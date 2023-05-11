Овечкин о знаменитостях в телефонной книжке: «Фетисов, Федоров, Никифоров»

Теги ЦСКА Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ КХЛ кино Хоккей

Александр Овечкин ответил на вопрос о знаменитостях в своей телефонной книжке.

– Какой самый знаменитый спортсмен есть в твоей [телефонной] записной книжке?

– Думаю, что это Вячеслав Александрович Фетисов. Сергей Федоров.

– Видел, что у тебя есть совместная фотография с Майклом Джорданом. И с Месси.

– Нет, с Джорданом нет, к сожалению. С Месси есть, но телефонами не обменялись.

– А не из звезд спорта?

– Тяжело так сказать. Можно быстренько посмотрю?

Скорее всего, у меня есть хороший друг – Денис Никифоров. Актер. Он сейчас снимался в сериале «Молодежка», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

31 комментарий

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Oleg Olegov
Ответ oberkorn
Где Путин? Слабо до конца идти?
Его номер только у Макрона
+42
0
+42
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Максим 1986
Думал, Никифоров который Юрий
+27
0
+27
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oberkorn
Где Путин? Слабо до конца идти?
+18
-8
+10
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RUSfan SpartakOV
Ответ hello_ventil
Номера Кремля нет?!
Если и есть,что?!
+11
-5
+6
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Oleg Olegov
Ответ ДМ-1чемпион
У Путина нет телефона! Он сам звонит, если надо.
То, что он способен позвонить без телефона, немного пугает.
+3
0
+3
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Sergeev55
Скромничает
+2
0
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ДМ-1чемпион
Ответ Anton_k
номера деда нету?
А зачем ему номер Бидона!?
+3
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aalto
Ответ Lux_Vid Александров
Представляешь, у него есть, а у Зеленского походу нет. Иначе бы давно предложил на рояле в Кремле сыграть, как умеет
в кремле уже как минимум один пропущенный от зеленского. прямо в кумпол )
+1
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ДМ-1чемпион
Ответ Oleg Olegov
Его номер только у Макрона
А ХА ХА. Зачёт!
+4
-3
+1
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Oleg Olegov
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Он в дверь позвонит! P. S. У тебя отличное чуство юмора! 👍
Благодарю)
+1
0
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Олег
Ответ oberkorn
Где Путин? Слабо до конца идти?
Дело 5 Вова его поздравил в день
свадьбы, по телефону. Видео ходило на ютубе.
0
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ДМ-1чемпион
Ответ Oleg Olegov
То, что он способен позвонить без телефона, немного пугает.
А ХА ХА. Он в дверь позвонит!
P. S.
У тебя отличное чуство юмора! 👍
+1
-1
0
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несахар
Ответ oberkorn
Где Путин? Слабо до конца идти?
а у него нет телефона
0
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Oleg Olegov
Ответ Олег
Дело 5 Вова его поздравил в день свадьбы, по телефону. Видео ходило на ютубе.
Немного опасно про это спрашивать, но что такое Дело 5?
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Mbest77
Ответ oberkorn
Где Путин? Слабо до конца идти?
У Путина нет телефона. И это не шутка. С ним можно связаться только по спец связи.
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Tima_Milan
Ответ Мистер Блин
нет номера дзюбы? считай жизнь зря живет😂😂😂
мог бы помочь когда одиноко
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ДМ-1чемпион
Ответ Ivan Ivanych
Балабол
А ХА ХА. Самокритично.
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