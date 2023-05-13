Фальковский о травме Бардакова: «Игровой момент был, он немножко не устоял на ногах. А так я не трогал его вообще. Все случайно»

Теги СКА травмы Дмитрий Квартальнов Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Степан Фальковский Чемпионат.com Захар Бардаков сборная России U25 Хоккей

Степан Фальковский прокомментировал поражение от сборной «России 25» (1:4).

«Меня называют белорусским Здено Харой? Думаю, это из-за роста.

Момент с Бардаковым? Игровой момент был, он немножко не устоял на ногах. А так я не трогал его вообще. Все случайно.

Ротенберг был недоволен? Конечно, капитан команды как-никак. Игровой момент такой.

Недавно продлил контракт со СКА? Мысли были одни – остаться. Спасибо руководству, что продлили со мной контракт. Почему раньше редко приезжал в сборную? Где-то травмы были, где-то еще что-то. Так я всегда рад приехать в сборную, помочь команде.

С Квартальновым работается хорошо. Он много кричит? Любой тренер где-то подскажет, где-то покричит, где-то похвалит. Нормальные рабочие моменты.

Стартовал чемпионат мира без сборных Беларуси и России? Даже не знаю, что сказать. Надеюсь, что скоро мы вновь будем играть на чемпионате мира.

Слушайте, моментами мы играли неплохо, просто пропустили голы такие… Я вот удалился, пропустили гол. У нас было много моментов, просто не реализовали. Хорошо сыграл вратарь соперника», – сказал защитник сборной Беларуси и СКА Фальковский.

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