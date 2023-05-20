Министр спорта Татарстана: «То, что «Ак Барс» сотворил, – талант, успех. Билялетдинов поднял команду со дна. Можно снимать как минимум кино»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Владимир Леонов ТАСС кино Хоккей

Министр спорта Татарстана считает, что о прошлом сезоне «Ак Барса» можно снимать кино.

Казанский клуб под руководством Зинэтулы Билялетдинова дошел до финала Кубка Гагарина. Тренер вернулся в команду по ходу сезона, сменив Олега Знарка. 

В решающей серии «Ак Барс» уступил ЦСКА (3-4). 

«Я считаю, что Зинэтула Билялетдинов сделал что-то невероятное, никто не предполагал, что он сделает такой камбэк, что он вернется в команду, потому что он как бы окончательно ушел, пришел советником.

Тут он взял команду в таком, надо признаться, совсем уж плачевном состоянии – были уже на дне турнирной таблицы, были вопросы и критика, причем совершенно понятная, при таких составе, истории, инфраструктуре, амбициях мы не показывали игры.

Он поднял со дна команду, вышел с первого места в плей-офф, еще там дошел до финала [конференции], а там уже до суперфинала, там был достойный соперник. Все равно это качели, финальный матч. Не было игры в одну сторону, нам чуть меньше повезло, ЦСКА – чуть больше.

Я считаю, что «Ак Барс» – это любой болельщик вам скажет – в этом сезоне победитель для нас. Да, ЦСКА лучше, но то, что «Ак Барс» сотворил, – талант, успех. Такая история, по которой можно снимать как минимум кино, а может быть, и сериал. Про то, что был провал, возвращение Билялетдинова в его возрасте, он очень крутой тренер», – сказал Владимир Леонов. 

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19 комментариев

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gukmamop
снять как минимум кино, а как максимум аниме, с тентаклями
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Кеша
Татнефть арена имени Билялетдинова . Вот так должно быть. И бронзовую фигуру на площади перед ареной!
+10
-4
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Strannix
Это такая шутка? Лучший состав на востоке!
+5
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Михаил Опякин
Про Знарка надо снимать, что он с таким составом делал. Прибалтийское порно.
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Волк16
нужно Валиуллина снимать!!! не кажется? ну там никак, чинушкин сын)
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Волк16
Ответ marshal .masha
Да, да , не зря еще летом Ак Барс записывали в главные фавориты за кубок Гагарина)))
Войнов и Шипа это отстой главный!!! Валиуллин их господь) стыдно за этих людей!!!
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Pronger
скромная команда составленная из игроков, которых списали.
Радулова и Войнова списали в НХЛ, Шипу в Динамо. Остальные пахари из ВХЛ
+5
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Ми Ша
Шляпу сними
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marshal .masha
Ответ Сидни Кросби 2
На кино у вас бабла не хватит и так на состав потратились.
О чем кино то, если бы Билялетдинов взял Сочи или китайцев и дошел до финала, а с тем составом что был, грех было бы не быть финалистом, по хорошему должны были выигрывать, если бы в декабре Валиуллин подумал о глубине скамейки, то 2 напов списали, но никого не подписали, да и Хафизулин с Токрановым просто балластом были
+3
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marshal .masha
Ответ Pronger
скромная команда составленная из игроков, которых списали. Радулова и Войнова списали в НХЛ, Шипу в Динамо. Остальные пахари из ВХЛ
Да, да , не зря еще летом Ак Барс записывали в главные фавориты за кубок Гагарина)))
+7
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Сидни Кросби 2
Ответ marshal .masha
О чем кино то, если бы Билялетдинов взял Сочи или китайцев и дошел до финала, а с тем составом что был, грех было бы не быть финалистом, по хорошему должны были выигрывать, если бы в декабре Валиуллин подумал о глубине скамейки, то 2 напов списали, но никого не подписали, да и Хафизулин с Токрановым просто балластом были
И я про это,хотел тоже написать если бы он взял Сочи и вышел в финал,вот тогда кино можно было бы снимать.
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srs
Ответ marshal .masha
О чем кино то, если бы Билялетдинов взял Сочи или китайцев и дошел до финала, а с тем составом что был, грех было бы не быть финалистом, по хорошему должны были выигрывать, если бы в декабре Валиуллин подумал о глубине скамейки, то 2 напов списали, но никого не подписали, да и Хафизулин с Токрановым просто балластом были
С другой стороны и ЦСКА подписал не всех кого хотел. Те же ворота они хотели посолиднее. В общем то в финале встретились две равные по силе команды. Федоров сделал Билла играючи. Говорят Федс любит 7-ые игры, поэтому серия затянулась. Хотя у них все было готово к празднованию уже к пятой встрече
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Рамиль Абзипаров
Ответ Кеша
Татнефть арена имени Билялетдинова . Вот так должно быть. И бронзовую фигуру на площади перед ареной!
Можно начать с улицы в казани, если уже нет по какой то неведомой причине
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Олег Усов
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билялетстан, вместо татарстана... или билялединовск, уместо казани
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Жесткий Костас
Просто бабло не могли разделить вы долго. Распилили, одного кинули и дело пошло.
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Альберт Ишмухаметов
насчет кино конечно перебор, а шляпу можно снять....
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Сидни Кросби 2
На кино у вас бабла не хватит и так на состав потратились.
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