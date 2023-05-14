Скиннер, вероятно, сыграет в воротах «Эдмонтона» в 6-м матче с «Вегасом». Он пропустил четыре шайбы и был заменен по ходу 5-й игры

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Джек Кэмпбелл Стюарт Скиннер Хоккей

Стюарт Скиннер займет место в воротах «Эдмонтона» в шестом матче с «Вегасом».

«Ойлерс» уступают со счетом 2-3 в серии и примут «Голден Найтс» на домашней площадке.

После утренней раскатки ожидается, что Стюарт Скиннер начнет игру в качестве стартового вратаря «Эдмонтона».

В пятом матче серии Скиннер пропустил четыре шайбы к середине второго периода и был заменен на Джека Кэмпбелла.

Кэмпбелл не пропустил ни одной шайбы, отразив все 9 бросков, но «Ойлерс» проиграли матч со счетом 3:4.

11 комментариев

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Nuteruoli
Почему не Кэмпбелл? Почему? Вот реально уже подгорает с этого. Джек каждый раз выходит и играет надёжно. На нём что ли табу висит. Но правда у Эдмонтон тренер вратарей физрук( Дастин Шварц в команде с 2015 года), получается уже тренеров 5 пересидел и Вудкрофта пересидит, не помню чтобы при нем кто-то хорошо у нефти в воротах стоял, только если Тэлбот в ПО в 2016/17 году, но тоже в тыкву превратился.
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Mephi027
Эдмонтон стоит на вылет.

Бездарная работа тренерского штаба приведёт к катастрофе.

Чеккеры из 3 звена не набирают своих минут за матч, зато лидеры наелись по 25++ играть.

Если не сегодня то завтра они просто встанут и привет.
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Cube Litening C:68X
Скиннер или кто другой, без разницы..
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Kanan Jarrus
безысходность
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raspisanie77
Годно, шанс реальный для Вегаса.
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Cube Litening C:68X
Ответ Nuteruoli
Почему не Кэмпбелл? Почему? Вот реально уже подгорает с этого. Джек каждый раз выходит и играет надёжно. На нём что ли табу висит. Но правда у Эдмонтон тренер вратарей физрук( Дастин Шварц в команде с 2015 года), получается уже тренеров 5 пересидел и Вудкрофта пересидит, не помню чтобы при нем кто-то хорошо у нефти в воротах стоял, только если Тэлбот в ПО в 2016/17 году, но тоже в тыкву превратился.
Майк Смит в прошлом году,в финале конференции поиграли с ним ..
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Nuteruoli
Ответ Cube Litening C:68X
Майк Смит в прошлом году,в финале конференции поиграли с ним ..
Так против Калгари и ЛА играли по бразильской системе, там Смит играл довольно средне, даже возьмём ситуацию как ему Андерссон с центра площадки закидывал. Поэтому Колорадо так легко серию и забрал, они были готовы к бразильской системе.
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Cube Litening C:68X
Ответ Nuteruoli
Так против Калгари и ЛА играли по бразильской системе, там Смит играл довольно средне, даже возьмём ситуацию как ему Андерссон с центра площадки закидывал. Поэтому Колорадо так легко серию и забрал, они были готовы к бразильской системе.
Всё же будем надеяться на удачу в сегодняшнем матче,а потом в следующем..😁🤞
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DenisBu
Ответ Nuteruoli
Почему не Кэмпбелл? Почему? Вот реально уже подгорает с этого. Джек каждый раз выходит и играет надёжно. На нём что ли табу висит. Но правда у Эдмонтон тренер вратарей физрук( Дастин Шварц в команде с 2015 года), получается уже тренеров 5 пересидел и Вудкрофта пересидит, не помню чтобы при нем кто-то хорошо у нефти в воротах стоял, только если Тэлбот в ПО в 2016/17 году, но тоже в тыкву превратился.
Ну если серьезно, то да, табу висит, оно называется его плохая игра в регулярке и 88% SV. Хуже статы у него не было в карьере, с запасом.
У Скиннера даже сейчас в ПО 89% и 91.4% в регулярке.
Не надо быть гением: на Скиннера сделали ставку в ПО по логичным причинам. И стараются держаться этой ставки.
Кемпбеллу давали много шансов, 36 стартов, но в ПО он выходил только на замену и получил 47 бросков в сумме. При таком количестве бросков его стата в 95% не особо показательна.
Да, не хотел бы, чтоб у меня голова болела от такого выбора, но штаб решил так. Кемпбелла выпускать на сегодняшнюю игру - тотальный риск. Первый старт, игра на вылет и прочие факторы тут вообще не помогают.
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