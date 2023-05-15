Генменеджер «Ак Барса» о сезоне: «Твердая четверка, если оценивать по пятибалльной шкале. Мы сделали шаг вперед, совсем чуть-чуть не хватило до Кубка»

Генеральный менеджер «Ак Барса» оценил прошедший сезон.

Казанский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где потерпел поражение от ЦСКА (3-4).

– Поражение в седьмом матче финала – это всегда очень болезненно. Лично у вас сейчас эмоции уже улеглись или еще нет?

– Надо двигаться вперед. Да, мы проиграли седьмой матч, но жизнь на этом не заканчивается. Где-то мы все вместе недоработали, исправим ошибки и в следующем сезоне будем сильнее.

– Показалось, что после седьмого матча и Билялетдинов, и игроки выглядели спокойными...

– И ребята, и наш главный тренер, понятно, все эмоции не показали. Возможно, эти самые их улыбки были натянутыми, чтобы публика видела, что не все так плохо. Но и в раздевалке, и внутри себя они понимали, что до Кубка им не хватило сделать совсем маленький шаг. Мы дважды вели по ходу матча – после такого, конечно, тяжело проигрывать. Думаю, полноценное понимание поражения к ним пришло уже после.

– Какие лично у вас были эмоции после матча?

– Было опустошение сразу после финальной сирены. А на следующий день с утра я уже был на работе.

– С одной стороны, « » проиграл в финале, с другой, вытащил серию с 1-3 и довел ее до седьмого матча. Как вы в целом оцениваете сезон для команды?

– Если сравнивать с прошлым сезоном, мы сделали шаг вперед. Мы долго шли по намеченному плану, не все получилось, но по итогу нам совсем чуть-чуть не хватило до Кубка. Если оценивать сезон по пятибалльной шкале, то это твердая четверка.

– Оборачиваясь назад, чтобы вы как генеральный менеджер поменяли бы по ходу плей-офф?

– Могу сказать, что мы максимально помогали команде. Наш тренерский штаб доказал, что он сильный и квалифицированный, мы это увидели по ходу второй части чемпионата и плей-офф. Поэтому, я думаю, что-то корректировать не нужно было. Какие-то нехоккейные вещи мы закрывали и брали на себя, чтобы ребята о них не думали, сконцентрировались исключительно на самой игре.

– Поражение в седьмом матче – это невезение или были какие-то конкретные ошибки, которые помешали «Ак Барсу»?

– Многие наши хоккеисты впервые играли на таком уровне, если говорить про седьмой матч финала. Для них это было что-то новое. У ЦСКА команда играла уже в пятом финале, там был опытный костяк, который знал, как нужно действовать в подобных ситуациях. Где-то они подходили с холодной головой, а некоторым нашим ребятам как раз не хватило опыта игры в финале.

И те ошибки, которые мы совершили в седьмом матче – они не системные, а индивидуальные. Эти самые небольшие, как говорит , нюансы сыграли не в нашу пользу.

Но мы двигаемся дальше, не собираемся ни на кого вешать собак, наши ребята получили большой опыт. Для наших молодых игроков это новый уровень и ступень вверх. Тот же Семен Терехов выходил в плей-офф, появился в седьмой игре – даже несколько смен помогут его развитию в будущем.

Кто-то скажет, что ему эти 30 секунд в финале никак не помогут, но я уверен в обратном. Он весь плей-офф был внутри команды, готовился и тренировался рядом с большими мастерами, работал под руководством такого великого тренера.

вообще играл весь плей-офф: забил в серии с «Авангардом», отдал передачу на Галиева в финале с ЦСКА. ездил с командой, видел как выстроен процесс работы. То же самое можно сказать про Максима Быкова и , которые были рядом с командой и видели всю эту атмосферу. Они видели чемпионские амбиции, к чему нужно стремиться – это большой плюс для них, – сказал Марат Валиуллин в интервью «Бизнес Online».