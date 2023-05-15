Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года – 29 сезонов подряд
Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли на протяжении 30 лет.
«Эдмонтон» потерпел поражение от «Вегаса» во втором раунде плей-офф НХЛ (2-4). Таким образом, последняя команда из Канады, принимавшая участие в розыгрыше турнира, вылетела.
Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года – тогда это удалось «Монреалю». Трофей достанется клубу из США в 29-м сезоне подряд – в 2005 году кубок не вручался из-за локаута.
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