Александр Овечкин: «Прошлый сезон «Вашингтон» провалил. Было очень много травм. Надеюсь, следующий год сложится лучше»

Александр Овечкин надеется, что следующий сезон сложится для «Вашингтона» лучше.

– Важно для вас, кто станет новым тренером «Вашингтона»? Вам осталось сделать последние шаги к рекорду Гретцки.

– Конечно, это важно, чтобы было взаимопонимание с тренером. И чтобы было понятно, куда идти дальше. Прошлый сезон, к сожалению, мы провалили. Было очень много травм.

Вообще на моей памяти такого сезона в карьере не было, когда мы никогда не играли полным составом. То болеет кто‑то, то дисквалификация. Надеюсь, что следующий год сложится для «Вашингтона» намного лучше, – сказал форвард столичной команды.