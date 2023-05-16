Третьяк об арене в Самаре: «Губернатор Азаров – человек слова. Пообещал построить современный спортивный объект – и сделал это»
Владислав Третьяк отметил, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – человек слова.
14 мая в Самаре в ледовом дворце стартовал Кубок Третьяка.
«Раньше на этом месте тоже стоял ледовый дворец, но он устарел. Дмитрий Азаров сказал, что на этом месте будет построена современная ледовая арена. И вот мы стоим на его арене.
Я даже не мечтал играть на таких стадионах. Губернатор Самарской области – человек слова. Пообещал построить современный спортивный объект – и сделал это», – сказал президент Федерации хоккея России.
На свои личные построил по ходу. Понятно)