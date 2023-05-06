Беттмэн о том, что Райан Рейнольдс и Snoop Dogg хотят купить «Оттаву»: «Это может быть плюсом в будущем. Но заявки должны оцениваться по собственным достоинствам»

Теги Оттава Гэри Беттмэн бизнес НХЛ Хоккей

Гэри Беттмэн высказался о том, что Райан Рейнольдс и Snoop Dogg хотят купить «Оттаву».

«Это может быть плюсом для франшизы в будущем. Но заявки должны будут оцениваться по своим собственным достоинствам.

Интерес к «Оттаве»? Я очень доволен. Я думаю, что наши франшизы будут становиться еще более ценными, чем сейчас. В течение некоторого времени считалось, что мы недооценены.

В Северной Америке четыре основные спортивные лиги, есть ограниченное количество франшиз.

У нас есть система, которая позволяет вам, если вы хорошо работаете, быть конкурентоспособными. Если вы интересуетесь спортом и хотите владеть командой, почему бы не стать частью НХЛ?» – сказал комиссионер лиги Беттмэн.

Рэпер Snoop Dogg – претендент на покупку «Оттавы». Он входит в консорциум, желающий приобрести клуб

Райан Рейнольдс и его партнеры готовы предложить более миллиарда долларов за «Оттаву»

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3 комментария

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Kuznechkin
Снуп Догу надо Койтов продать)) Даже можно его рожу на Джерси вместо койота)
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BomBerman
Даёшь Оттаву - Абрамовичу!
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dosatuy
Всё правильно, по этим меркам они голодранцы. Особенно Рейнольдс.
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