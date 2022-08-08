Мичков – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Скотта Уиллера, Гуляев – 12-й, Бут – 23-й

Матвей Мичков занял 2-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Скотта Уиллера.
Журналист The Athletic представил свою версию топ-32 драфта.
Список возглавил форвард Коннор Бедард.
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)
3. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
4. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
5. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)
6. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
7. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)
8. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)
9. н Мэттью Вуд (университет Коннектикута)
10. н Каллум Ричи («Ошава», OHL)
...12. з Михаил Гуляев («Омские Ястребы», МХЛ)
...23. н Даниил Бут («Локо», МХЛ»)