Овечкин о знаменитостях в телефонной книжке: «Фетисов, Федоров, Никифоров»

Александр Овечкин ответил на вопрос о знаменитостях в своей телефонной книжке.

– Какой самый знаменитый спортсмен есть в твоей [телефонной] записной книжке?

– Думаю, что это Вячеслав Александрович Фетисов. .

– Видел, что у тебя есть совместная фотография с Майклом Джорданом. И с Месси.

– Нет, с Джорданом нет, к сожалению. С Месси есть, но телефонами не обменялись.

– А не из звезд спорта?

– Тяжело так сказать. Можно быстренько посмотрю?

Скорее всего, у меня есть хороший друг – Денис Никифоров. Актер. Он сейчас снимался в сериале «Молодежка», – сказал нападающий » .