Айкел набрал 9 очков в серии с «Эдмонтоном». У Джека 14 баллов и «плюс 7» в дебютном плей-офф

Айкел набрал девять очков в серии с «Эдмонтоном».

Нападающий « » отметился результативной передачей в шестом матче серии Кубка Стэнли против « » (4:2, 4-2 в серии).

В общей сложности забил три гола и сделал шесть результативных передач в шести играх серии с «Ойлерс».

Американец проводит дебютный плей-офф в карьере.

Всего этом в Кубке Стэнли он набрал 14 (6+8) баллов при показателе полезности «плюс 7» в 11 играх.

В финале Западной конференции «Голден Найтс» сыграют с победителем пары «Даллас» – «Сиэтл».