«Амур» заплатит не менее 20 млн рублей «Автомобилисту» за Щемерова (Metaratings)
«Автомобилист» получит не менее 20 млн рублей от «Амура» за Александра Щемерова.
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее стало известно, что «Амур» подпишет 2-летний контракт с защитником.
25-летний игрок находился в статусе ограниченно свободного агента. Клуб из Екатеринбурга не стал повторять предложение хабаровчан и получит компенсацию за переход хоккеиста.
В сезоне-2022/23 Щемеров провел 35 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился 2 передачами при полезности «-1».
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