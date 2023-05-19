Василий Кошечкин стал обладателем приза «За верность хоккею».

Вратарь « » признан лучшим играющим ветераном-наставником.

Приз имени , предназначенный лучшему играющему наставнику, вручил сын — .

В минувшем сезоне 90-й раз в КХЛ и 105-й в российских чемпионатах сыграл на ноль. В день своего 40-летия (27 марта) вратарь объявил о завершении карьеры.

«Для меня очень ценно получить этот приз имени Сергея Наильевича Гимаева из рук его сына. В этом голу я объявил о завершении карьеры игрока. Хотелось бы поблагодарить супругу за то, что она всегда рядом, поддерживает.

Спасибо родителям за то, что привели в хоккей, переживали и заработали немало седых волос, низкий им поклон. Спасибо ребятам, с которыми я играл, всем тренерам, это было прекрасное время! Хочется поблагодарить болельщиков, я всегда чувствовал вашу поддержку», – сказал Кошечкин на церемонии закрытия сезона .