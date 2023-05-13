Сергей Федотов: «Бобровский показывает космический уровень. Он играет ключевую роль в том, что «Флорида» прошла «Бостон» и «Торонто»

Сергей Федотов оценил игру Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ-2023.

«Флорида» с российским голкипером в составе впервые с 1996 года вышла в финал конференции, обыграв «Торонто» во втором раунде (4-1).

«В последнее время было очень много скепсиса по поводу большого контракта Бобровского, что он его не оправдывает. Зная Сергея, не скажу, что это ответ злопыхателям. Сергей не такой. Ему в общем-то наплевать на их мнение.

Он действительно показывает какой-то запредельный космический уровень, который, в принципе, у него был, он ему свойственен. Это не то, что взялось из ниоткуда, это просто Сергей Бобровский.

Мне кажется, сейчас он в оптимальном психологическом состоянии, в оптимальной физической форме. У него тоже был непростой сезон – были и травмы, и болезни. Поэтому Бобровский, безусловно, без каких-либо вариантов играет ключевую роль в том, что «Флорида» прошла по ходу плей-офф и «Бостон», и «Торонто».

Дальше будет только сложней, потому что «Каролина», на мой вкус, главный претендент на Кубок Стэнли. Это самая сбалансированная, самая системная команда. Но даже если «Флорида» не попадет в финал, не выиграет Восточную конференцию, этот плей-офф уже сейчас идет под знаком Сергея Бобровского. Во всех предварительных вариантах он один из главных претендентов на Конн Смайт Трофи – приз лучшему игроку плей-офф.

Я очень рад за Сергея, знаю его как человека очень дружелюбного, скромного, отзывчивого. И, конечно, хочется пожелать ему удачи, потому что то, что делает «Флорида» в этом плей-офф – это подтверждение того, что хоккей, конечно, командная игра, но роль вратаря громадна.

Можно выиграть Кубок и без топового вратаря, что доказал «Колорадо» в прошлом году. Но нельзя какие-то огрехи полевых игроков нивелировать, если у тебя нет классного вратаря.

У «Флориды» очень интересный состав, Мэттью Ткачака стоит отметить как, наверное, ключевого полевого игрока. Ну а Бобровский делает свое дело, и делает его, наверное, чуть ли не лучше всех на данном этапе», – сказал экс-скаут сборной России Федотов.