Серия «Каролина» – «Флорида» начнется 19 мая, «Вегас» – «Даллас» – 20-го

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас календарь Хоккей

НХЛ опубликовала расписание финалов конференций Кубка Стэнли-2023.

В финале Западной конференции сыграют «Вегас» и «Даллас», в Восточной – «Каролина» и «Флорида».

Серия «Каролина» – «Флорида» начнется 19 мая. Следующие матчи запланированы на 21, 23, 25 и, если потребуется, 27, 29 и 31 мая. 

Все матчи серии будут начинаться в 03:00 по московскому времени.

Серия «Вегас» – «Даллас» стартует 20 мая (03:30 по московскому времени). Матчи также запланированы на 21 (22:00), 24 (03:00), 26 (03:00) и, если потребуется, 28 (03:00), 30 мая (03:00) и 1 июня (04:00). 

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5 комментариев

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kir71
Небольшой передых,и снова в бой! За Флориду!
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Марсель Объелся
Все игры в 8 вечера. Даже в субботу. Классика от НХЛ
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Dr. Heisenberg
Даже уже не знаешь, за кого болеть. Так-то вроде Флорида самая симпатичная и достойная. Но для Флориды (штата) как-то жирновато будет столько успехов за последнее время.
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Алексей Синяков
а чего запад-то так рано начинает? В регулярке в 6 Москвы начинались матчи
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Crenk
Ответ Dr. Heisenberg
Даже уже не знаешь, за кого болеть. Так-то вроде Флорида самая симпатичная и достойная. Но для Флориды (штата) как-то жирновато будет столько успехов за последнее время.
Билеты на Флориду до сей поры были самые дешевые в NHL
Вполне теперь могут подрасти
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