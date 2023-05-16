Серия «Каролина» – «Флорида» начнется 19 мая, «Вегас» – «Даллас» – 20-го
НХЛ опубликовала расписание финалов конференций Кубка Стэнли-2023.
В финале Западной конференции сыграют «Вегас» и «Даллас», в Восточной – «Каролина» и «Флорида».
Серия «Каролина» – «Флорида» начнется 19 мая. Следующие матчи запланированы на 21, 23, 25 и, если потребуется, 27, 29 и 31 мая.
Все матчи серии будут начинаться в 03:00 по московскому времени.
Серия «Вегас» – «Даллас» стартует 20 мая (03:30 по московскому времени). Матчи также запланированы на 21 (22:00), 24 (03:00), 26 (03:00) и, если потребуется, 28 (03:00), 30 мая (03:00) и 1 июня (04:00).
Вполне теперь могут подрасти