Роман Ротенберг: «Бобровский практически в одиночку вынес «Торонто». Хотим пригласить его в школу СКА»

Роман Ротенберг заявил о намерении пригласить Сергея Бобровского в школу СКА.

– Сергей Бобровский выступал за СКА, многое сделал для сборной России. Теперь у него есть шанс выиграть Кубок Стэнли с «Флоридой». У вас есть теплые чувства к Бобу?

– Мы с Сергеем очень близко общаемся. Он вызывает у меня огромное уважение как профессионал своего дела.

Вратарь высочайшего класса, который каждую мелочь, каждую деталь оттачивает как ювелир. Он над этим работает скрупулезно. Где-то даже перетягивает струну, когда зашкаливает желание.

Бобровский постоянно общается с представителями сборной. Я знаю, что ему помогают наши доктора. Мы благодарны Сергею за то, что он бросил всё и приехал на чемпионат мира-2021 в Ригу. Да, тот четвертьфинал с канадцами получился тяжелейшим.

Он дебютировал сразу в плей-офф. И нужно было выходить против сильнейшей сборной Канады, сразу показывая свой класс. Против него играл Дарси Кюмпер, годом позже завоевавший Кубок Стэнли, другие сильные хоккеисты. Те «Кленовые Листья» были очень сильны.

Бобровский приехал. Вышел, несмотря ни на что, хотя нужно было сидеть без практики в отеле на ковид-изоляции. Сыграл как герой и сделал все возможное ради победы.

Если честно, я не удивлен, что Сергей сейчас так выступает. Он – суперпрофессионал наравне с Андреем Василевским. Ставлю таких ребят выше всех – из тех, кого я знаю, как они готовятся к матчам. У них невероятное профессиональное самолюбие, они очень сильно любят хоккей. И отдают этому всю жизнь.

Я знаю, как Бобровский менял диеты, питание. Изучал, как правильно восстановиться и подвести себя к играм. Вратари – это вообще отдельный вид спорта. У нас в этом сезоне в СКА были определенные сложности, потому что тренировать голкипера – это совершенно отдельная история. Как восстанавливать вратаря, какую технику ему ставить.

Сергей Бобровский всегда работал с очень сильными тренерами по вратарям. Он и сам уже как тренер – многое знает и понимает. При этом Сергей всегда обращается за советами. И показывает феноменальную игру.

Он практически в одиночку вынес «Торонто» во втором раунде. А ведь там были такие мастера атаки как Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Вильям Нюландер, Джон Таварес – вот эти все топовые ребята. Таких очень мало в мире, по пальцам можно пересчитать.

Но это плей-офф, борьба характеров. Бобровский взял их и вынес. Понятно, что «Флорида» сплотилась. Но мы увидели, что может сделать вратарь. Я очень рад за Сергея, потому что он заслужил этот взлет. Больше, чем кто-либо другой. Он просто живет хоккеем.

А еще очень важно, что когда Бобровский приезжает летом в Санкт-Петербург, то тренирует детей. Он хочет помогать ребятам.

И когда Сергей вернется в Россию после плей-офф, мы хотим его пригласить в школу СКА, чтобы он позанимался с нашими пацанами, пообщался с точки зрения психологии, – сказал главный тренер СКА.