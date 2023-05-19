«Амур» заплатит не менее 20 млн рублей «Автомобилисту» за Щемерова (Metaratings)

Теги Амур Автомобилист КХЛ Александр Щемеров деньги Хоккей

«Автомобилист» получит не менее 20 млн рублей от «Амура» за Александра Щемерова.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее стало известно, что «Амур» подпишет 2-летний контракт с защитником.

25-летний игрок находился в статусе ограниченно свободного агента. Клуб из Екатеринбурга не стал повторять предложение хабаровчан и получит компенсацию за переход хоккеиста.

В сезоне-2022/23 Щемеров провел 35 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился 2 передачами при полезности «-1».

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2 комментария

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Игорь Букреев
Щемеров! 35 матчей при полезности -1! Это что!? Неужели всё так плохо с финансами у нас!
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Alexandr Orlov
Хороший результат полезности -1 при 35 матчах. Много грязной работы сделал. Для уровня КХЛ главный показатель взрослого игрока, а не школьника
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