Валиуллин об «Ак Барсе»: «Знарок заложил фундамент, шли на нем в первой части сезона. Спасибо Билялетдинову, который пошел навстречу»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Юрий Бабенко Олег Знарок Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

Марат Валиуллин ответил на вопрос, останется ли Зинэтула Билялетдинов на посту тренера «Ак Барса» в следующем сезоне.

– Смена тренера по ходу сезона и приглашение Зинэтулы Билялетдинова полностью оправдались. Это было чем-то запланированным для вас?

– Олег Валерьевич [Знарок] заложил определенный фундамент, команда на нем шла в первой части сезона. Затем Юрий Бабенко подхватил эстафету на месяц, за что ему большая благодарность.

И, конечно, спасибо Зинэтуле Хайдяровичу, который пошел навстречу, теперь мы вместе идем к задачам. А запланировать такие вещи заранее нельзя. 

– Есть ли понимание относительно главного тренера в следующем сезоне? Возможен ли вариант, при котором Билялетдинов останется на посту?   

– Мы будем двигаться шаг за шагом. Сейчас идем в плей-офф.

Вообще мы постоянно разговариваем, но в преддверии плей-офф рассуждать об этом тоже некорректно. Дальше будет видно, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».

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5 комментариев

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Bulat89
А что он ещё должен был сказать,что Знарок провалился?Простая вежливость.
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сервисник
Так и запишем, Билл работает на багаже Знарка)
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Кеша
Ответ Ыжык
Знарок наложил в фундамент.
Накладывают в штаны. Я видел , как Знарок в Пинске Динамо нагружал. Не каждый писатель выдержит.
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Ыжык
Знарок наложил в фундамент.
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Кеша
Вот оно как ! Я и не сомневался , что Знарок заложил хороший фундамент . Наверное , отношения не сложились с кем-то . Потому и игра не шла . Тем не менее , конечно, Билялетдинов знает кухню в Татарстане более чем . Не каждый осмелится давать ему советы .
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