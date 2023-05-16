Ахтямов отклонил предложение «Торонто». Вратарь продлит контракт с «Ак Барсом» (Metaratings)

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск возможные переходы Торонто НХЛ КХЛ ВХЛ Артур Ахтямов Хоккей

Голкипер Артур Ахтямов отклонил предложение «Торонто».

Как сообщает Metaratings, 21-летний вратарь продолжит выступать в системе «Ак Барса».

Клуб НХЛ предлагал Ахтямову контракт новичка, но он решил подписать новое соглашение с казанской командой.

Голкипер в сезоне-2022/23 выступал за альметьевский «Нефтяник». В регулярке он провел 39 игр и одержал 20 побед, отражая в среднем 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,74.

В Кубке Петрова вратарь отыграл 6 матчей, одержал 2 победы при 95,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,53.

«Торонто» выбрал Ахтямова на драфте НХЛ-2020 под 106-м общим номером.

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4 комментария

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Серый
Решил дать шанс Пексе
+6
0
+6
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Genriwhite
Ответ Mephi027
Все, что нужно знать об уровне Торонто. Шутка, конечно. Я совершенно не согласен с ним! Очевидно что надо ехать - Торонто сейчас разберут по кирпичику после серии неудач и будет шанс зацепиться за лучшую лигу мира.
Ну куда ехать? Он даже не самый лучший здесь и даже не один из лучших. Ему еще нужно развиваться. А потом если здесь покажет уровень можно будет думать об отъезде.
+2
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+2
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Hitgoe Himgob
сто пудов
0
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