Третьяк о серии «России 25» с Беларусью: «Суперсерия была в 1972 году. Не хочу принижать достоинство белорусов, но не надо сравнивать те матчи с канадцами и эти игры»

Владислав Третьяк считает, что матчи «России 25» с Беларусью не стоит называть Суперсерией.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг называет Суперсерией 8 матчей против Беларуси в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной».

– Спасибо большое нашим спонсорам, а также Федерации хоккея Беларуси, которая собрала хорошую конкурентоспособную команду. Хоккей проходит на высоком уровне, болельщикам это нравится.

Мы и в следующем году будем проводить такие соревнования в разных городах. Я знаю, что Самара уже изъявила желание, есть и другие претенденты. Нам важно играть, чтобы смотреть своих молодых игроков. Эти игры очень важны, поэтому мы их проводим.

– Можно ли назвать Суперсерией эти восемь матчей с белорусами?

– Суперсерия была в 1972 году. Не надо сравнивать те матчи с канадцами и эти – с белорусами. Назовите их серией матчей. Потому что мы играем с одной и той же командой. Но когда говорят «Суперсерия» – наверное, подразумевают, что играют ведущие команды из суперлиг.

Вот 1972 или 1974 год, или Кубок Канады – там были Суперсерии. Не хочу принижать достоинство белорусов, конечно.

– Вы не думаете, что стоит сократить количество матчей, потому что игроки получают травмы?

– Действительно, серия тяжелая. Столько матчей, переезды. Но у каждой сборной есть резерв. У нас же не только одни и те же 25 человек играют. Замены есть. А хоккей без травм невозможен. Конечно, они будут, когда накапливается усталость. Никуда не денешься. Но когда мы определимся, в какие города поедем, откуда приглашения, то обсудим с белорусской федерацией – и придем к выводу.

– Могут ли по ходу этого тура против сборной России сыграть клубы?

– Пока не думали об этом. По-моему, турне неплохое. Зачем что-то менять? И как с клубами сыграешь? Они ведь все отдыхают. Кого вы хотите взять? ЦСКА или «Ак Барс»? А тот же «Трактор» не играет с февраля. Не так просто их вместе собрать.

Да, к чемпионату мира надо готовиться – но это другое дело. Там есть состав и цель. А тут – многие люди уже отдыхают. Представляете, в каком состоянии игроки? Это хорошо еще, что мы взяли СКА – там игроки отдохнули неделю-полторы, и эту форму не растеряли. Это тоже важно. Мы ведь не можем проигрывать. Вот белорусы в форме, и у нас должна быть хорошая команда, – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.