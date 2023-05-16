Дебур – 1-й тренер в истории НХЛ, выходивший в топ-4 плей-офф с 4 разными командами в 1-м сезоне работы с ними

Питер Дебур вывел 4 разные команды в финал конференции, причем все – в первый год работы.

« » вышел в финал Запада, обыграв «Сиэтл» (2:1) в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-3).

Клуб из Техаса возглавляет 54-летний . Он вывел в финал конференции (или полуфинал плей-офф) уже 4-й клуб в своей карьере.

Ранее под его руководством это удалось «Нью-Джерси» (2012 год), « » (2016 и 2019) и « » (2020 и 2021).

С большим числом клубов (5) до такой стадии доходил только («Сент-Луис», «Монреаль», «Баффало», «Питтсбург» и «Детройт»).

При этом Дебур – единственный тренер в истории, кому удавалось выходить в финал конференции (или полуфинал плей-офф) с 4 командами в первый же сезон работы с ними.

По 3 таких случая у Боумэна («Сент-Луис», «Баффало», «Питтсбург»), Майка Кинэна («Филадельфия», «Чикаго», «Рейнджерс»), и Пэта Бернса («Монреаль», «Торонто», «Нью-Джерси»).

Отметим, что Дебур – единственный тренер в этой компании, ни разу не выигравший Кубок Стэнли.