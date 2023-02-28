Валиуллин об «Ак Барсе»: «Знарок заложил фундамент, шли на нем в первой части сезона. Спасибо Билялетдинову, который пошел навстречу»

Марат Валиуллин ответил на вопрос, останется ли на посту тренера «Ак Барса» в следующем сезоне.

– Смена тренера по ходу сезона и приглашение Зинэтулы Билялетдинова полностью оправдались. Это было чем-то запланированным для вас?

– Олег Валерьевич [Знарок] заложил определенный фундамент, команда на нем шла в первой части сезона. Затем подхватил эстафету на месяц, за что ему большая благодарность.

И, конечно, спасибо Зинэтуле Хайдяровичу, который пошел навстречу, теперь мы вместе идем к задачам. А запланировать такие вещи заранее нельзя.

– Есть ли понимание относительно главного тренера в следующем сезоне? Возможен ли вариант, при котором Билялетдинов останется на посту?

– Мы будем двигаться шаг за шагом. Сейчас идем в плей-офф.

Вообще мы постоянно разговариваем, но в преддверии плей-офф рассуждать об этом тоже некорректно. Дальше будет видно, – сказал генеральный менеджер « ».