Дебур – 1-й тренер в истории НХЛ, выходивший в топ-4 плей-офф с 4 разными командами в 1-м сезоне работы с ними

Теги рейтинги Нью-Джерси Кубок Стэнли Даллас Сан-Хосе НХЛ Скотти Боумэн Майк Кинэн Пэт Бернс Питер Дебур Вегас Хоккей

Питер Дебур вывел 4 разные команды в финал конференции, причем все – в первый год работы.

«Даллас» вышел в финал Запада, обыграв «Сиэтл» (2:1) в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-3). 

Клуб из Техаса возглавляет 54-летний Питер Дебур. Он вывел в финал конференции (или полуфинал плей-офф) уже 4-й клуб в своей карьере.

Ранее под его руководством это удалось «Нью-Джерси» (2012 год), «Сан-Хосе» (2016 и 2019) и «Вегасу» (2020 и 2021). 

С большим числом клубов (5) до такой стадии доходил только Скотти Боумэн («Сент-Луис», «Монреаль», «Баффало», «Питтсбург» и «Детройт»). 

При этом Дебур – единственный тренер в истории, кому удавалось выходить в финал конференции (или полуфинал плей-офф) с 4 командами в первый же сезон работы с ними.

По 3 таких случая у Боумэна («Сент-Луис», «Баффало», «Питтсбург»), Майка Кинэна («Филадельфия», «Чикаго», «Рейнджерс»), и Пэта Бернса («Монреаль», «Торонто», «Нью-Джерси»). 

Отметим, что Дебур – единственный тренер в этой компании, ни разу не выигравший Кубок Стэнли. 

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3 комментария

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oberkorn
Пугающая стабильность, так как ни одного бидона он так и не взял.
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Oleg Olegov
Пришло время выиграть Кубок
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Deathspell Omega
Короче, судя по истории, после этого сезона Де Бура можно увольнять...:)
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