Овечкин о знаменитостях в телефонной книжке: «Фетисов, Федоров, Никифоров»
Александр Овечкин ответил на вопрос о знаменитостях в своей телефонной книжке.
– Какой самый знаменитый спортсмен есть в твоей [телефонной] записной книжке?
– Думаю, что это Вячеслав Александрович Фетисов. Сергей Федоров.
– Видел, что у тебя есть совместная фотография с Майклом Джорданом. И с Месси.
– Нет, с Джорданом нет, к сожалению. С Месси есть, но телефонами не обменялись.
– А не из звезд спорта?
– Тяжело так сказать. Можно быстренько посмотрю?
Скорее всего, у меня есть хороший друг – Денис Никифоров. Актер. Он сейчас снимался в сериале «Молодежка», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
свадьбы, по телефону. Видео ходило на ютубе.
P. S.
У тебя отличное чуство юмора! 👍