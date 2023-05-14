Валерий Каменский: «Бобровский вновь доказал, что является голкипером мирового класса. И высокий уровень нашей вратарской школы»

Валерий Каменский прокомментировал игру Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

«Флорида» с российским вратарем в составе впервые с 1996 года вышла в финал конференции, обыграв «Торонто» во втором раунде (4-1, 3:2 ОТ).

«Сергей Бобровский вновь доказал, что является вратарем мирового класса. Как и высокий уровень нашей вратарской школы.

Какое главное качество я у него бы выделил? Работоспособность.

Вы посмотрите, как он все 60 минут работает на площадке. Я его поздравляю и хочу пожелать двигаться дальше», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.