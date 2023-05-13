Фальковский о травме Бардакова: «Игровой момент был, он немножко не устоял на ногах. А так я не трогал его вообще. Все случайно»

Степан Фальковский прокомментировал поражение от сборной «России 25» (1:4).

«Меня называют белорусским Здено Харой? Думаю, это из-за роста.

Момент с ? Игровой момент был, он немножко не устоял на ногах. А так я не трогал его вообще. Все случайно.

был недоволен? Конечно, капитан команды как-никак. Игровой момент такой.

Недавно продлил контракт со СКА? Мысли были одни – остаться. Спасибо руководству, что продлили со мной контракт. Почему раньше редко приезжал в сборную? Где-то травмы были, где-то еще что-то. Так я всегда рад приехать в сборную, помочь команде.

С Квартальновым работается хорошо. Он много кричит? Любой тренер где-то подскажет, где-то покричит, где-то похвалит. Нормальные рабочие моменты.

Стартовал чемпионат мира без сборных Беларуси и России? Даже не знаю, что сказать. Надеюсь, что скоро мы вновь будем играть на чемпионате мира.

Слушайте, моментами мы играли неплохо, просто пропустили голы такие… Я вот удалился, пропустили гол. У нас было много моментов, просто не реализовали. Хорошо сыграл вратарь соперника», – сказал защитник сборной и СКА Фальковский.