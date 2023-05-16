Третьяк об арене в Самаре: «Губернатор Азаров – человек слова. Пообещал построить современный спортивный объект – и сделал это»

Теги ФХР Владислав Третьяк Кубок Третьяка Дмитрий Азаров Политика Хоккей

Владислав Третьяк отметил, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – человек слова.

14 мая в Самаре в ледовом дворце стартовал Кубок Третьяка.

«Раньше на этом месте тоже стоял ледовый дворец, но он устарел. Дмитрий Азаров сказал, что на этом месте будет построена современная ледовая арена. И вот мы стоим на его арене.

Я даже не мечтал играть на таких стадионах. Губернатор Самарской области – человек слова. Пообещал построить современный спортивный объект – и сделал это», – сказал президент Федерации хоккея России.

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5 комментариев

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Oleg Olegov
"И вот мы стоим на его арене"

На свои личные построил по ходу. Понятно)
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oldgordon
Наверное губер все руки смозолил, пока строил " его арену"
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jonnysilverhand01
У нас вообще все чиновники это люди слова, а вот люди на деле вообще никакие
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jonnysilverhand01
Обещал построить три года назад, выделили три бюджета, наконец таки построил ! Человек слова !
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jonnysilverhand01
Ответ Oleg Olegov
"И вот мы стоим на его арене" На свои личные построил по ходу. Понятно)
Не его, а жены
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