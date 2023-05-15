У Драйзайтля 1 (0+1) очко и «минус 7» в 4 последних играх против «Вегаса». До этого было 17 очков в 8 матчах плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Вегас Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль набрал всего одно очков в 4 последних матчах.

«Эдмонтон» уступил «Вегасу» во втором раунде Кубка Стэнли (2-4). В последних четырех играх против «Голден Найтс» немецкий нападающий набрал лишь одно очко, сделав ассист в четвертом матче серии (4:1). 

Суммарный показатель полезности Драйзайтля в четырех последних матчах составил «минус 7». 

Всего в плей-офф сезона-2022/23 форвард провел 12 матчей и набрал 18 (13+5) очков. 

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13 комментариев

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Александр Максаков
Год за годом эксплуатируют на износ двух товарищей, неудивительно, что здоровья в итоге не хватает.
Возможно, и Пьетранджело своего добился тем ударом
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Джесси Пинкман
Поломался парень.
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akrets
Ответ Александр Максаков
Год за годом эксплуатируют на износ двух товарищей, неудивительно, что здоровья в итоге не хватает. Возможно, и Пьетранджело своего добился тем ударом
Не гоните на Алексея)) Леон еще до этого удара скис немного и, судя по всему, там не было последствий
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AVKU
Ответ Джесси Пинкман
Поломался парень.
Правильнее сказать, поломали. После удара по рукам Пьетранжело все и закончилось.
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Deathspell Omega
Ответ Александр Максаков
Год за годом эксплуатируют на износ двух товарищей, неудивительно, что здоровья в итоге не хватает. Возможно, и Пьетранджело своего добился тем ударом
А че Петранжела?
Сыграл в лучших традициях канадского хоккея: Челиос, Гэри Сутер не дадут соврать....
+3
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Einfach Safari
Ответ Deathspell Omega
А че Петранжела? Сыграл в лучших традициях канадского хоккея: Челиос, Гэри Сутер не дадут соврать....
челиос и гэри сутер американцы так то)
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Олег Усов
Ответ Deathspell Omega
Странно как-то. Когда "Пантерз", например, в сериях с "Тампой" целенаправленно били Кучерова, это не мешало Кучерову и команде выигрывать, а только злило и сплачивало команду. А тут все и закончилось.
да никто кучерка так не бил. ое сам других прикладывал по крысиному из подтишка
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Deathspell Omega
Ответ Павел Зарубин
Оказывается если захотеть, можно и немецкую машину закрыть, главное знать как
Просто бить по ней, она и засбоит...
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