Райан Рейнольдс выбыл из числа претендентов на покупку «Оттавы»

Райан Рейнольдс больше не претендует на покупку «Оттавы».

Актер и его партнеры из строительной компании Remington Group сообщили, что их заявка не будет участвовать в торгах.

По информации ESPN, запрос Рейнольдса об эксклюзивном окне для завершения заявки был отклонен, и это привело к тому, что актер отказался от участия в процессе.

Крайний срок для второго раунда заявок – 15 мая.

Ранее сообщалось, что Райан Рейнольдс вместе с партнерами готовы предложить более миллиарда долларов за канадский клуб.

Приобретением «Оттавы» также интересуются другие знаменитости – в частности, рэпер Snoop Dogg и певец The Weeknd.

Snoop Dogg входит в консорциум предпринимателя и кинопродюсера Неко Спаркса, а The Weeknd объединился с миллиардерами Джеффри и Майклом Кимелами.