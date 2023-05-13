Курьянов о Мартынове в «Авангарде»: «Перспективный форвард. Добавит скорости и бойцовских качеств нападению команды»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Игорь Мартынов Хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал переход форварда Игоря Мартынова.

«Молодой перспективный форвард, хорошо показавший себя в прошедшем сезоне. Мартынов обладает высокой скоростью, дриблингом, может как решить момент самостоятельно, так и сыграть в пас.

Не уступает в борьбе, всегда бьется до конца. Добавит скорости и бойцовских качеств нападению нашей команды», – сказал Антон Курьянов.

Мартынов выступал за «Динамо» последние четыре сезона.

В сезоне-2022/23 форвард провел 61 матч за минское «Динамо» и набрал 15 (9+6) очков.

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1 комментарий

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Болельщик АВЫ
бабай рвёт и мечется.Антон,не бери грех на душу 🤣🤣🤣🤣
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