Состав сборной Казахстана на ЧМ по хоккею 2023 — заявка, вратари, нападающие и защитники Казахстана на ЧМХ 2023

Теги Сборная Казахстана по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

С 12 по 28 мая 2023 года в Финляндии и Латвии состоится очередной Чемпионат мира по хоккею с шайбой. В нем примет участие сборная Казахстана, которая попала в группу В. Соперниками казахстанцев станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии и Словении. В последние годы команда центральноазиатской республики ведет борьбу за выживание. Болельщики надеются, что на этот раз их сборная сможет побороться за выход в плей-офф. Тренерский штаб сформировал окончательную заявку для участия в мировом первенстве. Костяк составили игроки «Барыса». Свой первый матч на турнире сборная Казахстана проведет 13 мая против команды Норвегии. Представляем вашему вниманию состав казахстанской сборной.

Вратари

  • Никита Бояркин («Барыс»)
  • Андрей Шутов («Барыс»)
  • Максим Павленко («Номад»)

Защитники

  • Кирилл Полохов («Арлан»)
  • Данил Бутенко («Номад»)
  • Валерий Орехов («Адмирал»)
  • Артем Королев («Номад»)
  • Тамирлан Гайтамиров («Барыс»)
  • Самат Данияр («Барыс»)
  • Мади Диханбек («Номад»)
  • Адиль Бекетаев («Барыс»)

Нападающие

  • Никита Михайлис («Барыс»)
  • Динмухамед Кайыржан («Барыс»)
  • Алихан Омирбеков («Номад»)
  • Ансар Шайхмедденов («Барыс»)
  • Максим Мухаметов («Номад»)
  • Роман Старченко («Барыс»)
  • Максим Мусоров («Химик»)
  • Михаил Рахманов («Барыс»)
  • Батырлан Муратов («Номад»)
  • Кирилл Савицкий («Барыс»)
  • Абай Мангисбаев («Барыс»)
  • Евгений Рымарев (АКМ)
  • Дмитрий Гренц («Арлан»)
  • Алихан Асетов («Барыс»)

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