Генменеджер «Ак Барса»: «Знарок – большая фигура в хоккее, он добился многого. Не жалею, что мы его пригласили. Искренне считаю, что это не ошибка»

Теги Ак Барс Олег Знарок Марат Валиуллин КХЛ Харийс Витолиньш Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» не считает назначение Олега Знарка ошибкой.

Казанский клуб назначил Знарка на пост главного тренера в июле 2022 года. Он покинул команду в декабре. 

– Все говорили, что Знарок без Витолиньша – это половина тренера. Была ли у вас возможность привезти Харийса?

– Сразу стало понятно, что Витолиньш не приедет. 

– Не было ли опасений, что Знарок не справится без него?

– Мы рассчитывали, что Бабенко и Бойков будут хорошими помощниками. Все-таки они вместе работали в штабе сборной России, а Юрий Иванович уже работал и главным тренером в «Витязе». 

– Спустя время у вас есть понимание, что не получилось у Знарка? Среди возможных причин можно назвать конфликты внутри команды и слабый уровень Знарка без Витолиньша.

– Когда идет серия поражений, это накладывает отпечаток. Кто-то начинает высасывать из пальца конфликты. На тот момент мы проигрывали, поэтому шли такие разговоры. Но конфликтов не было, только чисто рабочие моменты.

– У Знарка не было любимчиков в команде?

– Нет, он мог «напихать» любому. 

– И Вадиму Шипачеву?

– Всем.

– Но почему ему не удалось добиться результата? 

– Не только ему, нам всем не удалось, мы все вместе недоработали. Мы видели, что он старался, не все было гладко, конечно.

– Возникло ощущение, будто Знарок приехал в Казань с мыслями: получится – хорошо, не получится – соберу вещи и уеду в Америку. Лично он ничего не терял в случае поражений.

– Не согласен. Когда мы разговаривали до подписания контракта, видели его огромное желание завоевать Кубок Гагарина. Знарок был очень мотивирован.

– Конфликт в Новосибирске, когда Знарок поругался с Александром Бурмистровым – следствие кланов внутри команды?

– Все было не настолько страшно, как об этом писали. Обычный мужской разговор между тренером и игроком. Когда команда проигрывает, накал разговора всегда выше, поэтому кажется, что это нечто из ряда вон выходящее.

– В этом конфликте вы поддержали главного тренера. Считаете, что игроки не должны переходить черту в разговоре с тренером?

– Именно.

– Сейчас уже можно признать, что приглашение Знарка было ошибкой?

– Век живи – век учись. Не жалею, что мы его пригласили. Знарок – большая фигура в хоккее, он добился многого. Я искренне считаю, что это не ошибка.

– Вы вовремя перестроили команду, поменяли тренерский штаб. Можно сказать, что спасли сезон отставкой Знарка?

– Возможно, так и есть. За время существования «Ак Барса» всего один раз тренера меняли по ходу сезона. Это был тяжелый шаг, но жизнь показала, что он был правильным. 

– В каких отношениях вы расстались со Знарком? Общаетесь ли вы лично? 

– Личное общение осталось, мы на связи. Поздравляли его с днем рождения и другими праздниками. 

– На ваш взгляд, у него еще есть шанс вернуться в КХЛ?

– Это вопрос нужно задать лично ему. С его опытом он всегда будет полезен, – сказал Марат Валиуллин в интервью «Бизнес Online». 

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9 комментариев

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jonnysilverhand01
Ага, добился многого, Знарок 🤣
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Melnikov1968
Будем откровенны,с АК Барсом у него не получилось. Как только вернулся Билл,команда задышала. Финал КГ тому яркое подтверждение.
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Nikola Shell
Ответ Melnikov1968
Будем откровенны,с АК Барсом у него не получилось. Как только вернулся Билл,команда задышала. Финал КГ тому яркое подтверждение.
Просто тренера слили. Или вы всерьёз думаете что пришёл Билл и на следующую же игру АК барс заиграл уже совсем иначе? Он конечно сильный тренер, но нельзя за пару дней всё так поменять. Просто игроки намеренно слили
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сервисник
Все видят ошибку, а он нет)
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Mechel**
После такого заявления увольняют
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Melnikov1968
Ответ Nikola Shell
Просто тренера слили. Или вы всерьёз думаете что пришёл Билл и на следующую же игру АК барс заиграл уже совсем иначе? Он конечно сильный тренер, но нельзя за пару дней всё так поменять. Просто игроки намеренно слили
Тогда получается генменеджер ошибся,не просчитал ситуацию,что Знарок не сможет найти контакт с лидерами и со всей командой. Просто так игроки не будут сливать тренера,должны быть веские причины.
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ilya1809
Ответ Nikola Shell
Просто тренера слили. Или вы всерьёз думаете что пришёл Билл и на следующую же игру АК барс заиграл уже совсем иначе? Он конечно сильный тренер, но нельзя за пару дней всё так поменять. Просто игроки намеренно слили
Так вы видимо не смотрели сезон, команда не сразу заиграла при Билле, она начал выпряавлять ситуацию с Бабенко.Все что сделал Билл совсем устаканил состав, и дал лидерам играть по полторы минуты в большинстве в одном составе ,если надо,что бы они нащупали игру.Все это помогло, Знарок уже порядоком нервничал тыкал, куда попало, ротировал,надяелся на авось. Плюс Знарок не умеет работать с защитой, отсюда ротация защитников, в какой то момент превратилось это что нападающие должны тупо забить больше чем пропустим,эдакая версия ОИ 2018, и СКА, когда если играем плохо и не особо собранно,то просто забьем больше.Но увы у Ак барса был хороший состав не с таким превосходством как на ОИ 2018
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