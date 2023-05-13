Райан Рейнольдс просил об эксклюзивном окне из-за ситуации с новой ареной «Оттавы». Партнеры рэпера Snoop Dogg не против объединиться с актером (The Athletic)

Теги Оттава НХЛ Canadian Tire Centre Хоккей

Райан Рейнольдс больше не претендует на покупку «Оттавы» из-за ситуации с ареной клуба.

Ранее стало известно, что актер и его партнеры из строительной компании Remington Group сообщили, что их заявка не будет участвовать в торгах. Запрос Рейнольдса об эксклюзивном окне для завершения заявки был отклонен.

По информации The Athletic, актер и его партнеры хотели получить эксклюзивное 30-дневное окно, чтобы заключить новый контракт на арену для «Сенаторс» в центре города. В этом случае все другие заявки на покупку команды были бы отложены, чтобы позволить Рейнольдсу и Remington Group закрыть сделку.

Сообщается, что актер и его партнеры хотели получить уверенность и ясность в вопросе новой арены, прежде чем приступить к покупке команды, и думали, что просьба об эксклюзивном окне для переговоров – лучший способ достичь этой цели.

При этом отмечается, что Рейнольдс еще может объединиться с другой компанией. Крайний срок для второго раунда заявок – 15 мая.

Источник, близкий к группе владельцев Neko Sparks, сообщил, что они будут рады включить Рейнольдса в свою заявку, если актер захочет объединить усилия. Ранее к Neko Sparks присоединился рэпер Snoop Dogg. 

«Оттава» достигла соглашения с инвесторами насчет строительства новой арены в центре города

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1 комментарий

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Максим Макеев
дедпул с травой муравой жто будет сильно
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