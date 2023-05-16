Кормье перешел в немецкий «Айсбэрен». Канадский форвард провел 5 сезонов в КХЛ

Теги Автомобилист переходы чемпионат Германии КХЛ Айсбэрен Патрис Кормье Хоккей

Канадский форвард Патрис Кормье стал игроком немецкого «Айсбэрена».

Берлинский клуб подписал соглашение с 32-летним нападающим на один сезон. 

Кормье провел 5 сезонов в КХЛ, где выступал за «Барыс», «Ак Барс» и «Автомобилист». 

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ набрал 19 (7+12) очков в 55 играх за клуб из Екатеринбурга при полезности «+6» и 82 минутах штрафа. 

В плей-офф добавил 2 (0+2) балла в 7 играх с «Металлургом». 

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1 комментарий

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heivani
Из уральских шоферов - к берлинским белым 🐻.Удачи,Патрис!
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