Третьяк о серии «России 25» с Беларусью: «Суперсерия была в 1972 году. Не хочу принижать достоинство белорусов, но не надо сравнивать те матчи с канадцами и эти игры»

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Владислав Третьяк считает, что матчи «России 25» с Беларусью не стоит называть Суперсерией.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг называет Суперсерией 8 матчей против Беларуси в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной».

– Спасибо большое нашим спонсорам, а также Федерации хоккея Беларуси, которая собрала хорошую конкурентоспособную команду. Хоккей проходит на высоком уровне, болельщикам это нравится.

Мы и в следующем году будем проводить такие соревнования в разных городах. Я знаю, что Самара уже изъявила желание, есть и другие претенденты. Нам важно играть, чтобы смотреть своих молодых игроков. Эти игры очень важны, поэтому мы их проводим.

– Можно ли назвать Суперсерией эти восемь матчей с белорусами?

– Суперсерия была в 1972 году. Не надо сравнивать те матчи с канадцами и эти – с белорусами. Назовите их серией матчей. Потому что мы играем с одной и той же командой. Но когда говорят «Суперсерия» – наверное, подразумевают, что играют ведущие команды из суперлиг.

Вот 1972 или 1974 год, или Кубок Канады – там были Суперсерии. Не хочу принижать достоинство белорусов, конечно.

– Вы не думаете, что стоит сократить количество матчей, потому что игроки получают травмы?

– Действительно, серия тяжелая. Столько матчей, переезды. Но у каждой сборной есть резерв. У нас же не только одни и те же 25 человек играют. Замены есть. А хоккей без травм невозможен. Конечно, они будут, когда накапливается усталость. Никуда не денешься. Но когда мы определимся, в какие города поедем, откуда приглашения, то обсудим с белорусской федерацией – и придем к выводу.

– Могут ли по ходу этого тура против сборной России сыграть клубы?

– Пока не думали об этом. По-моему, турне неплохое. Зачем что-то менять? И как с клубами сыграешь? Они ведь все отдыхают. Кого вы хотите взять? ЦСКА или «Ак Барс»? А тот же «Трактор» не играет с февраля. Не так просто их вместе собрать.

Да, к чемпионату мира надо готовиться – но это другое дело. Там есть состав и цель. А тут – многие люди уже отдыхают. Представляете, в каком состоянии игроки? Это хорошо еще, что мы взяли СКА – там игроки отдохнули неделю-полторы, и эту форму не растеряли. Это тоже важно. Мы ведь не можем проигрывать. Вот белорусы в форме, и у нас должна быть хорошая команда, – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.

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16 комментариев

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Oleg Olegov
Достоинство беларусов принижать не хочет, это на достоинство Романа покусился что ли?!
Парень там величайшую суперсерию играет, в тяжёлый момент на бортик встаёт их последних сил.
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Олег
Кто вообще смотрит, эту так называемую
СУПЕР СЕРИЮ с Белоруссией. ЧТО ЗА БРЕДНИ СВИСТОПЛЯСОВА. Для Ротенберга это супер пупер
серия, несомненно..
+10
-1
+9
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_abc_
Ответ Максим Старовойтов
Третьяк достал уже трендеть про ту серию. Мы да мы и только мы да как мы канадцев выиграли. Да забудьте уже. Это история и тогда был совершенно другой уровень хоккея. Нынче то что? Где сборная? Белорусам влетает? Позорище. Устроили цирк, себе в угоду. Что за сборная 25? Ну и называли бы уже сразу ромкины сынки
Так это не Третьяк орёт про суперсерию с белорусами-то... Это тренер 25. Так что в данном случае к Третьяку предъявить нечего. Наоборот, он тут адекватность проявляет.
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onsigne
Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг называет Суперсерией 8 матчей против Беларуси в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной».

Просто вчитайтесь в это.
+5
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Максим Старовойтов
Третьяк достал уже трендеть про ту серию. Мы да мы и только мы да как мы канадцев выиграли. Да забудьте уже. Это история и тогда был совершенно другой уровень хоккея. Нынче то что? Где сборная? Белорусам влетает? Позорище. Устроили цирк, себе в угоду. Что за сборная 25? Ну и называли бы уже сразу ромкины сынки
+3
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Дэннис Молинарев
Ну вот, вся страна смотрит, а Третьяк, выходит, нет?;)
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amra73
Это как получается, 1/3як против Ротена попер?)
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Евгений Исаев
Как посмел? Ну, Владька, бойся теперь... Ромка обидчивый, может и матом накричать, стоя на бортике)))
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Кеша
Если человек умел управлять телегой , а потом пересел на автомобиль, то для него это , как полет в космос. Так и Ротенберг . Когда была суперсерия 72 и 74 , Роман Борисович еще не родился. В живую такую атмосферу он не прочувствовал. Сам он играл непонятно где . Потому у него такие ощущения. Надо быть снисходительнее к нему .
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J-12
Ромчик настолько гонит что даже его подчинённые уже возмущаются
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Заборостроитель
Третьяк уходит с поста в связи выходом на пенсию
Новый президент фхр по совместительству менеджер сборной и ХК СКА -- победитель суперсерии 2023 Р. Ротенберг(Майкл Оливер)
😀
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_Абырвалг_
Даже придворный над этой "суперсерией " стебется !
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mexicantushkan
и пошел брат на брата
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alklimov2018
Третьяк не белорусов принизил.
Третьяк мнение ротенберга растоптал.
Пора искать новое место работы.
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Oleg Olegov
Ответ Олег
Кто вообще смотрит, эту так называемую СУПЕР СЕРИЮ с Белоруссией. ЧТО ЗА БРЕДНИ СВИСТОПЛЯСОВА. Для Ротенберга это супер пупер серия, несомненно..
Ну я один раз включил, там была реклама, и я переключил обратно на Четыре свадьбы
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