«Амур» заплатит не менее 20 млн рублей «Автомобилисту» за Щемерова (Metaratings)

«Автомобилист» получит не менее 20 млн рублей от «Амура» за Александра Щемерова.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее стало известно, что « » подпишет 2-летний контракт с защитником.

25-летний игрок находился в статусе ограниченно свободного агента. Клуб из Екатеринбурга не стал повторять предложение хабаровчан и получит компенсацию за переход хоккеиста.

В сезоне-2022/23 провел 35 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился 2 передачами при полезности «-1».