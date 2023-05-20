Самонов о переходе в «Салават»: «Они искали именно российского вратаря и предложили долгосрочный контракт»

Александр Самонов рассказал об обмене в «Салават Юлаев» из «Северстали».

«Уфа – хороший город, есть все для жизни, парки, ледовый дворец (смеется).

Интерес был со стороны многих клубов, да и изначально Уфа не была фаворитом в переговорах, но как-то так вышло, что в итоге выбор пал на них – они искали именно российского вратаря и предложили долгосрочный контракт.

Многих ребят из «Салавата Юлаева» знаю, но чаще всего играл против них. В «Витязе» с Ежовым был в одном тандеме, рад снова буду с ним поиграть в связке.

Мы вылетели после первого раунда, поэтому отдохнуть уже успел слетать, сейчас семейные дела больше, и потихонечку готовлюсь к новому сезону.

Отдельно хочу поблагодарить Череповец, руководство клуба и болельщиков за поддержку и проведенное время», – сказал вратарь « ».