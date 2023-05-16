Третьяк дал автографы детям участников СВО в Самаре. Они посетили Кубок Третьяка по приглашению губернатора Азарова

Семьи участников СВО получили автограф Владислава Третьяка в Самаре.

14 мая в Самаре стартовал для юношей 2012 года рождения.

По приглашению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова мероприятие посетили семьи участников СВО.

Сообщается, что мальчики и девочки, многие из которых занимаются хоккеем, смогли пообщаться с главой , получить автограф и сфотографироваться на память.

«Все очень здорово, мы переполнены впечатлениями! Нашим детям эта встреча запомнится надолго», – отметили жены военнослужащих.

Губернатор Азаров выразил надежду, что эта встреча станет для детей стимулом тренироваться дальше и достигать спортивных высот.