Валиуллин об «Ак Барсе»: «Знарок заложил фундамент, шли на нем в первой части сезона. Спасибо Билялетдинову, который пошел навстречу»
Марат Валиуллин ответил на вопрос, останется ли Зинэтула Билялетдинов на посту тренера «Ак Барса» в следующем сезоне.
– Смена тренера по ходу сезона и приглашение Зинэтулы Билялетдинова полностью оправдались. Это было чем-то запланированным для вас?
– Олег Валерьевич [Знарок] заложил определенный фундамент, команда на нем шла в первой части сезона. Затем Юрий Бабенко подхватил эстафету на месяц, за что ему большая благодарность.
И, конечно, спасибо Зинэтуле Хайдяровичу, который пошел навстречу, теперь мы вместе идем к задачам. А запланировать такие вещи заранее нельзя.
– Есть ли понимание относительно главного тренера в следующем сезоне? Возможен ли вариант, при котором Билялетдинов останется на посту?
– Мы будем двигаться шаг за шагом. Сейчас идем в плей-офф.
Вообще мы постоянно разговариваем, но в преддверии плей-офф рассуждать об этом тоже некорректно. Дальше будет видно, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».
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