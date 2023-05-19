Матч «Каролины» и «Флориды» в финале Востока – 6-й по продолжительности в истории НХЛ. Ткачак забил в 4-м овертайме – на 140-й минуте

Матч «Каролины» и «Флориды» стал 6-м по продолжительности в истории плей-офф НХЛ.

«Харрикейнс» уступили «Пантерс» в первом матче финала Восточной конференции (2:3 4ОТ, 0-1).

Обе команды впервые в своей истории дошли до 4-го овертайма в играх плей-офф. В итоге матч продолжался 139 минут 47 секунд. Автором победной шайбы стал форвард «Флориды» .

В истории плей-офф НХЛ только 5 матчей продолжались дольше.

Рекорд НХЛ был установлен в 1936 году, когда «Детройт» обыграл «Монреаль Марунс» (1:0 6ОТ) в полуфинале. Победную шайбу забросил Мад Брюнето на 176:10.

В 1933 году «Торонто» обыграл «Бостон» (1:0 6ОТ), победную шайбу забросил Кен Дорати на 164:46. В 2000 году «Филадельфия» обыграла «Питтсбург» (2:1 5ОТ), победную шайбу забросил Кит Примо на 152:01.

В 2020 году «Тампа» обыграла «Коламбус» (3:2 5ОТ), победную шайбу забросил Брэйден Пойнт на 150:27. В 2003 году «Анахайм» обыграл «Даллас» (4:3 5ОТ), победную шайбу забросил Петр Сикора на 140:48.

Мировой рекорд был установлен в чемпионате Норвегии в 2017 году, когда «Сторхамар» обыграл «Спарту Сарпсборг» (2:1 8ОТ). Победную шайбу забросил Юаким Йенсен на 217:14.