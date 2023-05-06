Беттмэн о том, что Райан Рейнольдс и Snoop Dogg хотят купить «Оттаву»: «Это может быть плюсом в будущем. Но заявки должны оцениваться по собственным достоинствам»

Гэри Беттмэн высказался о том, что Райан Рейнольдс и Snoop Dogg хотят купить «Оттаву».

«Это может быть плюсом для франшизы в будущем. Но заявки должны будут оцениваться по своим собственным достоинствам.

Интерес к «Оттаве»? Я очень доволен. Я думаю, что наши франшизы будут становиться еще более ценными, чем сейчас. В течение некоторого времени считалось, что мы недооценены.

В Северной Америке четыре основные спортивные лиги, есть ограниченное количество франшиз.

У нас есть система, которая позволяет вам, если вы хорошо работаете, быть конкурентоспособными. Если вы интересуетесь спортом и хотите владеть командой, почему бы не стать частью НХЛ?» – сказал комиссионер лиги Беттмэн.

Рэпер Snoop Dogg – претендент на покупку «Оттавы». Он входит в консорциум, желающий приобрести клуб

Райан Рейнольдс и его партнеры готовы предложить более миллиарда долларов за «Оттаву»