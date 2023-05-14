Игорь Шестеркин: «Болеем за «Спартак» вместе с папой, но не прям фанатично. Знаком с Джикией – капитан с большой буквы»
Игорь Шестеркин рассказал, что поддерживает «Спартак» в РПЛ.
– А вам интересен футбольный «Спартак», который ведет борьбу за серебро РПЛ?
– Я сам люблю поиграть в футбол. Вместе с папой болеем за «Спартак», но не то что прям фанатично.
Но это одна из команд, за которую я искренне переживаю. В российском футболе знаком с Георгием Джикией. Он капитан с большой буквы.
– Когда играете в футбол, тоже встаете в ворота?
– Нет. Я играю в поле, – сказал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Шестеркин находился в системе хоккейного «Спартака» и выиграл с молодежной командой красно-белых Кубок Харламова в 2014 году.
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