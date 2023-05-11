Президент ЦСКА: «СКА возглавляет молодой и амбициозный тренер. Федоров справился с серьезным соперником, у нас игра построена по другому принципу»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Чемпионат.com Хоккей

Игорь Есмантович высказался о номинации Сергея Федорова на приз лучшему тренеру сезона КХЛ.

Сергей Федоров, а также Игорь Ларионов и Зинэтула Билялетдинов были названы номинантами на приз лучшему тренеру сезона КХЛ.

«Это правильно. В финале Западной конференции мы столкнулись с серьезным соперником – питерским СКА, который возглавляет молодой и амбициозный тренер – и с ними Сергей Викторович справился.

У нас игра построена по-другому принципу, в этом году удалось это доказать.

Сыграли в финале с лидером Восточной конференции. На протяжение многих лет мы играем по два финала.

По факту движения тренеру приходится справляться с серьезным барьером. Полностью согласен с номинированием Сергея Викторовича.

После сезона спросил у него, как ему этот тяжелый сезон. Он ответил: «Большая школа уметь терпеть».

Столкнувшись в финале с Билялетдиновым, у Сергея были сложности взламывания оборонительного хоккея. Я не удивлен, что он номинирован», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

ЦСКА обыграл СКА со счетом 4-2 в серии финала Западной конференции.

6 комментариев

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Melnikov1968
Молодой, амбициозный... Недалёкий, туповатый, охреневший...
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endggwp
Обыграли они… прямо к столетию. Вот так совпадение…🤡🤑
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