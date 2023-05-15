Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о серии с «Вегасом»: «Я должен был сыграть лучше – меня много раз меняли по ходу игр. Был шанс помочь команде, но я не смог»
Стюарт Скиннер высказался о своей игре в плей-офф Кубка Стэнли.
Голкипер «Эдмонтона» пропустил четыре шайбы в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (2:5).
Он отразил 13 из 17 бросков. Стюарт Скиннер был заменен на Джека Кэмпбелла перед третьим периодом.
Также Скиннер был заменен и в ходе пятой игры серии с «Голден Найтс» (3:4). Тогда вратарь также пропустил четыре шайбы к середине второго периода, отбив 18 из 22 бросков.
«Я должен был сыграть лучше. Меня много раз меняли по ходу матчей. Это тяжело принять.
У нас собралась очень особенная команда. И у меня был шанс помочь этой команде. Но я не смог это сделать. Это часть пути. Это часть моей истории», – сказал вратарь «Ойлерс».
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