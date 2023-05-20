Министр спорта Татарстана: «То, что «Ак Барс» сотворил, – талант, успех. Билялетдинов поднял команду со дна. Можно снимать как минимум кино»

Министр спорта Татарстана считает, что о прошлом сезоне «Ак Барса» можно снимать кино.

Казанский клуб под руководством Зинэтулы Билялетдинова дошел до финала Кубка Гагарина. Тренер вернулся в команду по ходу сезона, сменив Олега Знарка.

В решающей серии «Ак Барс» уступил ЦСКА (3-4).

«Я считаю, что сделал что-то невероятное, никто не предполагал, что он сделает такой камбэк, что он вернется в команду, потому что он как бы окончательно ушел, пришел советником.

Тут он взял команду в таком, надо признаться, совсем уж плачевном состоянии – были уже на дне турнирной таблицы, были вопросы и критика, причем совершенно понятная, при таких составе, истории, инфраструктуре, амбициях мы не показывали игры.

Он поднял со дна команду, вышел с первого места в плей-офф, еще там дошел до финала [конференции], а там уже до суперфинала, там был достойный соперник. Все равно это качели, финальный матч. Не было игры в одну сторону, нам чуть меньше повезло, ЦСКА – чуть больше.

Я считаю, что « » – это любой болельщик вам скажет – в этом сезоне победитель для нас. Да, лучше, но то, что «Ак Барс» сотворил, – талант, успех. Такая история, по которой можно снимать как минимум кино, а может быть, и сериал. Про то, что был провал, возвращение Билялетдинова в его возрасте, он очень крутой тренер», – сказал Владимир Леонов.