Скиннер пропустил 4+ гола в серии с «Вегасом» в 4-й раз. Вратаря «Эдмонтона» меняли в 3 матчах

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Стюарт Скиннер Хоккей

Стюарт Скиннер пропустил не менее 4 голов в серии с «Вегасом» (2-4) в 4-й раз.

Вратарь «Эдмонтона» отразил 13 бросков из 17 в 6-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли против «Голден Найтс» (2:5) и после второго периода больше не выходил на лед.

Скиннера заменили в третий раз в прошедшей серии. Подробнее его статистика – здесь.

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19 комментариев

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Crenk
Кэмпбеллу так и не дали возможности сыграть со старта
Удивительное упорство !
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kapelka
Стабильность - признак класса
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борецЗАнеСправедливость
Легенда Эдмонтона!
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Maxim Shumov
Тренер не мог бы просто в надежде на удачу выставить Кэмбелла, если хуже Скиннера уже трудно себе что-то представить?
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Serge Vendino
Ещё и первый гол привез
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Рамиль Кизимов
Ответ oberkorn
Кубки берут вратари, защита и нижние звенья, ни одного из трех нет в эдмонтоне и Торонто. Пора бы это уже давно понять. Хочу финал запада вегаса против кракена, а дальше заруба с флоридой. Пора кому то из них первый бидон взять
Питтсбург брал кубок без защиты, Колорадо с обычным вратарём. Нефть вполне могла проходить Вегас, решили нюансы
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nikozaryanov
Ответ Crenk
Кто же его отдаст ?!
Вроде здесь скидывали интервью, что он не хочет в Джетс больше, могут побороться постараться, если место найдут
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Crenk
Ответ nikozaryanov
После этого матча такое впечатление, что нефти будет очень нужен Хеллибак
Кто же его отдаст ?!
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Kanan Jarrus
Ответ борецЗАнеСправедливость
Легенда Эдмонтона!
пора заключить рекламный контракт с производителем огнетушителей из альберты
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oberkorn
Кубки берут вратари, защита и нижние звенья, ни одного из трех нет в эдмонтоне и Торонто. Пора бы это уже давно понять. Хочу финал запада вегаса против кракена, а дальше заруба с флоридой. Пора кому то из них первый бидон взять
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raspisanie77
Линия сформирована на 3 года вперёд, в след. году вратари на 7,6 млн, Бушару надо 5+ отвалить, все LTIR истекают, денег нет на вратаря.
Есть шанс скинуть Кэмпбела с пиком в Зону ну и взять Семёна на эти деньги.
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Белый офицер
Это каким нужно быть идиотом что бы упорно ставить в старт вратаря который поплыл?! Вот и сегодня 1 мертвая, а с тех трех хоть раз мог бы подтащить. Вот и были бы шансы в нефти. А так слив... .. .
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Philatelist79
Да, блин.
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Михаил Опякин
Скиннер из Симпсонов который?
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Real_v_dushe
Скиннер поплыл в серии, это стало понятно со старта, но упорства тренерскому штабу не занимать. Закономерный вылет, такому Маком не оставили шансов на проход и потенциальную победу в КС. Много сильных команд с отличными вратарями вылетело. Пройди Вегас Эдмонтон и были бы отличные шансы на чашку. Печально.
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Kanan Jarrus
ахахаха
лучший вратарь в истории кубка стэнли
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nikozaryanov
После этого матча такое впечатление, что нефти будет очень нужен Хеллибак
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