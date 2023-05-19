Кошечкин стал обладателем приза «За верность хоккею»

Теги Металлург Мг Сергей Гимаев-старший Василий Кошечкин КХЛ Сергей Гимаев-младший Хоккей

Василий Кошечкин стал обладателем приза «За верность хоккею».

Вратарь «Металлурга» признан лучшим играющим ветераном-наставником.

Приз имени Сергея Гимаева, предназначенный лучшему играющему наставнику, вручил сын — Сергей Гимаев-младший

В минувшем сезоне Кошечкин 90-й раз в КХЛ и 105-й в российских чемпионатах сыграл на ноль. В день своего 40-летия (27 марта) вратарь объявил о завершении карьеры. 

«Для меня очень ценно получить этот приз имени Сергея Наильевича Гимаева из рук его сына. В этом голу я объявил о завершении карьеры игрока. Хотелось бы поблагодарить супругу за то, что она всегда рядом, поддерживает.

Спасибо родителям за то, что привели в хоккей, переживали и заработали немало седых волос, низкий им поклон. Спасибо ребятам, с которыми я играл, всем тренерам, это было прекрасное время! Хочется поблагодарить болельщиков, я всегда чувствовал вашу поддержку», – сказал Кошечкин на церемонии закрытия сезона КХЛ.

3 комментария

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Кеша
Вася легенда Металлурга! Снимаю шляпу !
+8
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+8
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Andreir888
Заслуженно! Василию уважение!!!
+5
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Олег
Василий действительно много прошёл с Магниткой. Только уважение,достойно играл в воротах, был номер 1 много лет....👍
0
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