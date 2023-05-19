Матч «Каролины» и «Флориды» в финале Востока – 6-й по продолжительности в истории НХЛ. Ткачак забил в 4-м овертайме – на 140-й минуте

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Матч «Каролины» и «Флориды» стал 6-м по продолжительности в истории плей-офф НХЛ.

«Харрикейнс» уступили «Пантерс» в первом матче финала Восточной конференции (2:3 4ОТ, 0-1).

Обе команды впервые в своей истории дошли до 4-го овертайма в играх плей-офф. В итоге матч продолжался 139 минут 47 секунд. Автором победной шайбы стал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак

В истории плей-офф НХЛ только 5 матчей продолжались дольше. 

Рекорд НХЛ был установлен в 1936 году, когда «Детройт» обыграл «Монреаль Марунс» (1:0 6ОТ) в полуфинале. Победную шайбу забросил Мад Брюнето на 176:10. 

В 1933 году «Торонто» обыграл «Бостон» (1:0 6ОТ), победную шайбу забросил Кен Дорати на 164:46. В 2000 году «Филадельфия» обыграла «Питтсбург» (2:1 5ОТ), победную шайбу забросил Кит Примо на 152:01.

В 2020 году «Тампа» обыграла «Коламбус» (3:2 5ОТ), победную шайбу забросил Брэйден Пойнт на 150:27. В 2003 году «Анахайм» обыграл «Даллас» (4:3 5ОТ), победную шайбу забросил Петр Сикора на 140:48. 

Мировой рекорд был установлен в чемпионате Норвегии в 2017 году, когда «Сторхамар» обыграл «Спарту Сарпсборг» (2:1 8ОТ). Победную шайбу забросил Юаким Йенсен на 217:14.

66 комментариев

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woobzor
Ткачак и Бобровский резко повысились в списке топ претендентов на Коня)) Болел всем сердцем, хотя Каролина очень симпатизирует, но тут прям история твориться, сколько Боб ждал снова этой возможности, доказать всем, что он СТОИТ своих денег, и теперь вся команда вокруг него сплотилась и поддерживает и верит в него, просто сказка)
+122
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+113
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Борух73
Поразило, насколько при сумасшедшей нагрузке, хоккеисты умудрялись даже в 4ОТ (!) играть правильно и сохранять "холодной" голову. Обе команды молодцы, доставили удовольствие!
+78
-1
+77
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Михаил1970
Бобровского партнеры поздравляли не меньше чем автора заброшенной шайбы. Даже на лёд уронили.
+65
-1
+64
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Mancar Camoran 2.0
Надеюсь, вырвав такую победу, Флорида выйдет в финал по итогу, уж больно хочется увидеть Бобровского с кубком.
+43
0
+43
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burst
Ответ woobzor
Ткачак и Бобровский резко повысились в списке топ претендентов на Коня)) Болел всем сердцем, хотя Каролина очень симпатизирует, но тут прям история твориться, сколько Боб ждал снова этой возможности, доказать всем, что он СТОИТ своих денег, и теперь вся команда вокруг него сплотилась и поддерживает и верит в него, просто сказка)
Не симпатизирует, а импонирует.
+38
0
+38
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iluvatar
Ответ Марсель Объелся
Концовки третьего и четвёртого овертаймов от Каролины - просто стыд. За две минуты до конца перестали играть. В третьем Род сообразил, взял таймаут, в четвёртом уже его не было, и просто на ровном месте пропустили
Ты хоть осознаешь какая усталость была у игроков?
+24
-2
+22
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Deathspell Omega
Бобровского уже ноги не держали...
Поднимать пришлось :)
+17
0
+17
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Creativo
жесть конечно, столько времени сохранять предельную концентрацию, вратарям респект конечно
+14
0
+14
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Old Vyaine
Ответ woobzor
Ткачак и Бобровский резко повысились в списке топ претендентов на Коня)) Болел всем сердцем, хотя Каролина очень симпатизирует, но тут прям история твориться, сколько Боб ждал снова этой возможности, доказать всем, что он СТОИТ своих денег, и теперь вся команда вокруг него сплотилась и поддерживает и верит в него, просто сказка)
Кому Каролина симпатизирует?
+15
-2
+13
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AnTikVar
Боб перед этим смог "съесть" коньком добивание Ахо из убойнейшей позиции. Поэтому партнеры и сам Ткачук поздравляли Бобровского больше всех. Да и вообще 61 сейв это та еще "работка".
+13
0
+13
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Костя Кот
андерсон конечно тащил во всех от, ну и бобер в основное
+11
0
+11
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ottomann
Во Флориде Монтур отбегал 57 минут на льду, с полезностью +3! скрытый герой матча
+9
0
+9
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nnp165
Ответ Фанат Ференцвароша
Я один не понял причину отмены гола Флориды на 3 минуте овертайма?
Да все верно отменили. Всё что в площади ворот в пользу вратаря. Как раньше было, игрок атакующий команды в площади ворот, когда там шайба, гола нет. Без всяких там касаний и размышлений мешал-не мешал. Надо правила упрощать, сводить к понятным чётким критериям, а не отдавать на откуп субъективным критериям. В футболе уже достало это, «рука прижатая, отжатая, в естественном положении, в упоре, не в упоре, в движении, не в движении» и т.д. Так же и тут.
+10
-2
+8
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Марсель Объелся
Ответ iluvatar
Ты хоть осознаешь какая усталость была у игроков?
Естественно. Но противоположная команда в тех же условиях
+7
-1
+6
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Russ Ivan
Помню в каком-то недавнем резиновом матче с кучей оверов зрители стали засыпать на трибунах. Фотки были зачётные...
+6
0
+6
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СпутникНТ
Уух матч огонь! Как будто два матча и ещё один период посмотрел! Боб красавчик! Каролине тоже респект!
+6
0
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цэсемьэр
что характерно, шайба имени Бёрнса
+5
0
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Deathspell Omega
Ответ цэсемьэр
что характерно, шайба имени Бёрнса
Ну не совсем, Славин там тоже постарался...
Уже никакие были к этому моменту от усталости.
+5
0
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jss
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
НХЛ пора завязывать насиловать игроков и зрителей этими ОВЕРтаймами. Засчитывать ничьи и только в 7-х матчах пусть играют до упора, сколь угодно до шайбы. болел за Бобровского)
если засчитать ничью, то и после седьмого матча может быть ничья, думай хоть что пишешь
+5
-1
+4
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Rafael Sarkisian
Мне кажется или Флорида все овертаймы в этом ПО выиграла? Смотрел всего 2 (этот и с Бостоном в 7 матче) и бросалось в глаза очень не дурная физуха у них.. Свежее и мишек, и ураганов выглядели!
+4
0
+4
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Фанат Ференцвароша
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Rafael Sarkisian
Мне кажется или Флорида все овертаймы в этом ПО выиграла? Смотрел всего 2 (этот и с Бостоном в 7 матче) и бросалось в глаза очень не дурная физуха у них.. Свежее и мишек, и ураганов выглядели!
Флорида в общем меньше бегает благодаря техничным игрокам, которые способны укоротить шайбу на большой скорости. Флорида тупо лучше всех работает с шайбой и от этого меньше бегать за ней надо. Каролина - это тупо вброс в чужую зону и там бицабороца
+6
-3
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Tom_tailor
Ткачук недавно в Роторе играл, а теперь в НХЛ решает
+3
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Real_v_dushe
Ураганам выкинуть бы просто шайбу из зоны своей, 20 секунд всего остается. Но люди не роботы, им свойственно ошибаться. Ну с таким первым матчем, эта серия запомнится надолго.
+3
0
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гилберт
Гол Примо помню как сейчас.
+3
0
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Donotbother
Ответ Фанат Ференцвароша
"был бы"... Ты капец конечно))) Его затолкали банально
На коньках кататься умеешь?) Пробовал со скорости 20-30 км/ч за полметра остановиться или сменить направление на 90+ градусов?) Вот он самостоятельно летел в площадь, подтолкнули его в самом конце, это не влияло на расклад никак. Не надо в футбол превращать лучший вид спорта, где касание - и все, валяния, пенальти и тд.
+3
0
+3
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