Роман Ротенберг: «Бобровский практически в одиночку вынес «Торонто». Хотим пригласить его в школу СКА»

Теги СКА Торонто Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил о намерении пригласить Сергея Бобровского в школу СКА.

– Сергей Бобровский выступал за СКА, многое сделал для сборной России. Теперь у него есть шанс выиграть Кубок Стэнли с «Флоридой». У вас есть теплые чувства к Бобу?

– Мы с Сергеем очень близко общаемся. Он вызывает у меня огромное уважение как профессионал своего дела.

Вратарь высочайшего класса, который каждую мелочь, каждую деталь оттачивает как ювелир. Он над этим работает скрупулезно. Где-то даже перетягивает струну, когда зашкаливает желание.

Бобровский постоянно общается с представителями сборной. Я знаю, что ему помогают наши доктора. Мы благодарны Сергею за то, что он бросил всё и приехал на чемпионат мира-2021 в Ригу. Да, тот четвертьфинал с канадцами получился тяжелейшим.

Он дебютировал сразу в плей-офф. И нужно было выходить против сильнейшей сборной Канады, сразу показывая свой класс. Против него играл Дарси Кюмпер, годом позже завоевавший Кубок Стэнли, другие сильные хоккеисты. Те «Кленовые Листья» были очень сильны.

Бобровский приехал. Вышел, несмотря ни на что, хотя нужно было сидеть без практики в отеле на ковид-изоляции. Сыграл как герой и сделал все возможное ради победы.

Если честно, я не удивлен, что Сергей сейчас так выступает. Он – суперпрофессионал наравне с Андреем Василевским. Ставлю таких ребят выше всех – из тех, кого я знаю, как они готовятся к матчам. У них невероятное профессиональное самолюбие, они очень сильно любят хоккей. И отдают этому всю жизнь.

Я знаю, как Бобровский менял диеты, питание. Изучал, как правильно восстановиться и подвести себя к играм. Вратари – это вообще отдельный вид спорта. У нас в этом сезоне в СКА были определенные сложности, потому что тренировать голкипера – это совершенно отдельная история. Как восстанавливать вратаря, какую технику ему ставить.

Сергей Бобровский всегда работал с очень сильными тренерами по вратарям. Он и сам уже как тренер – многое знает и понимает. При этом Сергей всегда обращается за советами. И показывает феноменальную игру.

Он практически в одиночку вынес «Торонто» во втором раунде. А ведь там были такие мастера атаки как Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Вильям Нюландер, Джон Таварес – вот эти все топовые ребята. Таких очень мало в мире, по пальцам можно пересчитать.

Но это плей-офф, борьба характеров. Бобровский взял их и вынес. Понятно, что «Флорида» сплотилась. Но мы увидели, что может сделать вратарь. Я очень рад за Сергея, потому что он заслужил этот взлет. Больше, чем кто-либо другой. Он просто живет хоккеем.

А еще очень важно, что когда Бобровский приезжает летом в Санкт-Петербург, то тренирует детей. Он хочет помогать ребятам.

И когда Сергей вернется в Россию после плей-офф, мы хотим его пригласить в школу СКА, чтобы он позанимался с нашими пацанами, пообщался с точки зрения психологии, – сказал главный тренер СКА.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
madflava
лень на телефоне искать эмодзи с клоуном для комментария к этой эпичной рeплике. Ну, вы, и так поняли, да?
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
amra73
Странно что не примазался к успехам Бобра со своей системой
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Степан Сорокин
Ответ amra73
Странно что не примазался к успехам Бобра со своей системой
Берите выше, он сейчас скажет, что Флорида играет по системе СКА, а Пол Морис лично консультировался у него по поводу этой системы))
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1893
«Он дебютировал сразу в плей-офф. И нужно было выходить против сильнейшей сборной Канады, сразу показывая свой класс. Против него играл Дарси Кюмпер, годом позже завоевавший Кубок Стэнли, другие сильные хоккеисты. Те «Кленовые Листья» были очень сильны»
Эту он про ту Канаду, которая еле-еле вышла из группы, и главной звездой в ней был Манджапане🤡🤡🤡
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BW_world
Ответ madflava
лень на телефоне искать эмодзи с клоуном для комментария к этой эпичной рeплике. Ну, вы, и так поняли, да?
Все понятно без слов)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Какие грибы он кушает ? Или это такой чай задиристый ? Бобровский звонит Ротенбергу за советом . Бггг Это , как казахи благодарят .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Помню я состав той Канады, он примерно 16 по силе)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bailen
Вначале подумал, что это он опять сам себе в тг рассуждает. А тут нет, вопрос задали 🤷🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Русаков
С этим трудно поспорить, а ска от Бобровского не убежит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Степан Сорокин
Ответ amra73
Странно что не примазался к успехам Бобра со своей системой
😂😂😂😂😂😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий