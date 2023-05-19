Александр Овечкин: «Прошлый сезон «Вашингтон» провалил. Было очень много травм. Надеюсь, следующий год сложится лучше»
Александр Овечкин надеется, что следующий сезон сложится для «Вашингтона» лучше.
– Важно для вас, кто станет новым тренером «Вашингтона»? Вам осталось сделать последние шаги к рекорду Гретцки.
– Конечно, это важно, чтобы было взаимопонимание с тренером. И чтобы было понятно, куда идти дальше. Прошлый сезон, к сожалению, мы провалили. Было очень много травм.
Вообще на моей памяти такого сезона в карьере не было, когда мы никогда не играли полным составом. То болеет кто‑то, то дисквалификация. Надеюсь, что следующий год сложится для «Вашингтона» намного лучше, – сказал форвард столичной команды.
Наколотить тебе 50+ надо…