Скиннер, вероятно, сыграет в воротах «Эдмонтона» в 6-м матче с «Вегасом». Он пропустил четыре шайбы и был заменен по ходу 5-й игры

Стюарт Скиннер займет место в воротах «Эдмонтона» в шестом матче с «Вегасом».

«Ойлерс» уступают со счетом 2-3 в серии и примут «Голден Найтс» на домашней площадке.

После утренней раскатки ожидается, что Стюарт Скиннер начнет игру в качестве стартового вратаря « ».

В пятом матче серии Скиннер пропустил четыре шайбы к середине второго периода и был заменен на .

Кэмпбелл не пропустил ни одной шайбы, отразив все 9 бросков, но «Ойлерс» проиграли матч со счетом 3:4.