Состав сборной Казахстана на ЧМ по хоккею 2023 — заявка, вратари, нападающие и защитники Казахстана на ЧМХ 2023
С 12 по 28 мая 2023 года в Финляндии и Латвии состоится очередной Чемпионат мира по хоккею с шайбой. В нем примет участие сборная Казахстана, которая попала в группу В. Соперниками казахстанцев станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии и Словении. В последние годы команда центральноазиатской республики ведет борьбу за выживание. Болельщики надеются, что на этот раз их сборная сможет побороться за выход в плей-офф. Тренерский штаб сформировал окончательную заявку для участия в мировом первенстве. Костяк составили игроки «Барыса». Свой первый матч на турнире сборная Казахстана проведет 13 мая против команды Норвегии. Представляем вашему вниманию состав казахстанской сборной.
Вратари
- Никита Бояркин («Барыс»)
- Андрей Шутов («Барыс»)
- Максим Павленко («Номад»)
Защитники
- Кирилл Полохов («Арлан»)
- Данил Бутенко («Номад»)
- Валерий Орехов («Адмирал»)
- Артем Королев («Номад»)
- Тамирлан Гайтамиров («Барыс»)
- Самат Данияр («Барыс»)
- Мади Диханбек («Номад»)
- Адиль Бекетаев («Барыс»)
Нападающие
- Никита Михайлис («Барыс»)
- Динмухамед Кайыржан («Барыс»)
- Алихан Омирбеков («Номад»)
- Ансар Шайхмедденов («Барыс»)
- Максим Мухаметов («Номад»)
- Роман Старченко («Барыс»)
- Максим Мусоров («Химик»)
- Михаил Рахманов («Барыс»)
- Батырлан Муратов («Номад»)
- Кирилл Савицкий («Барыс»)
- Абай Мангисбаев («Барыс»)
- Евгений Рымарев (АКМ)
- Дмитрий Гренц («Арлан»)
- Алихан Асетов («Барыс»)
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