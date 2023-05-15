Макдэвид о вылете «Эдмонтона» из Кубка Стэнли: «Нам нужно пройти через это, чтобы победить. Будем надеяться, что это произошло в последний раз»

Коннор Макдэвид дал комментарий после поражения «Эдмонтона» от «Вегаса».

«Ойлерс» завершили выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Вегасу» со счетом 2-4 в серии второго раунда.

«Каждая команда, которая выигрывает и затем продолжает свой победный отрезок, испытывает это.

Но это не то, что ты хочешь. Это не то, что ты хочешь ощущать.

При этом я чувствую, что нам нужно пройти через это, чтобы победить. Будем надеяться, что [это произошло] в последний раз», – сказал капитан « » .

Канадский нападающий набрал 20 (8+12) очков в 12 играх Кубка Стэнли.

Макдэвид и Драйзайтль проиграли «Вегасу», Маккиннон – «Сиэтлу». В НХЛ суперзвезды ничего не решают?