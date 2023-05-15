Скиннер пропустил 4+ гола в серии с «Вегасом» в 4-й раз. Вратаря «Эдмонтона» меняли в 3 матчах

Стюарт Скиннер пропустил не менее 4 голов в серии с «Вегасом» (2-4) в 4-й раз.

Вратарь « » отразил 13 бросков из 17 в 6-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли против «Голден Найтс» (2:5) и после второго периода больше не выходил на лед.

Скиннера заменили в третий раз в прошедшей серии. Подробнее его статистика – здесь.