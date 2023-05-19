Вице-губернатор Петербурга: «В сентябре «СКА Арена» будет готова принять первые матчи. Работа по созданию спортивного кластера близится к завершению»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга оценил ход строительства новой арены СКА.

Возведение спортивного комплекса началось в 2021 году.

«Огромная работа по созданию спортивного кластера близится к завершению. Уже осенью этого года, в сентябре, «СКА Арена» будет готова принять первые хоккейные матчи.

Помимо этого, там можно будет проводить соревнования по 26 видам спорта – арена будет одной из самых функциональных в стране», – сказал Борис Пиотровский.