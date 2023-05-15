Айкел набрал 9 очков в серии с «Эдмонтоном». У Джека 14 баллов и «плюс 7» в дебютном плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Джек Айкел Хоккей

Айкел набрал девять очков в серии с «Эдмонтоном».

Нападающий «Вегаса» отметился результативной передачей в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:2, 4-2 в серии).

В общей сложности Джек Айкел забил три гола и сделал шесть результативных передач в шести играх серии с «Ойлерс».

Американец проводит дебютный плей-офф в карьере.

Всего этом в Кубке Стэнли он набрал 14 (6+8) баллов при показателе полезности «плюс 7» в 11 играх.

В финале Западной конференции «Голден Найтс» сыграют с победителем пары «Даллас» – «Сиэтл».

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10 комментариев

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Max Kochetkov
Будет прикольно, если бидон с первого захода по трогает))
+15
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TR31HK
Вот за кого особенно рад! Отмучился и дорвался, нельзя такому прекрасному игроку без плова, это преступление против хоккея.
+8
-1
+7
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jonnysilverhand01
Молодчик ! Вегас вообще сильно всегда в плей офф играет !
+5
-1
+4
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igor nn
Ответ Max Kochetkov
Будет прикольно, если бидон с первого захода по трогает))
Да..может и так быть..Будет самый высокий пик 2015 года,кто взял чашку..До этого вроде Рантанен был(номер 10) ну и ниже там гоп компания:Сирелли,Чернак..Жозеф.
+4
-1
+3
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Stillinger
Ответ Max Kochetkov
Будет прикольно, если бидон с первого захода по трогает))
А Макдак при этом так и просидит без кубка до истечения контракта)
+4
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ni
Сдаётся мне, что Вегас будет в финале.
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Kazanest
2:5 же закончился шестой матч
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Max Kochetkov
Будет прикольно, если бидон с первого захода по трогает))
Думаешь позовут в белый дом и там деда потрогает?
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