У Драйзайтля 1 (0+1) очко и «минус 7» в 4 последних играх против «Вегаса». До этого было 17 очков в 8 матчах плей-офф
Леон Драйзайтль набрал всего одно очков в 4 последних матчах.
«Эдмонтон» уступил «Вегасу» во втором раунде Кубка Стэнли (2-4). В последних четырех играх против «Голден Найтс» немецкий нападающий набрал лишь одно очко, сделав ассист в четвертом матче серии (4:1).
Суммарный показатель полезности Драйзайтля в четырех последних матчах составил «минус 7».
Всего в плей-офф сезона-2022/23 форвард провел 12 матчей и набрал 18 (13+5) очков.
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