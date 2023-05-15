Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года – 29 сезонов подряд

Теги Оттава Монреаль Торонто Кубок Стэнли Ванкувер Калгари Эдмонтон НХЛ Виннипег Хоккей

Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли на протяжении 30 лет.

«Эдмонтон» потерпел поражение от «Вегаса» во втором раунде плей-офф НХЛ (2-4). Таким образом, последняя команда из Канады, принимавшая участие в розыгрыше турнира, вылетела.

Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года – тогда это удалось «Монреалю». Трофей достанется клубу из США в 29-м сезоне подряд – в 2005 году кубок не вручался из-за локаута. 

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18 комментариев

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Ебздрогыч
А какие были надежды после первого раунда!
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Wekil
При этом большинство канадских команд, кроме Торонто и Виннипега (он, правда, вернулся в Канаду сравнительно недавно), выходили в финал, а Калгари, Эдмонтон и Ванкувер проиграли лишь в 7-м матче финальной серии (Ванкувер аж дважды).
+5
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+5
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кракадил
В след году юбилей. Поздравляем
+3
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idemidov
Ответ Владимир Жамьянов
Зато в каждой из оставшихся команд самих канадцев большинство, парадокс.
так их в любой американской команде НХЛ большинство и так было всегда
+3
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PolarBear
Есть два события , которых я уже основательно до блевоты замучался ждать . Победы канадского клуба в Кубке Стэнли и победы Бенфики в Еврокубках . Парадокс . За это время канадский клуб даже в НБА победить смог
+2
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+2
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Marky777
Ответ jonnysilverhand01
Зато сборная олимпиаду берет и кубки мира раз за разом … это так же как можно представить победу команды в кхл, которую не держат патроны
Две последние олимпиады взяли канадцы? Не знал)
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jonnysilverhand01
Ответ Marky777
Две последние олимпиады взяли канадцы? Не знал)
Ага, две последних с НХЛ
+4
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Владимир Жамьянов
Зато в каждой из оставшихся команд самих канадцев большинство, парадокс.
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Aleks01
Черри еще не в дурдоме?
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Фёдор Кузнецов
У Эдмонтона 5 бомбардир нападающий играет 3-4 минуты, а другие по 24-25 минут, тут трудно брать кубок
+1
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vik444
Где больше денег печатают те и выигрывают что непонятно.
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Александр Богомолов
И не выиграют. Пока нхл не введёт некий коэффициент на потолок зарплат относительно налогов в стране /штате
+1
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Azrat Safarov
Ответ PolarBear
Есть два события , которых я уже основательно до блевоты замучался ждать . Победы канадского клуба в Кубке Стэнли и победы Бенфики в Еврокубках . Парадокс . За это время канадский клуб даже в НБА победить смог
А Португалия на ЧЕ ;)
+1
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PavelPro
В том Монреале Патрик Руа был в раме. Пока канадские клубы (все) не найдут себе второго условного Руа, так и будут мечтать о Кубке.
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PolarBear
Ответ Azrat Safarov
А Португалия на ЧЕ ;)
Там слава Богу, дождались . Дождемся и этого , но вот когда именно .
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