacketsBench
Сейчас два самых реальных варианта на пост ГМа это ассистент Дубаса Брендан Придэм и ассистент Уоделла в Каролине Эрик Талски. За Талски вообще много кто активно борется. И теперь обмен кого-то из пары Нюландер-Марнер до 1 июля стал еще более реальным, после этой даты у Марнера полный запрет на обмен, у Нюландера частичный - список из 10 команд, куда обменять будет нельзя. А до этого времени делай, что хочешь
Если оставят Марнера, то так и будут первый раунд проходить раз в пятилетку.
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Vladimir Bukhantsev
Этого товарища слишком часто показывали в трансляциях
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JacketsBench
Сейчас два самых реальных варианта на пост ГМа это ассистент Дубаса Брендан Придэм и ассистент Уоделла в Каролине Эрик Талски. За Талски вообще много кто активно борется.
И теперь обмен кого-то из пары Нюландер-Марнер до 1 июля стал еще более реальным, после этой даты у Марнера полный запрет на обмен, у Нюландера частичный - список из 10 команд, куда обменять будет нельзя. А до этого времени делай, что хочешь
+1
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kluv
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Таварес, Мэттьюс и Марнер: "мы будем скучать, спасибо за миллионы, что нам выписал!"
А Мэтьюз не достоин своих денег?
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j_jms
Ответ makar gusev
Ну что ж, болельщико-ненавистнический эксперимент в Торонто завершён, поздравляю! Шэнни, бери бразды в свои руки. Ну и тренера нормального… Бэбкока взад или деда Q, ежели индульгенцию выпишут.
Именно Шенн всю эту шушеру и привел, и пока этот чинуша на месте, они так и будут не команду строить а "гениальными достижениями менеджмента а дедлай" заниматься. Только при паршивой работе в предыдущие годы, в дедлайн и ОРайлли впустую. Команды нет вообще, есть несколько талантов для регулярки, и приглашаемые каждый год гастралеры на первый раунд. Это не был генмен, он не "создавал" команду.
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JacketsBench
Ответ Garikus89
Видимо, отказался с Кифом расставаться, других причин не вижу. Идеальный дедлайн, великолепный состав, только с корешем Мюрреем своим налажал, но в остальном на бумаге все было шикарно.
Он в последнем интервью сказал, что пока не принял решение оставаться или нет из-за ситуации в семье, мол ей через многое пришлось пройти - особенно за этот год. Причем реально на эмоциях говорил. Таймкод не подскажу, но ссылка вот:
https://youtu.be/lzCS4f2TEb8
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Иван Павлов
Ответ Garikus89
Видимо, отказался с Кифом расставаться, других причин не вижу. Идеальный дедлайн, великолепный состав, только с корешем Мюрреем своим налажал, но в остальном на бумаге все было шикарно.
Да даже ошибку с Мюрреем можно в целом исправить по прошлогодней схеме обмена Мразека, это не так трудно. Если Дубас реально и сейчас держался за Кифа до последнего, тогда это весомая причина для увольнения. Думаю, в течение лета будут появляться какие-то инсайды о том, что Дубас собирался делать в это межсезонье, пока всё это гадания на кофейной гуще.
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chubrja
За проход Тампы можно было ещё на годик оставить.
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Иван Павлов
Ответ забил на оборону
Ничего существенного Дубас не собирался делать. Свою главную ошибку он совершил ещё на заре карьеры, а именно обещания. Сначала Ниландеру, что не будет его трейдить, а потом Таваресу, что не будет никого из молодых звёзд трейдить. Ну, и плюс реально преданность Кифу, граничащая с безумием. Короче, я смотрю, что я один на всём белом свете считаю что Лифс сегодня выиграли. Кстати о позиции тренера. Не знаю была ли здесь новость. Вчера Беттман сказал что по окончании сезона встретится с Кью на предмет выдачи тому индульгенции. Делайте ваши ставки на имя нового тренера Лифс.
Не думаю, что Лифс проиграли от этого решения, скорее пока я просто занял выжидательную позицию. Многое зависит от того, кого назначат на пост ГМ, кто станет новым тренером. Кью может и в Рейнджерс уйти вполне.

Пока что нам остаётся только подводить итоги противоречивой работы Дубаса.
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забил на оборону
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Бомбическая прессуха Шенахана. Дубас пытался переломить его через колено. Шенни не сломался и послал ботаника с агентом лесом. Т.е. сделал с ним то, что Кайл не смог сделать со своими звёздами.
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