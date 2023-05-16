Третьяк дал автографы детям участников СВО в Самаре. Они посетили Кубок Третьяка по приглашению губернатора Азарова

Теги ФХР Владислав Третьяк Кубок Третьяка Дмитрий Азаров Политика детский хоккей Хоккей

Семьи участников СВО получили автограф Владислава Третьяка в Самаре.

14 мая в Самаре стартовал Кубок Третьяка для юношей 2012 года рождения.

По приглашению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова мероприятие посетили семьи участников СВО. 

Сообщается, что мальчики и девочки, многие из которых занимаются хоккеем, смогли пообщаться с главой ФХР, получить автограф и сфотографироваться на память.

«Все очень здорово, мы переполнены впечатлениями! Нашим детям эта встреча запомнится надолго», – отметили жены военнослужащих.

Губернатор Азаров выразил надежду, что эта встреча станет для детей стимулом тренироваться дальше и достигать спортивных высот.

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4 комментария

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Ебздрогыч
Вместо папы - держи автограф чужого дедушки
+6
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Savardus
Перефразируя классика - что потом делать с этими автографами, если выяснится, что дедушка - чудак?
+3
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Dr. Heisenberg
Акция "Автограф в обмен на папу"
0
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DrogbaIvan
Ответ Savardus
Перефразируя классика - что потом делать с этими автографами, если выяснится, что дедушка - чудак?
лет 15 назад, Третьяк приезжал в Самару закладывать первый кирпич ледовой арены.. и он расписался у меня на майке, на следующий день мама случайно простирала эту футболку и автограф стёрся...
получается спасибо маме!
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