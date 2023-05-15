Айкел набрал 9 очков в серии с «Эдмонтоном». У Джека 14 баллов и «плюс 7» в дебютном плей-офф
Айкел набрал девять очков в серии с «Эдмонтоном».
Нападающий «Вегаса» отметился результативной передачей в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:2, 4-2 в серии).
В общей сложности Джек Айкел забил три гола и сделал шесть результативных передач в шести играх серии с «Ойлерс».
Американец проводит дебютный плей-офф в карьере.
Всего этом в Кубке Стэнли он набрал 14 (6+8) баллов при показателе полезности «плюс 7» в 11 играх.
В финале Западной конференции «Голден Найтс» сыграют с победителем пары «Даллас» – «Сиэтл».
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