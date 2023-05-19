Гребенкин о церемонии закрытия сезона: «Удивило, что увидел Овечкина. Понравилась позитивная обстановка. Про приз даже не думал особо»

Теги Металлург Мг Амур Александр Овечкин КХЛ Сергей Дубакин Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин высказался о том, что его признали лучшим новичком сезона КХЛ.

На приз также претендовали защитник Богдан Конюшков из «Торпедо» и форвард Степан Никулин из «Локомотива».

«В первую очередь, эмоции отличные от того, что побывал на таком мероприятии. Награда – это уже не самое главное. Понравилась организация и позитивная обстановка. Удивило, что увидел Александра Овечкина.

Приз? Не скажу, что я ожидал или не ожидал. Я не ожидал оказаться на таком мероприятии, про приз даже не думал особо. Не думаю, что кто-то обиделся из конкурентов, что отдали приз мне. Все профессионалы, все понимают, что это лишь приятные формальности.

Поздравило много людей, спасибо всем, очень приятно. Кого-то из моих соперников выделять не стану. Секрет успеха? Игры в нарды с Сергеем Дубакиным», – сказал нападающий «Металлурга» Гребенкин.

Овечкин c женой приехал на церемонию закрытия сезона КХЛ

Гребенкин стал лучшим новичком сезона КХЛ

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1 комментарий

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Олег
Ну что Никита,теперь за родной клуб нужно хорошо по играть. Магнитам удачи в новом сезоне!!!!
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