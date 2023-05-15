Генменеджер «Ак Барса»: «Знарок – большая фигура в хоккее, он добился многого. Не жалею, что мы его пригласили. Искренне считаю, что это не ошибка»
Генеральный менеджер «Ак Барса» не считает назначение Олега Знарка ошибкой.
Казанский клуб назначил Знарка на пост главного тренера в июле 2022 года. Он покинул команду в декабре.
– Все говорили, что Знарок без Витолиньша – это половина тренера. Была ли у вас возможность привезти Харийса?
– Сразу стало понятно, что Витолиньш не приедет.
– Не было ли опасений, что Знарок не справится без него?
– Мы рассчитывали, что Бабенко и Бойков будут хорошими помощниками. Все-таки они вместе работали в штабе сборной России, а Юрий Иванович уже работал и главным тренером в «Витязе».
– Спустя время у вас есть понимание, что не получилось у Знарка? Среди возможных причин можно назвать конфликты внутри команды и слабый уровень Знарка без Витолиньша.
– Когда идет серия поражений, это накладывает отпечаток. Кто-то начинает высасывать из пальца конфликты. На тот момент мы проигрывали, поэтому шли такие разговоры. Но конфликтов не было, только чисто рабочие моменты.
– У Знарка не было любимчиков в команде?
– Нет, он мог «напихать» любому.
– И Вадиму Шипачеву?
– Всем.
– Но почему ему не удалось добиться результата?
– Не только ему, нам всем не удалось, мы все вместе недоработали. Мы видели, что он старался, не все было гладко, конечно.
– Возникло ощущение, будто Знарок приехал в Казань с мыслями: получится – хорошо, не получится – соберу вещи и уеду в Америку. Лично он ничего не терял в случае поражений.
– Не согласен. Когда мы разговаривали до подписания контракта, видели его огромное желание завоевать Кубок Гагарина. Знарок был очень мотивирован.
– Конфликт в Новосибирске, когда Знарок поругался с Александром Бурмистровым – следствие кланов внутри команды?
– Все было не настолько страшно, как об этом писали. Обычный мужской разговор между тренером и игроком. Когда команда проигрывает, накал разговора всегда выше, поэтому кажется, что это нечто из ряда вон выходящее.
– В этом конфликте вы поддержали главного тренера. Считаете, что игроки не должны переходить черту в разговоре с тренером?
– Именно.
– Сейчас уже можно признать, что приглашение Знарка было ошибкой?
– Век живи – век учись. Не жалею, что мы его пригласили. Знарок – большая фигура в хоккее, он добился многого. Я искренне считаю, что это не ошибка.
– Вы вовремя перестроили команду, поменяли тренерский штаб. Можно сказать, что спасли сезон отставкой Знарка?
– Возможно, так и есть. За время существования «Ак Барса» всего один раз тренера меняли по ходу сезона. Это был тяжелый шаг, но жизнь показала, что он был правильным.
– В каких отношениях вы расстались со Знарком? Общаетесь ли вы лично?
– Личное общение осталось, мы на связи. Поздравляли его с днем рождения и другими праздниками.
– На ваш взгляд, у него еще есть шанс вернуться в КХЛ?
– Это вопрос нужно задать лично ему. С его опытом он всегда будет полезен, – сказал Марат Валиуллин в интервью «Бизнес Online».
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