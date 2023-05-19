Дубас покинул пост генменеджера «Торонто»

Кайл Дубас покидает пост генерального менеджера «Торонто».

Об этом сообщил президент «Лифс» .

Срок контракта 37-летнего истекает 30 июня, он не вернется в « » в следующем сезоне.

Дубас стал генеральным менеджером клуба в мае 2018 года. За это время «Торонто» выиграл только одну серию плей-офф (в этом году) и проиграл 5.