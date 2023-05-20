Самонов о переходе в «Салават»: «Они искали именно российского вратаря и предложили долгосрочный контракт»

Теги Салават Юлаев Северсталь КХЛ Александр Самонов Хоккей

Александр Самонов рассказал об обмене в «Салават Юлаев» из «Северстали».

«Уфа – хороший город, есть все для жизни, парки, ледовый дворец (смеется).

Интерес был со стороны многих клубов, да и изначально Уфа не была фаворитом в переговорах, но как-то так вышло, что в итоге выбор пал на них – они искали именно российского вратаря и предложили долгосрочный контракт.

Многих ребят из «Салавата Юлаева» знаю, но чаще всего играл против них. В «Витязе» с Ежовым был в одном тандеме, рад снова буду с ним поиграть в связке.

Мы вылетели после первого раунда, поэтому отдохнуть уже успел слетать, сейчас семейные дела больше, и потихонечку готовлюсь к новому сезону.

Отдельно хочу поблагодарить Череповец, руководство клуба и болельщиков за поддержку и проведенное время», – сказал вратарь «Салавата Юлаева».

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10 комментариев

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Ачиваков Марат
Добро пожаловать! Нам нужна надежная стена, будь ей, не подкачай!
+8
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Энвер Ходжа
Ответ СоЮз
Интервью у хоккеистов как под копирку. *При поступлении в команду: - Хороший город, всегда мечтал поиграть за этот клуб, *в перерыве: - Сейчас тренер скажет и мы побежим, *при покидании клуба: - Это были самые счастливые годы моей жизни. Покаление ЕГ
*покАление 🤦 а вы тогда какое?))
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Radik_2.0
добро пожаловать, надеюсь, всё не зря))
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Руслан Х
Добро пожаловать!
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Кеша
Для Северстали это большая потеря, а Уфу с хорошим приобретением .
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Венер Кучербаев
Ответ Кеша
Для Северстали это большая потеря, а Уфу с хорошим приобретением .
ровно то же самое можно сказать в обратную сторону:

для Уфы Аймурзин и 35 млн в придачу - это большая потеря (и переплата), а Северсталь с хорошим приобретением!

при Разине Аймурзин набрал бы очков 30 за сезон, наверняка играл бы в большинстве, с Козыревым не могу так уверенно это сказать.
+1
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Кеша
Ответ Венер Кучербаев
ровно то же самое можно сказать в обратную сторону: для Уфы Аймурзин и 35 млн в придачу - это большая потеря (и переплата), а Северсталь с хорошим приобретением! при Разине Аймурзин набрал бы очков 30 за сезон, наверняка играл бы в большинстве, с Козыревым не могу так уверенно это сказать.
Поживем увидим - кто выиграл , а кто проиграл . Я бы Самонова пригласил в Динамо .
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Альберт Ишмухаметов
Ежов доказал свою профнепригодность, но с него может получится не плохой тренер вратарей!
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