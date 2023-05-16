Третьяк дал автографы детям участников СВО в Самаре. Они посетили Кубок Третьяка по приглашению губернатора Азарова
Семьи участников СВО получили автограф Владислава Третьяка в Самаре.
14 мая в Самаре стартовал Кубок Третьяка для юношей 2012 года рождения.
По приглашению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова мероприятие посетили семьи участников СВО.
Сообщается, что мальчики и девочки, многие из которых занимаются хоккеем, смогли пообщаться с главой ФХР, получить автограф и сфотографироваться на память.
«Все очень здорово, мы переполнены впечатлениями! Нашим детям эта встреча запомнится надолго», – отметили жены военнослужащих.
Губернатор Азаров выразил надежду, что эта встреча станет для детей стимулом тренироваться дальше и достигать спортивных высот.
получается спасибо маме!