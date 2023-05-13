Александр Пашков: «Дуэт Рейдеборн – Самонов зацементирует «Салават», даст шанс хотя бы повторить прошлогодний результат»

Александр Пашков поделился мыслями о ситуации с вратарями в «Салавате».

– По слухам, Рейдеборн окажется в «Салавате Юлаеве».

– Где-то мелькала информация, что Уфа претендует и на Самонова из «Северстали». Меня она не удивила – с тем составом, который у «Салавата» был, он каким-то чудом взлетел на второе место в конференции.

Бригада вратарей Ежов – Кареев много чудила, именно в этой позиции нужно кардинальное усиление. Особенно если учесть синдром второго сезона, который на молодежь Уфы наверняка окажет влияние.

Безусловно, дуэт Рейдеборн – Самонов зацементирует Уфу, даст ей шанс хотя бы повторить прошлогодний результат. Но там большие проблемы с нападением – ушел Кадейкин, вызывают вопросы легионеры. Поэтому и нужен бетон в воротах, – сказал олимпийский чемпион Пашков.