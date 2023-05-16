Ахтямов отклонил предложение «Торонто». Вратарь продлит контракт с «Ак Барсом» (Metaratings)

Голкипер Артур Ахтямов отклонил предложение «Торонто».

Как сообщает Metaratings, 21-летний вратарь продолжит выступать в системе « ».

Клуб НХЛ предлагал контракт новичка, но он решил подписать новое соглашение с казанской командой.

Голкипер в сезоне-2022/23 выступал за альметьевский « ». В регулярке он провел 39 игр и одержал 20 побед, отражая в среднем 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,74.

В Кубке Петрова вратарь отыграл 6 матчей, одержал 2 победы при 95,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,53.

« » выбрал Ахтямова на драфте НХЛ-2020 под 106-м общим номером.