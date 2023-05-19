Александр Овечкин: «Прошлый сезон «Вашингтон» провалил. Было очень много травм. Надеюсь, следующий год сложится лучше»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин надеется, что следующий сезон сложится для «Вашингтона» лучше.

– Важно для вас, кто станет новым тренером «Вашингтона»? Вам осталось сделать последние шаги к рекорду Гретцки.

– Конечно, это важно, чтобы было взаимопонимание с тренером. И чтобы было понятно, куда идти дальше. Прошлый сезон, к сожалению, мы провалили. Было очень много травм.

Вообще на моей памяти такого сезона в карьере не было, когда мы никогда не играли полным составом. То болеет кто‑то, то дисквалификация. Надеюсь, что следующий год сложится для «Вашингтона» намного лучше, – сказал форвард столичной команды.

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5 комментариев

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крок 58
Да бог уж с этим Вашингтоном..))
Наколотить тебе 50+ надо…
+7
-2
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vulturecrow
Саша, бей рекорд, пока команда будет перестраиваться. я подозреваю, что даже болелам Вашингтона сейчас плевать на чашку (понимают, что не возьмут) и на плов (лучше первые пики со дна собирать), а вот поиметь под сводами своей арены твою футболку с числом, выше 802, им очень хочется.
+2
-1
+1
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Misson
Что-то сумнительно, что Бэкстрем, Джонсон, Оши, Овечкин помолодеют и забегают как в лучшие годы, да и по Уилсону с Кузнецовым есть сомнения.
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Alex Redskin
Ответ Misson
Что-то сумнительно, что Бэкстрем, Джонсон, Оши, Овечкин помолодеют и забегают как в лучшие годы, да и по Уилсону с Кузнецовым есть сомнения.
А что за игрок у столичных пр фамилии Джонсон, не припомню такого?
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_dominator_
Ответ Alex Redskin
А что за игрок у столичных пр фамилии Джонсон, не припомню такого?
Видимо, про Джона Карлсона речь
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