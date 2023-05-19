Защитник Сергеев перешел в СКА из ЦСКА. Контракт – на 3 года

СКА подписал контракт с защитником Артемом Сергеевым.

Срок соглашения с хоккеистом рассчитан на 3 сезона – до 30 апреля 2026 года.

В минувшем сезоне 30-летний защитник набрал 16 (3+13) очков в 62 матчах за ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ при нейтральной полезности и среднем времени на льду 18:02. В плей-офф на его счету 4 голевые передачи в 27 играх.

В составе ЦСКА Сергеев выиграл два Кубка Гагарина.