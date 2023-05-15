Генменеджер «Ак Барса» о сезоне: «Твердая четверка, если оценивать по пятибалльной шкале. Мы сделали шаг вперед, совсем чуть-чуть не хватило до Кубка»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Марат Валиуллин КХЛ Артур Ахтямов Максим Быков Семен Терехов Кирилл Крутов Никита Евсеев Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» оценил прошедший сезон.

Казанский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где потерпел поражение от ЦСКА (3-4). 

– Поражение в седьмом матче финала – это всегда очень болезненно. Лично у вас сейчас эмоции уже улеглись или еще нет?

– Надо двигаться вперед. Да, мы проиграли седьмой матч, но жизнь на этом не заканчивается. Где-то мы все вместе недоработали, исправим ошибки и в следующем сезоне будем сильнее.

– Показалось, что после седьмого матча и Билялетдинов, и игроки выглядели спокойными...

– И ребята, и наш главный тренер, понятно, все эмоции не показали. Возможно, эти самые их улыбки были натянутыми, чтобы публика видела, что не все так плохо. Но и в раздевалке, и внутри себя они понимали, что до Кубка им не хватило сделать совсем маленький шаг. Мы дважды вели по ходу матча – после такого, конечно, тяжело проигрывать. Думаю, полноценное понимание поражения к ним пришло уже после.

– Какие лично у вас были эмоции после матча?

– Было опустошение сразу после финальной сирены. А на следующий день с утра я уже был на работе. 

– С одной стороны, «Ак Барс» проиграл в финале, с другой, вытащил серию с 1-3 и довел ее до седьмого матча. Как вы в целом оцениваете сезон для команды?

– Если сравнивать с прошлым сезоном, мы сделали шаг вперед. Мы долго шли по намеченному плану, не все получилось, но по итогу нам совсем чуть-чуть не хватило до Кубка. Если оценивать сезон по пятибалльной шкале, то это твердая четверка.

– Оборачиваясь назад, чтобы вы как генеральный менеджер поменяли бы по ходу плей-офф?

– Могу сказать, что мы максимально помогали команде. Наш тренерский штаб доказал, что он сильный и квалифицированный, мы это увидели по ходу второй части чемпионата и плей-офф. Поэтому, я думаю, что-то корректировать не нужно было. Какие-то нехоккейные вещи мы закрывали и брали на себя, чтобы ребята о них не думали, сконцентрировались исключительно на самой игре.

– Поражение в седьмом матче – это невезение или были какие-то конкретные ошибки, которые помешали «Ак Барсу»?

– Многие наши хоккеисты впервые играли на таком уровне, если говорить про седьмой матч финала. Для них это было что-то новое. У ЦСКА команда играла уже в пятом финале, там был опытный костяк, который знал, как нужно действовать в подобных ситуациях. Где-то они подходили с холодной головой, а некоторым нашим ребятам как раз не хватило опыта игры в финале.

 И те ошибки, которые мы совершили в седьмом матче – они не системные, а индивидуальные. Эти самые небольшие, как говорит Билялетдинов, нюансы сыграли не в нашу пользу. 

Но мы двигаемся дальше, не собираемся ни на кого вешать собак, наши ребята получили большой опыт. Для наших молодых игроков это новый уровень и ступень вверх. Тот же Семен Терехов выходил в плей-офф, появился в седьмой игре – даже несколько смен помогут его развитию в будущем.

Кто-то скажет, что ему эти 30 секунд в финале никак не помогут, но я уверен в обратном. Он весь плей-офф был внутри команды, готовился и тренировался рядом с большими мастерами, работал под руководством такого великого тренера.

Никита Евсеев вообще играл весь плей-офф: забил в серии с «Авангардом», отдал передачу на Галиева в финале с ЦСКА. Артур Ахтямов ездил с командой, видел как выстроен процесс работы. То же самое можно сказать про Максима Быкова и Кирилла Крутова, которые были рядом с командой и видели всю эту атмосферу. Они видели чемпионские амбиции, к чему нужно стремиться – это большой плюс для них, – сказал Марат Валиуллин в интервью «Бизнес Online».

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2 комментария

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Lari
Не ты сделал шаг, а Хайдарыч ваш задний проход прикрыл.
+3
-2
+1
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srs
Как далеко и как близко Ак Барсу до кубка. Счёт серий не должен никого вводить в заблуждение... тут чуть чуть не бывает, АБ проиграл очередной плей-офф. Всего 1 победа с 2010 года, стояние на месте
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