Президент ЦСКА: «СКА возглавляет молодой и амбициозный тренер. Федоров справился с серьезным соперником, у нас игра построена по другому принципу»

Игорь Есмантович высказался о номинации Сергея Федорова на приз лучшему тренеру сезона КХЛ.

, а также Игорь Ларионов и были названы номинантами на приз лучшему тренеру сезона .

«Это правильно. В финале Западной конференции мы столкнулись с серьезным соперником – питерским СКА, который возглавляет молодой и амбициозный тренер – и с ними Сергей Викторович справился.

У нас игра построена по-другому принципу, в этом году удалось это доказать.

Сыграли в финале с лидером Восточной конференции. На протяжение многих лет мы играем по два финала.

По факту движения тренеру приходится справляться с серьезным барьером. Полностью согласен с номинированием Сергея Викторовича.

После сезона спросил у него, как ему этот тяжелый сезон. Он ответил: «Большая школа уметь терпеть».

Столкнувшись в финале с Билялетдиновым, у Сергея были сложности взламывания оборонительного хоккея. Я не удивлен, что он номинирован», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

ЦСКА обыграл СКА со счетом 4-2 в серии финала Западной конференции.