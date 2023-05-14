Скиннер, вероятно, сыграет в воротах «Эдмонтона» в 6-м матче с «Вегасом». Он пропустил четыре шайбы и был заменен по ходу 5-й игры
Стюарт Скиннер займет место в воротах «Эдмонтона» в шестом матче с «Вегасом».
«Ойлерс» уступают со счетом 2-3 в серии и примут «Голден Найтс» на домашней площадке.
После утренней раскатки ожидается, что Стюарт Скиннер начнет игру в качестве стартового вратаря «Эдмонтона».
В пятом матче серии Скиннер пропустил четыре шайбы к середине второго периода и был заменен на Джека Кэмпбелла.
Кэмпбелл не пропустил ни одной шайбы, отразив все 9 бросков, но «Ойлерс» проиграли матч со счетом 3:4.
Бездарная работа тренерского штаба приведёт к катастрофе.
Чеккеры из 3 звена не набирают своих минут за матч, зато лидеры наелись по 25++ играть.
Если не сегодня то завтра они просто встанут и привет.
У Скиннера даже сейчас в ПО 89% и 91.4% в регулярке.
Не надо быть гением: на Скиннера сделали ставку в ПО по логичным причинам. И стараются держаться этой ставки.
Кемпбеллу давали много шансов, 36 стартов, но в ПО он выходил только на замену и получил 47 бросков в сумме. При таком количестве бросков его стата в 95% не особо показательна.
Да, не хотел бы, чтоб у меня голова болела от такого выбора, но штаб решил так. Кемпбелла выпускать на сегодняшнюю игру - тотальный риск. Первый старт, игра на вылет и прочие факторы тут вообще не помогают.