Кормье перешел в немецкий «Айсбэрен». Канадский форвард провел 5 сезонов в КХЛ
Канадский форвард Патрис Кормье стал игроком немецкого «Айсбэрена».
Берлинский клуб подписал соглашение с 32-летним нападающим на один сезон.
Кормье провел 5 сезонов в КХЛ, где выступал за «Барыс», «Ак Барс» и «Автомобилист».
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ набрал 19 (7+12) очков в 55 играх за клуб из Екатеринбурга при полезности «+6» и 82 минутах штрафа.
В плей-офф добавил 2 (0+2) балла в 7 играх с «Металлургом».
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