Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о серии с «Вегасом»: «Я должен был сыграть лучше – меня много раз меняли по ходу игр. Был шанс помочь команде, но я не смог»

Стюарт Скиннер высказался о своей игре в плей-офф Кубка Стэнли.

Голкипер « » пропустил четыре шайбы в шестом матче серии Кубка Стэнли против « » (2:5).

Он отразил 13 из 17 бросков. Стюарт Скиннер был заменен на Джека Кэмпбелла перед третьим периодом.

Также Скиннер был заменен и в ходе пятой игры серии с «Голден Найтс» (3:4). Тогда вратарь также пропустил четыре шайбы к середине второго периода, отбив 18 из 22 бросков.

«Я должен был сыграть лучше. Меня много раз меняли по ходу матчей. Это тяжело принять.

У нас собралась очень особенная команда. И у меня был шанс помочь этой команде. Но я не смог это сделать. Это часть пути. Это часть моей истории», – сказал вратарь «Ойлерс».

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