С 12 по 28 мая 2023 года в Финляндии и Латвии состоится очередной Чемпионат мира по хоккею с шайбой. В нем примет участие сборная Казахстана, которая попала в группу В. Соперниками казахстанцев станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии и Словении. В последние годы команда центральноазиатской республики ведет борьбу за выживание. Болельщики надеются, что на этот раз их сборная сможет побороться за выход в плей-офф. Тренерский штаб сформировал окончательную заявку для участия в мировом первенстве. Костяк составили игроки «Барыса». Свой первый матч на турнире сборная Казахстана проведет 13 мая против команды Норвегии. Представляем вашему вниманию состав казахстанской сборной.

Вратари

Никита Бояркин («Барыс»)

Андрей Шутов («Барыс»)

Максим Павленко («Номад»)

Защитники

Кирилл Полохов («Арлан»)

Данил Бутенко («Номад»)

Валерий Орехов («Адмирал»)

Артем Королев («Номад»)

Тамирлан Гайтамиров («Барыс»)

Самат Данияр («Барыс»)

Мади Диханбек («Номад»)

Адиль Бекетаев («Барыс»)

Нападающие