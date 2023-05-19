Защитник Сергеев перешел в СКА из ЦСКА. Контракт – на 3 года

Теги ЦСКА СКА переходы КХЛ Артем Сергеев Хоккей

СКА подписал контракт с защитником Артемом Сергеевым.

Срок соглашения с хоккеистом рассчитан на 3 сезона – до 30 апреля 2026 года. 

В минувшем сезоне 30-летний защитник набрал 16 (3+13) очков в 62 матчах за ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ при нейтральной полезности и среднем времени на льду 18:02. В плей-офф на его счету 4 голевые передачи в 27 играх.

В составе ЦСКА Сергеев выиграл два Кубка Гагарина.

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14 комментариев

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Эдуард Элверс
Зачем он СКА? У них бюджет резиновый?
В ЦСКА был хуже четверых основных защитников. Найдут кем заменить.
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*BG*
Артему - спасибо за игру в составе ЦСКА, за деятельное участие в двух выигранных КГ!
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+6
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Enich
Ответ sneguvkin
Дыбленко вообще не попадал в состав СКА, однако Оллс подобрал! Тоже мне показатель!
Дыбленко провел неплохой ПО.
+4
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Strannix
А сколько уже человек в составе ска? Или они сразу на все фармы народ набирают?
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Олег Акимов
Все знают, что ЦВБП
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Enich
В след году выгонят:))
Ну, хоть заработает. Возраст уже под закат карьеры
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Enich
Ответ Эдуард Элверс
Зачем он СКА? У них бюджет резиновый? В ЦСКА был хуже четверых основных защитников. Найдут кем заменить.
45 в год, по слухам. Контракт на 3 года. Очень прилично парень заработает
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AAAARMEEC
Ответ Enich
Дыбленко провел неплохой ПО.
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*BG*
Ответ AAAARMEEC
Комментарий удален модератором
Зачем так оскорблять игрока своей команды, который активно поучаствовал в выигрыше КГ? Он может и не самый надежный защитник команды, но свой вклад в победы тоже внес. И забрасывал шайбы, и отдавал передачи, и броски игроков соперника на себя принимал, и дрался, в конце концов. Этот эпитет он точно не заслужил.
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Олег Акимов
Ответ Enich
Дыбленко провел неплохой ПО.
Лучший ПО
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