Скиннер пропустил 4+ гола в серии с «Вегасом» в 4-й раз. Вратаря «Эдмонтона» меняли в 3 матчах
Стюарт Скиннер пропустил не менее 4 голов в серии с «Вегасом» (2-4) в 4-й раз.
Вратарь «Эдмонтона» отразил 13 бросков из 17 в 6-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли против «Голден Найтс» (2:5) и после второго периода больше не выходил на лед.
Скиннера заменили в третий раз в прошедшей серии. Подробнее его статистика – здесь.
Удивительное упорство !
Есть шанс скинуть Кэмпбела с пиком в Зону ну и взять Семёна на эти деньги.
лучший вратарь в истории кубка стэнли