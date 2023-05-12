Райан Рейнольдс выбыл из числа претендентов на покупку «Оттавы»
Райан Рейнольдс больше не претендует на покупку «Оттавы».
Актер и его партнеры из строительной компании Remington Group сообщили, что их заявка не будет участвовать в торгах.
По информации ESPN, запрос Рейнольдса об эксклюзивном окне для завершения заявки был отклонен, и это привело к тому, что актер отказался от участия в процессе.
Крайний срок для второго раунда заявок – 15 мая.
Ранее сообщалось, что Райан Рейнольдс вместе с партнерами готовы предложить более миллиарда долларов за канадский клуб.
Приобретением «Оттавы» также интересуются другие знаменитости – в частности, рэпер Snoop Dogg и певец The Weeknd.
Snoop Dogg входит в консорциум предпринимателя и кинопродюсера Неко Спаркса, а The Weeknd объединился с миллиардерами Джеффри и Майклом Кимелами.
В свое время Мельник, как владелец команды, хотел договориться, поучаствовать и получить кусок, но не получил, желающих много. Также не вышло построить казино до этого - нашлись более лучшие люди города.
Поэтому покупатель команды ставит вопрос ребром - в пакете команда и гарантии переезда и доля в проекте застройки. А не сначала команда, а потом как пойдет.