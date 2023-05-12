Райан Рейнольдс выбыл из числа претендентов на покупку «Оттавы»

Теги Оттава бизнес НХЛ кино Хоккей

Райан Рейнольдс больше не претендует на покупку «Оттавы».

Актер и его партнеры из строительной компании Remington Group сообщили, что их заявка не будет участвовать в торгах.

По информации ESPN, запрос Рейнольдса об эксклюзивном окне для завершения заявки был отклонен, и это привело к тому, что актер отказался от участия в процессе.

Крайний срок для второго раунда заявок – 15 мая.

Ранее сообщалось, что Райан Рейнольдс вместе с партнерами готовы предложить более миллиарда долларов за канадский клуб.

Приобретением «Оттавы» также интересуются другие знаменитости – в частности, рэпер Snoop Dogg и певец The Weeknd.

Snoop Dogg входит в консорциум предпринимателя и кинопродюсера Неко Спаркса, а The Weeknd объединился с миллиардерами Джеффри и Майклом Кимелами.

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17 комментариев

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DenisBu
Оттава Дэдпулс отменяется
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+33
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Артем Садуллаев
Ответ Дмитрий Травницкий
никто не купит Оттаву за миллиард. Как затраты отбивать? Медийность клуба низкая ( клуб не из США, новодел без победной истории, уступает по популярности соседям из Монреаля и Торонто). В составе нет настоящих звёзд на уровне лиги( джерси не принесут много прибыли). Тут больше пиара.
Если снуп или "выходной" будут числиться во владельцах, то однозначно с медийкой проблем не будет
+13
-2
+11
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Дмитрий Травницкий
Ответ Артем Садуллаев
Если снуп или "выходной" будут числиться во владельцах, то однозначно с медийкой проблем не будет
да ладно😄все любители рэпа будут топить за Оттаву? Или негры резко полюбят хоккей? Идол баскетбола Джордан владеет командой, но она почему-то не имеет большой популярности. Торонто первый раз за 20 лет прошла во второй раунд, а Кубок не брала почти 50+ лет, но одна из самых популярных команд лиги. Болельщики консервативны в своих пристрастиях.
+9
-2
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nikitosdaipoltos
У Рейнольдса футбольная команда вышла из лиг конференс в лиг 2, думаю не сильно расстроится)
+4
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+4
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Cube Litening C:68X
Ответ Velirpa
крутой тип.
Ага,в ящике под землёй когда лежал весь фильм с телефоном..😁
+3
0
+3
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Velirpa
крутой тип.
+6
-4
+2
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oberkorn
У дэдпула в машине нашли мешок травы?
+3
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цэсемьэр
жаль конечно
+1
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Автомобилист-Екб
если снуп или выходной возьмут Оттаву, было бы славно, НХЛ не помешал бы хайп
+1
0
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Why always me?!
Ответ oberkorn
У дэдпула в машине нашли мешок травы?
Если бы из-за травы, то Снупдог давно бы из числа претендентов выбыл
+1
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curdboy
Ну вот( А кто мне будет напоминать посмотреть (или пересмотреть) какой-нибудь фильм с Рейнольдсом?)))
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зубами щёлк
В двух словах, откуда миллион, и что хотят покупатели. Есть команда и стадион в пригороде, и есть пустое (если договориться) место практически в центре, где могут построить стадион, перевезти туда команду, ну и концерты и все такое, и магазинов рядом и получать прибыль.

В свое время Мельник, как владелец команды, хотел договориться, поучаствовать и получить кусок, но не получил, желающих много. Также не вышло построить казино до этого - нашлись более лучшие люди города.

Поэтому покупатель команды ставит вопрос ребром - в пакете команда и гарантии переезда и доля в проекте застройки. А не сначала команда, а потом как пойдет.
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Misson
Ответ Дмитрий Травницкий
никто не купит Оттаву за миллиард. Как затраты отбивать? Медийность клуба низкая ( клуб не из США, новодел без победной истории, уступает по популярности соседям из Монреаля и Торонто). В составе нет настоящих звёзд на уровне лиги( джерси не принесут много прибыли). Тут больше пиара.
У них сейчас очень приличный топ-6 в нападении и топ-4 в защите. Есть опытные игроки с именем (Жиру, Дебринкет, Хамоник, Шабо, Чикран, Тэлбот), так и талантливые молодые игроки (Б.Ткачук, Штюцле, Норрис, Сандерсон). Те же Жиру и Ткачук вполне себе звезды. На такой же уровень может и должен вырасти Штюцле. Для Жиру, Дебринката, Чикрана - это был первый сезон в новой команде, к тому же в самом начале сломался и выбыл до конца сезона их первый центр - Норрис, поэтому сезон оказался скомканным. Но в новом сезоне, особенно если они проведут грамотную селекционную работу, от них можно и нужно ждать улучшения результатов. Одним из претендентов на плей-офф на Востоке Оттава точно будет.
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Дмитрий Травницкий
Ответ Misson
У них сейчас очень приличный топ-6 в нападении и топ-4 в защите. Есть опытные игроки с именем (Жиру, Дебринкет, Хамоник, Шабо, Чикран, Тэлбот), так и талантливые молодые игроки (Б.Ткачук, Штюцле, Норрис, Сандерсон). Те же Жиру и Ткачук вполне себе звезды. На такой же уровень может и должен вырасти Штюцле. Для Жиру, Дебринката, Чикрана - это был первый сезон в новой команде, к тому же в самом начале сломался и выбыл до конца сезона их первый центр - Норрис, поэтому сезон оказался скомканным. Но в новом сезоне, особенно если они проведут грамотную селекционную работу, от них можно и нужно ждать улучшения результатов. Одним из претендентов на плей-офф на Востоке Оттава точно будет.
Хорошие и перспективные игроки есть в каждой команде. Ткачук и Штюцле звезды местного значения, Жиру уже на излёте. На следующий год будут бороться за плей-офф. Маловато для такой цены. Я не говорю что команда плохая. Я говорю что миллиард это неадекватно высокая цена. Поэтому будет много пиара и мало покупателей.
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Misson
Ответ Дмитрий Травницкий
Хорошие и перспективные игроки есть в каждой команде. Ткачук и Штюцле звезды местного значения, Жиру уже на излёте. На следующий год будут бороться за плей-офф. Маловато для такой цены. Я не говорю что команда плохая. Я говорю что миллиард это неадекватно высокая цена. Поэтому будет много пиара и мало покупателей.
Я не берусь судить о рыночной стоимости Оттавы, но я точно знаю, что нынешняя Оттава обладает хорошим составом, позволяющим бороться за попадание в плей-офф уже в следующем году. Жиру, конечно, свои лучшие годы отыграл, но он местный и для Оттавы однозначно культовый хоккеист. Мэтью Ткачук - сейчас по любым раскладам входит в топ-10 лучших игроков НХЛ, а прямо сейчас в топ-5 лучших игроков идущего плей-офф. Так Брэди Ткачук вряд ли менее талантлив, чем Мэтью. Штюцле, при правильном развитии, уже через 2-3 года может вырасти в одного из лучших молодых игроков лиги.
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