Министр спорта Татарстана об «Ак Барсе»: «Можно провести расследование, когда клуб при смене тренера поднялся со дна, выиграл регулярку и дошел до финала Кубка Гагарина. Сложная история»
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал невероятным достижением выход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина.
«Ак Барс» играет с ЦСКА (1-1 в серии) в финале КХЛ.
«Я считаю, что это уже невероятное достижение руководства клуба и нынешнего тренера Зинэтулы Хайдяровича Билялетдинова.
Можно провести расследование, когда клуб при смене тренера поднимался с такого дна, выигрывал регулярку и доходил до финала Кубка Гагарина. Это очень сложная история.
Сейчас в финале идут качели. В первом матче мы победили 4:1, это была классная игра. Вчера проиграли 0:3. Посмотрим, что будет дальше.
Каждый матч – отдельная история. Тем более посмотрите на то, что ЦСКА делал ранее – бывало, они проигрывали первую игру, но потом выигрывали с дикими счетами.
Так что надо смотреть всю систему: как играет другая команда, как она настраивается.
В хоккее очень важен момент, игра может переломиться в секунду: забили в меньшинстве или не реализовали большинство – и все пошло не так.
Поэтому, на мой взгляд, в финале оказались две равные команды. Сейчас все решит настрой, мотивация и элемент удачи», – сказал Леонов.
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