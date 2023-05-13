Александр Пашков: «Дуэт Рейдеборн – Самонов зацементирует «Салават», даст шанс хотя бы повторить прошлогодний результат»

Теги Салават Юлаев Северсталь КХЛ Александр Пашков Александр Кадейкин Андрей Кареев Илья Ежов Александр Самонов Адам Рейдеборн Хоккей

Александр Пашков поделился мыслями о ситуации с вратарями в «Салавате».

– По слухам, Рейдеборн окажется в «Салавате Юлаеве».

– Где-то мелькала информация, что Уфа претендует и на Самонова из «Северстали». Меня она не удивила – с тем составом, который у «Салавата» был, он каким-то чудом взлетел на второе место в конференции.

Бригада вратарей Ежов – Кареев много чудила, именно в этой позиции нужно кардинальное усиление. Особенно если учесть синдром второго сезона, который на молодежь Уфы наверняка окажет влияние.

Безусловно, дуэт Рейдеборн – Самонов зацементирует Уфу, даст ей шанс хотя бы повторить прошлогодний результат. Но там большие проблемы с нападением – ушел Кадейкин, вызывают вопросы легионеры. Поэтому и нужен бетон в воротах, – сказал олимпийский чемпион Пашков.

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2 комментария

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мик джагер
Какой результат!!????? Вылет в первом раунде от Адмирала!!!! Повторить хочется.....Самому то не смешно...?????
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Сергей Омиго
Вас спасет третьяк из сочи,заберите с доплатой
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