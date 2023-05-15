Макдэвид о вылете «Эдмонтона» из Кубка Стэнли: «Нам нужно пройти через это, чтобы победить. Будем надеяться, что это произошло в последний раз»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид дал комментарий после поражения «Эдмонтона» от «Вегаса».

«Ойлерс» завершили выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Вегасу» со счетом 2-4 в серии второго раунда.

«Каждая команда, которая выигрывает и затем продолжает свой победный отрезок, испытывает это.

Но это не то, что ты хочешь. Это не то, что ты хочешь ощущать.

При этом я чувствую, что нам нужно пройти через это, чтобы победить. Будем надеяться, что [это произошло] в последний раз», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Канадский нападающий набрал 20 (8+12) очков в 12 играх Кубка Стэнли.

Макдэвид и Драйзайтль проиграли «Вегасу», Маккиннон – «Сиэтлу». В НХЛ суперзвезды ничего не решают?

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12 комментариев

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nnp165
Ответ Алексей Панин
Почему Овечкину в 26 лет никто не говорил менять команду?
Справедливости ради, Вашингтон пикового Овечкина был однозначно одним из лидеров НХЛ, чего об Эдмонтоне сказать нельзя. По крайней мере пока. Просто так уж вышло, что второй сильнейший клуб этих лет, Питсбург, играет с Вашингтоном в одном дивизионе, по итогу несколько Кубков Стенли были разыграны в втором раунде ПО. 3 Президентских кубка Вашингтона в период Овечкина, подтверждают мои слова.
+9
0
+9
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igor nn
Не надо опускать руки..нужно продолжать делать свою работу и искать шанс.Овечкин,Бриндамор.Айзерман.Рэй Бурк..все ждали кто по 13 а кто и по 20 лет,при этом не теряя в качестве.
+6
0
+6
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Алексей Панин
Ответ Слава Каплунов
Нужно просить трейд , надо менять команду срочно
Почему Овечкину в 26 лет никто не говорил менять команду?
+4
0
+4
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Latenight Radio
Ответ Слава Каплунов
Нужно просить трейд , надо менять команду срочно
Зачем?
0
0
0
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Алексей Панин
Ответ nnp165
Справедливости ради, Вашингтон пикового Овечкина был однозначно одним из лидеров НХЛ, чего об Эдмонтоне сказать нельзя. По крайней мере пока. Просто так уж вышло, что второй сильнейший клуб этих лет, Питсбург, играет с Вашингтоном в одном дивизионе, по итогу несколько Кубков Стенли были разыграны в втором раунде ПО. 3 Президентских кубка Вашингтона в период Овечкина, подтверждают мои слова.
Ваша правда, согласен
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0
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