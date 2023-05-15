У Драйзайтля 1 (0+1) очко и «минус 7» в 4 последних играх против «Вегаса». До этого было 17 очков в 8 матчах плей-офф

Леон Драйзайтль набрал всего одно очков в 4 последних матчах.

« » уступил « » во втором раунде Кубка Стэнли (2-4). В последних четырех играх против «Голден Найтс» немецкий нападающий набрал лишь одно очко, сделав ассист в четвертом матче серии (4:1).

Суммарный показатель полезности в четырех последних матчах составил «минус 7».

Всего в плей-офф сезона-2022/23 форвард провел 12 матчей и набрал 18 (13+5) очков.