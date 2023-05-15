Экс-тренер «Оттавы» Кэмерон может возглавить «Авангард» («Бизнес Online»)

Дэйв Кэмерон может возглавить «Авангард».

Об этом сообщает «Бизнес Online». В минувшем сезоне специалист работал с « 67» из OHL. Клуб дошел до второго раунда плей-офф Восточной конференции, где уступил «Питерборо» (2-4).

Ранее Кэмерон занимал пост главного тренера «Оттавы». В сезоне-2014/15 он принял команду в середине сезона, а в сезоне-2015/16 тренировал «Сенаторс» весь год.

Также «Кэмерон» возглавлял австрийскую «Вену» с 2018 по 2021 год и был главным тренером сборной Канады на МЧМ-2022.

Сезон-2022/23 «Авангард» начинал под руководством Дмитрия Рябыкина, позднее омскую команду возглавил Михаил Кравец.