Игорь Шестеркин: «Болеем за «Спартак» вместе с папой, но не прям фанатично. Знаком с Джикией – капитан с большой буквы»

Игорь Шестеркин рассказал, что поддерживает «Спартак» в РПЛ.

– А вам интересен футбольный «Спартак», который ведет борьбу за серебро РПЛ?

– Я сам люблю поиграть в футбол. Вместе с папой болеем за «Спартак», но не то что прям фанатично.

Но это одна из команд, за которую я искренне переживаю. В российском футболе знаком с Георгием Джикией. Он капитан с большой буквы.

– Когда играете в футбол, тоже встаете в ворота?

– Нет. Я играю в поле, – сказал голкипер « » .

Шестеркин находился в системе хоккейного «Спартака» и выиграл с молодежной командой красно-белых Кубок Харламова в 2014 году.