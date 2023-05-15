Экс-тренер «Оттавы» Кэмерон может возглавить «Авангард» («Бизнес Online»)

Теги Авангард юниорская лига Онтарио КХЛ Дэйв Кэмерон Оттава 67 Хоккей

Дэйв Кэмерон может возглавить «Авангард».

Об этом сообщает «Бизнес Online». В минувшем сезоне специалист работал с «Оттавой 67» из OHL. Клуб дошел до второго раунда плей-офф Восточной конференции, где уступил «Питерборо» (2-4). 

Ранее Кэмерон занимал пост главного тренера «Оттавы». В сезоне-2014/15 он принял команду в середине сезона, а в сезоне-2015/16 тренировал «Сенаторс» весь год.

Также «Кэмерон» возглавлял австрийскую «Вену» с 2018 по 2021 год и был главным тренером сборной Канады на МЧМ-2022. 

Сезон-2022/23 «Авангард» начинал под руководством Дмитрия Рябыкина, позднее омскую команду возглавил Михаил Кравец.

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10 комментариев

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Ыжык
Молодежную Канаду таки к золоту привел. А так фиг знает что за товарищ. Не вышоо бы из него второго Флеминга.
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ilya1809
Ответ Ыжык
Молодежную Канаду таки к золоту привел. А так фиг знает что за товарищ. Не вышоо бы из него второго Флеминга.
Сборная это про мотивацию, а не про управление командой в течении 8 месяцев
+3
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Booligan
Ответ Zolotoi24
Вообще не понимаю. Очередной кот в мешке с серьёзными финансовыми запросами! Уж лучше бы Кравеца оставили и дали ему отработать полноценный сезон
Да почему кот в мешке? Это специалист уровня Йео или Куинна, чуть лучше Икинса или Грина
+2
0
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Zolotoi24
Вообще не понимаю. Очередной кот в мешке с серьёзными финансовыми запросами! Уж лучше бы Кравеца оставили и дали ему отработать полноценный сезон
+4
-3
+1
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Vovan 78
А получше не судьба найти видимо…
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Иван Буренков
Перебирают все североамериканские варианты, а в итоге назначат кого-то местного
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Ованес Оганян
Ответ Ыжык
Молодежную Канаду таки к золоту привел. А так фиг знает что за товарищ. Не вышоо бы из него второго Флеминга.
Флеминга вообще жалко было, думаю, не случись истории 13 октября 2008 года, было бы все иначе…
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Ыжык
Ответ Ованес Оганян
Флеминга вообще жалко было, думаю, не случись истории 13 октября 2008 года, было бы все иначе…
Ну да, ситуация тогда была конечно аховая, плюс ещё руководство у Авангарда было неадекватным. Чего только стоит увольнение тренера на третий период. А так Флеминг был очень воспитанным и вежливым человеком. А с нашими так нельзя.
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Zolotoi24
Ответ Booligan
Да почему кот в мешке? Это специалист уровня Йео или Куинна, чуть лучше Икинса или Грина
Я про то, что тяжело с иностранным менталитетом работать в нашей стране!
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