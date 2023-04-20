Министр спорта Татарстана об «Ак Барсе»: «Можно провести расследование, когда клуб при смене тренера поднялся со дна, выиграл регулярку и дошел до финала Кубка Гагарина. Сложная история»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Владимир Леонов Политика Хоккей

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал невероятным достижением выход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина.

«Ак Барс» играет с ЦСКА (1-1 в серии) в финале КХЛ.

«Я считаю, что это уже невероятное достижение руководства клуба и нынешнего тренера Зинэтулы Хайдяровича Билялетдинова.

Можно провести расследование, когда клуб при смене тренера поднимался с такого дна, выигрывал регулярку и доходил до финала Кубка Гагарина. Это очень сложная история.

Сейчас в финале идут качели. В первом матче мы победили 4:1, это была классная игра. Вчера проиграли 0:3. Посмотрим, что будет дальше.

Каждый матч – отдельная история. Тем более посмотрите на то, что ЦСКА делал ранее – бывало, они проигрывали первую игру, но потом выигрывали с дикими счетами.

Так что надо смотреть всю систему: как играет другая команда, как она настраивается.

В хоккее очень важен момент, игра может переломиться в секунду: забили в меньшинстве или не реализовали большинство – и все пошло не так.

Поэтому, на мой взгляд, в финале оказались две равные команды. Сейчас все решит настрой, мотивация и элемент удачи», – сказал Леонов.

1 комментарий

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Кеша
История не сложная , потому что вы сделали правильный выбор в сторону мэтра тренерского цеха современности - Великого Зинатуллы Хайдаровича Билялетдинова ! Это профессионал высшей категории , человек с большой буквы ! И если он за что -то берется , то это всегда будет сделано с душой и с полной отдачей сил и опыта ! Дай Бог Билялетдинову спортивного долголетия на радость стране и восхищению болельщиков !
+3
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