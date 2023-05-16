Экс-арбитр Зайцев: «Когда президентом ФХР был Стеблин, было трудно судить «Динамо», сейчас – СКА. Все понимают почему»

Экс-арбитр Александр Зайцев считает, что судьям трудно работать на матчах СКА.

«Когда президентом был Александр Стеблин, было трудно судить « ». Потому что арбитров отстраняли при малейшей ошибке не в пользу этой команды. Очень многие ребята тогда погорели на этом.

А соперники «Динамо» часто просили назначать на матчи инспектора, чтобы никто не мог воздействовать на судей. Даже за свой счет инспектора выписывали, лишь бы подстраховаться.

Сейчас точно так же судьям трудно работать на матчах СКА. Даже хуже! И все понимают почему.

Вспомните завершившийся плей-офф. В серии с был момент с голом москвичей, когда петербуржцы утверждали, что взятие ворот случилось после колющего удара. Мне даже звонили журналисты с вопросом об этом. Но я могу точно сказать, что колющего удара не было!

Тем не менее арбитр Алексей Раводин, принявший тогда решение не в пользу СКА, оставшиеся матчи плей-офф не судил», – сказал бывший арбитр .